Les pimes que combinen la innovació amb IA impulsen la seva sostenibilitat ambiental i socialUn estudi de la UOC mostra que l'ús de la IA accelera especialment la sostenibilitat social, però l'efecte varia en funció de la mida de l'empresa
Els resultats, extrets a partir de l'anàlisi de dades de més de 13.000 empreses, són comuns a tot el territori europeu
La complementarietat entre els diferents tipus d'innovació (econòmica, social i verda) i la intel·ligència artificial (IA) accelera la sostenibilitat ambiental i social de les pimes europees. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ha demostrat com la combinació entre la innovació econòmica, un ús estratègic de tecnologies d'IA i pràctiques d'innovació social i ambiental, pot generar empreses més sostenibles sense renunciar a la rendibilitat. El treball, liderat pel catedràtic d'economia Joan Torrent, professor dels Estudis d'Economia i Empresa i coordinador del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC-Laboratori d'IA (I2TIC-IA Lab), ha analitzat dades de més de 13.000 empreses de 29 països europeus i ha comprovat que aquesta interacció, més enllà de Catalunya i Espanya, és present a tot el continent.
L'article s'ha publicat en obert en la revista Business Strategy and the Environment, una de les més prestigioses del món en matèria de gestió sostenible, i identifica quins factors són determinants per avançar cap a un model empresarial més responsable i alhora competitiu. A banda de Torrent, en la recerca també han pres part dues investigadores més de la UOC: Mihaela Enache-Zegheru i Pilar Ficapal, totes dues adscrites també a l'I2TIC-IA Lab.
“La complementarietat entre innovació econòmica i usos d'intel·ligència artificial és més potent a l'hora de generar resultats en sostenibilitat social”
"Fins no fa gaire, les empreses es preocupaven únicament per la viabilitat econòmica, però recentment, arran de tot el context de canvi climàtic, també els demanem que es preocupin per la sostenibilitat mediambiental i per la sostenibilitat social", explica Torrent. En aquest marc de doble transició, amb la voluntat que la digitalització i les polítiques de sostenibilitat vagin de bracet per fomentar una activitat econòmica més sostenible des de la perspectiva econòmica, social i ambiental, els investigadors han determinat fins a quin punt la intel·ligència artificial contribueix a millorar les trajectòries de les pimes.
Els resultats mostren que, tot i que la innovació econòmica per si sola (és a dir, tot allò que les empreses fan en termes d'innovació de producte, de procés, d'organització i de comercialització) contribueix positivament a la sostenibilitat social i ambiental, el seu impacte es veu significativament potenciat quan es combina amb la innovació verda/social i les tecnologies basades en IA, posant en relleu el seu paper com a motors de la sostenibilitat.
"La gran contribució de l'estudi és que hem vist que les trajectòries són una mica heterogènies. És a dir, que la complementarietat de la innovació econòmica amb la social i ambiental és més bona per assolir resultats de sostenibilitat ambiental i, en canvi, la complementarietat entre innovació econòmica i usos d'intel·ligència artificial és més potent a l'hora de generar resultats en sostenibilitat social", apunta l'investigador de la UOC, qui també és director del centre UOC-DIGIT.
La recerca mostra igualment que les empreses que aposten per l'impacte social —amb pràctiques com la inclusió laboral, la igualtat o el compromís amb el territori— generen vincles més sòlids amb els seus grups d'interès i actius intangibles com la confiança i la reputació corporativa. Això es tradueix, també, en millor rendiment econòmic i en una capacitat més gran de generar innovació a llarg termini.
El repte de les microempreses
El treball ha analitzat les dades de 13.117 empreses extretes del Flash Eurobarometer, una operació estadística encarregada per la Comissió Europea, corresponents al 2020 i ha determinat que l'impacte d'aquestes dinàmiques no és homogeni per a totes les pimes, sinó que varia en funció de la mida de l'empresa. Els investigadors han constatat que a les microempreses (entre 1 i 9 treballadors) l'efecte és menor que a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i les mitjanes (de 50 a 250).
"És un resultat lògic, perquè l'adopció de la IA requereix més musculatura financera, més coneixement, més gent preparada… en definitiva, un seguit de barreres que fan que, com més petita sigui l'empresa, més difícil sigui superar-les. D'aquí que a les empreses mitjanes les complementarietats observades amb la IA siguin més potents", diu el líder de la recerca.
Els investigadors creuen que aquests resultats ajudaran els empresaris a constatar que la sostenibilitat pot ser una bona via per replantejar el model de negoci i ser més viables a mitjà i llarg termini. "Si som capaços d'introduir la intel·ligència artificial i combinar-la amb una estratègia de sostenibilitat, segurament les pimes es podran replantejar la manera de fer negoci i ser més viables econòmicament, però a sobre també seran més responsables socialment i ambientalment", diuen els investigadors de la UOC.
Implicacions per a empresaris i responsables polítics
L'estudi ofereix implicacions clares per a gestors empresarials, responsables polítics i inversors: apostar decididament per la innovació social i ambiental, recolzada en tecnologies d'intel·ligència artificial, és avui una de les vies més segures per garantir no només la supervivència, sinó també l'èxit de les empreses europees en l'escenari postpandèmic i davant el repte climàtic i les disparitats socials creixents.
L'evidència científica aportada per estudis com aquest cada cop deixa més clar que la sostenibilitat deixa de ser un cost afegit per esdevenir una font d'avantatge competitiu. L'ús de la IA, lluny de ser una eina tècnica més, esdevé un mecanisme clau per transformar dades en valor, detectar oportunitats d'innovació, optimitzar processos sostenibles i, sobretot, transformar models de negoci.
D'aquí que els autors suggereixin que, davant aquests resultats, els responsables polítics haurien d'activar plans d'innovació i d'ús de la IA massius orientats a les pimes i, especialment, les microempreses. "Si no utilitzen la tecnologia adequada per arribar a ser sostenibles, difícilment ho podran ser", afirma Torrent.
Un estudi que obre noves incògnites
A partir d'aquesta recerca, l'objectiu dels investigadors és ara estudiar més detalladament les dinàmiques que afecten empreses amb clares contradiccions entre les seves estratègies, com per exemple les que tenen un alt sentit mediambiental però molt poca sensibilitat social. A més, també volen explorar l'eficiència dels models de provisió de tecnologia, perquè estan molt orientats cap a la gran empresa però no tenen solucions ben adaptades a les necessitats de les pimes. "Hem detectat un problema amb el model de provisió de tecnologia a les empreses de menor dimensió que s'ha de resoldre", diu Torrent.
Aquest estudi de la UOC s'emmarca dins la missió de Transició digital i sostenibilitat de la UOC i afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, especialment el número 8, sobre treball decent i creixement econòmic, i el número 9, sobre indústria, innovació i infraestructures.
Article de referència
Torrent-Sellens, J.; Enache-Zegheru, M.; Ficapal-Cusí, P. 2025. "Promoting the European Sustainable Firm: How Economic, Social, and Green Innovation and the AI‐Based Technologies Create Pathways of Social and Environmental Sustainability". Business Strategy and the Environment, 1–27. https://doi.org/10.1002/bse.70068
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