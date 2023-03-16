Participación de la UOC en el I-HE2026

Inteligencia artificial, innovación docente y capacitación profesional, ejes de la participación de la UOC en el I-HE2026La universidad participa en la conferencia anual de EADTU con aportaciones sobre inteligencia artificial, innovación docente, evaluación educativa y competencias profesionales
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, asume la presidencia de EADTU, la principal red europea de educación superior en línea, abierta y a distancia, durante la conferencia
El encuentro ha acogido reuniones estratégicas de OpenEU, la alianza de universidades europeas coordinada por la UOC, para avanzar en su agenda común e impulsar la cooperación universitaria y la innovación educativa en Europa
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha reafirmado su compromiso con la transformación de la educación superior participando en la Innovating Higher Education Conference 2026 (I-HE2026), celebrada del 28 al 30 de octubre en La Haya. El encuentro, organizado por la Asociación Europea de Universidades de Enseñanza a Distancia (EADTU), ha reunido a representantes universitarios de toda Europa para explorar nuevas tendencias, compartir experiencias innovadoras y avanzar en la transformación de la educación superior hacia modelos pedagógicos más accesibles, inclusivos y de calidad.
Bajo el lema "From Innovation to Impact: Transforming Higher Education at Scale", esta conferencia anual se ha centrado en cómo se puede pasar de la innovación educativa a un impacto estructural y sistémico en la educación superior, con el objetivo de impulsar cambios que contribuyan a transformar las instituciones universitarias.
"Europa necesita universidades que hagan más que adaptarse al cambio. Necesita universidades capaces de darle forma, con conocimiento, responsabilidad y un compromiso claro con el bien común. Como comunidad europea de instituciones de educación abierta, en línea y a distancia, tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de contribuir a esta ambición", ha afirmado la rectora de la UOC, Àngels Fitó, en la sesión de clausura del I-HE2026.
Durante el congreso, Fitó también ha asumido la presidencia de EADTU, de la que era vicepresidenta desde 2025. En la cita la han acompañado la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch; la vicegerenta de Docencia y Estudiantado, Gemma Carrera, y la comisionada para la acción internacional, Pastora Martínez Samper, así como personal docente e investigador, personal de gestión y estudiantado de la UOC.
La UOC comparte iniciativas para transformar el aprendizaje
La UOC ha contribuido al programa del I-HE2026 con experiencias y resultados de investigación en diferentes ámbitos de la innovación educativa. Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, ha abordado la transformación de la evaluación como herramienta de aprendizaje, mientras que Laia Lluch, investigadora del grupo de investigación GREDU (UOC-FuturEd) y profesora de los Estudios de Educación, ha compartido una experiencia sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la formación del profesorado.
Por su parte, Carme Pagès, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL), ha expuesto cómo los datos sobre competencias profesionales pueden contribuir a adaptar los planes de estudios a las necesidades del mercado laboral. Mitchell Peters, miembro de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) e investigador del grupo de investigación MeL (UOC-DIGIT), ha analizado la garantía de calidad de las microcredenciales de la UOC.
Estas aportaciones subrayan algunos de los principales retos de la educación superior digital, como por ejemplo la personalización del aprendizaje, la integración ética de las nuevas tecnologías con criterios pedagógicos y la formación a lo largo de la vida, y muestran cómo la investigación y la innovación educativa pueden contribuir a mejorar la experiencia del estudiantado y transformar los modelos de enseñanza y aprendizaje.
OpenEU avanza en la agenda para transformar la educación superior europea
El I-HE2026 también ha sido un espacio de encuentro para OpenEU, la alianza europea de universidades abiertas y a distancia coordinada por la UOC, que trabaja para impulsar una educación superior más abierta, digital, inclusiva y accesible. Con más de cincuenta representantes en el congreso, la alianza ha celebrado reuniones de sus principales órganos de gobierno, como el Consejo de Rectores y el Comité Ejecutivo, así como de los equipos responsables de las diversas líneas de trabajo.
"OpenEU nos permite pasar de la colaboración entre universidades a la construcción de soluciones compartidas para mejorar nuestras universidades y, al mismo tiempo, contribuir a transformar la educación superior europea. Espacios como el I-HE2026 nos permiten avanzar en la agenda común de la alianza, revisar las prioridades e impulsar iniciativas conjuntas con un impacto real en las oportunidades de aprendizaje", ha afirmado Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC y coordinadora de la alianza OpenEU.
Los encuentros también han permitido compartir avances en los ámbitos de trabajo de la alianza, como el aprendizaje a lo largo de la vida, la ampliación del acceso a la educación superior, la inclusión y la equidad o la investigación y la innovación, entre otros.
Entre las iniciativas destacan el primer grado conjunto de OpenEU, de Desarrollo y Pruebas de Software, coordinado por la UOC con la Universidad Abierta de los Países Bajos y la UNED, y el proyecto europeo T-LED, impulsado con la colaboración de EU4DUAL, que trabaja en ocho titulaciones conjuntas para contribuir al desarrollo del futuro sello europeo de titulación conjunta. Ambas iniciativas contribuyen a facilitar el reconocimiento académico y unos itinerarios formativos europeos más flexibles. Además, la conferencia ha propiciado encuentros entre universidades miembros de OpenEU para explorar nuevas oportunidades de colaboración institucional, académica y de investigación.