Diploma d'Expert d'Estratègies de Comercialització del Llibre

Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o profesional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).

Per la via d'accés d'experiència laboral cal acreditar un mínim de 1 any d’experiència en el sector editorial, com a mínim en una de les àrees següents: editor, maquetador, programador d’EPUB, creador de continguts de màrqueting editorial o tècnic de l'àrea de comercialització.