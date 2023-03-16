Participación de la UOC en el I-HE2026

La UOC comparte iniciativas para transformar el aprendizaje

La UOC ha contribuido al programa del I-HE2026 con experiencias y resultados de investigación en diferentes ámbitos de la innovación educativa. Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, ha abordado la transformación de la evaluación como herramienta de aprendizaje, mientras que Laia Lluch, investigadora del grupo de investigación GREDU ( UOC-FuturEd ) y profesora de los Estudios de Educación , ha compartido una experiencia sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la formación del profesorado.

Por su parte, Carme Pagès, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) , ha expuesto cómo los datos sobre competencias profesionales pueden contribuir a adaptar los planes de estudios a las necesidades del mercado laboral. Mitchell Peters, miembro de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) e investigador del grupo de investigación MeL ( UOC-DIGIT ), ha analizado la garantía de calidad de las microcredenciales de la UOC.

Estas aportaciones subrayan algunos de los principales retos de la educación superior digital, como por ejemplo la personalización del aprendizaje, la integración ética de las nuevas tecnologías con criterios pedagógicos y la formación a lo largo de la vida, y muestran cómo la investigación y la innovación educativa pueden contribuir a mejorar la experiencia del estudiantado y transformar los modelos de enseñanza y aprendizaje.

OpenEU avanza en la agenda para transformar la educación superior europea

El I-HE2026 también ha sido un espacio de encuentro para OpenEU , la alianza europea de universidades abiertas y a distancia coordinada por la UOC, que trabaja para impulsar una educación superior más abierta, digital, inclusiva y accesible. Con más de cincuenta representantes en el congreso, la alianza ha celebrado reuniones de sus principales órganos de gobierno, como el Consejo de Rectores y el Comité Ejecutivo, así como de los equipos responsables de las diversas líneas de trabajo.

"OpenEU nos permite pasar de la colaboración entre universidades a la construcción de soluciones compartidas para mejorar nuestras universidades y, al mismo tiempo, contribuir a transformar la educación superior europea. Espacios como el I-HE2026 nos permiten avanzar en la agenda común de la alianza, revisar las prioridades e impulsar iniciativas conjuntas con un impacto real en las oportunidades de aprendizaje", ha afirmado Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC y coordinadora de la alianza OpenEU.

Los encuentros también han permitido compartir avances en los ámbitos de trabajo de la alianza, como el aprendizaje a lo largo de la vida, la ampliación del acceso a la educación superior, la inclusión y la equidad o la investigación y la innovación, entre otros.