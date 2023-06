Si tens estudis universitaris, acabats o no, fets a Llatinoamèrica o altres països no europeus, la via d'accés és la convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns d'espanyols.

Si tens un títol universitari obtingut a Llatinoamèrica o altres països no europeus, pots accedir amb l'equivalència de títol estranger o amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol.