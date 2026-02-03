I ara, cap a on m'oriento?
Si acabes Psicologia o ja tens el grau i et preguntes cap a on pots orientar la teva trajectòria professional, els nous reptes socials poden obrir-te àmbits d'actuació que fa uns anys tenien menys pes. L'envelliment de la població, els canvis en els models de família, les noves realitats digitals o l'augment de determinades necessitats relacionades amb la salut mental estan transformant les demandes d'atenció psicològica.
Per respondre a aquestes noves realitats, però, cal una bona base professional. El grau en Psicologia és el punt de partida i, en l'àmbit sanitari, el màster universitari en Psicologia General Sanitària permet obtenir l'habilitació necessària per exercir. A partir d'aquesta base, l'experiència i la formació complementària poden ajudar-te a orientar el teu perfil cap a diferents àmbits de la psicologia.
Quins canvis socials estan obrint noves branques en psicologia?
Tres canvis socials estan generant una demanda d'atenció psicològica que el grau generalista amb prou feines cobreix. Coneix-los: poden marcar cap a on t'especialitzes.
Infertilitat i noves maternitats i paternitats. La taxa de fecunditat a Espanya ha caigut fins a mínims històrics: 1,10 fills per dona, segons l'INE (2024). I més del 10 % dels naixements ja venen de la reproducció assistida, segons la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF). Això es tradueix en més demanda real d'acompanyament en fertilitat, dol gestacional i salut mental perinatal.
Envelliment poblacional. La població de més de 65 anys ja és el 21 % del total i podria arribar al 31 % cap a mitjan segle, segons l'INE. Això impulsa la neuropsicologia i la psicogerontologia.
Benestar digital. Les xarxes socials i la "tecnoangoixa" en el jovent preocupen cada cop més organismes com l'OMS i associacions professionals com la FEPyP.
Repte social actual
Branca de la psicologia que hi respon
Impacte real en la professió
Processos de reproducció assistida, fertilitat i dol perinatal
Psicologia perinatal i reproductiva
Atenció especialitzada en la salut mental durant la creació de les noves famílies
Envelliment poblacional i malalties neurodegeneratives
Psicogerontologia i neuropsicologia
Suport integrat a la gent gran, les famílies i les persones cuidadores principals
Impacte de la tecnologia, "tecnoangoixa" i entorns digitals
Ciberpsicologia i salut mental digital
Acompanyament en addiccions digitals, relacions en xarxa i telepsicologia
Noves dinàmiques judicials, familiars i regulatòries
Psicologia jurídica i forense aplicada
Avaluació i peritatge en nous marcs legals, custòdies i entorns digitals
La psicologia perinatal i reproductiva: una de les branques amb més futur
La psicologia perinatal i reproductiva és, ara mateix, una de les especialitats amb més futur. El motiu és clar: creix la infertilitat, creix l'accés a la reproducció assistida, i amb això creixen també el dol gestacional i els reptes de salut mental durant l'embaràs i el postpart. Fa deu anys, aquesta demanda amb prou feines existia.
Fins fa poc, aquests processos es vivien en silenci o s'atenien des de la psicologia clínica general, sense una mirada específica. Avui és diferent: clíniques de fertilitat, hospitals, unitats de neonatologia i centres de salut mental busquen professionals amb formació especialitzada, tant al sector públic com al privat. I la diversitat de camins cap a la maternitat i la paternitat (famílies monoparentals, parelles del mateix sexe, adopció...) suma encara més situacions que necessiten un acompanyament sensible i específic.
De què s'encarrega una persona especialista en psicologia perinatal?
- Acompanyament emocional en processos de reproducció assistida i fertilitat.
- Gestió del dol perinatal i gestacional.
- Prevenció i tractament de la depressió o l'ansietat perinatal, i suport a la vinculació afectiva amb el nadó.
Quines altres branques tenen sortides reals?
A banda de la perinatal, hi ha tres especialitzacions més amb sortides reals ara mateix.
Ciberpsicologia i benestar digital
Atén els problemes que genera l'ús de pantalles, xarxes socials i teletreball. Un camp que creix al mateix ritme que la vida digital.
Psicologia de la salut i neuropsicologia
Diagnostica i intervé en la qualitat de vida davant malalties cròniques i l'envelliment actiu. Dos reptes que creixeran a mesura que la població envelleixi.
Psicologia jurídica i forense
Creix perquè augmenta la necessitat de més peritatges psicològics en custòdies, mediació familiar i dret penal: àmbits cada cop més complexos i regulats.
Quines habilitats et demanarà el mercat?
- Treballar en entorns digitals. La telepsicologia i altres formes d'atenció en línia fan necessari saber adaptar la intervenció psicològica als entorns digitals.
- Treballar amb altres professionals. En molts àmbits, la intervenció psicològica forma part d'equips interdisciplinaris amb professionals de la salut, l'àmbit social, l'educació o el dret.
- Entendre noves realitats socials. La diversitat familiar, les diferents identitats i els canvis en les formes de relacionar-nos requereixen una mirada professional actualitzada i sensible a cada context.
- Mantenir una formació contínua. L'evolució de les necessitats socials fa especialment important actualitzar coneixements i incorporar noves eines al llarg de la trajectòria professional.
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Per què l'especialització marca la diferència a l'hora de trobar feina?
Les activitats sanitàries i de serveis socials constitueixen una de les principals branques d'ocupació del sector serveis a Espanya, segons l'enquesta de població activa de l'INE. L'àmbit clínic i sanitari continua sent una de les principals vies de desenvolupament professional de les persones titulades en Psicologia. Això vol dir molta competència en aquest àmbit. En canvi, branques com la psicologia perinatal, la jurídica o la neuropsicologia tenen manca de professionals amb formació específica. Aquestes branques són una bona opció a l'hora de trobar feina. Tot i això, certes especialitzacions com per exemple la neuropsicologia, requereixen el màster habilitant per poder exercir com a neuropsicòleg o neuropsicòloga en certs centres.
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