Curs de Disseny de llibres i producció editorial

El programa ha estat dissenyat amb mires eminentment professionalitzadores i té com a objectiu promoure l'ocupabilitat dels estudiants. Així, aposta per la formació de professionals emprenedors i amb alta capacitat d'adaptació i d'innovació, que és el que avui reclama el sector del llibre, immers en un profund procés de canvi. Per això, aquest programa s'adreça tant a estudiants i autors com a professionals que vulguin adquirir, completar o actualitzar la seva formació en el camp del disseny i la producció editorial.