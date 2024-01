La UOC ofereix el grau de Tècniques d'Aplicacions de Software, únic a Espanya a distància i íntegrament en anglès

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix, a partir del mes de setembre, el grau de Tècniques d'Aplicacions de Software (Bachelor's Degree in Techniques for Software Development), l'únic online i íntegrament en anglès que s'imparteix a Espanya. Una oportunitat de formació en un sector en auge, per al qual diversos estudis preveuen un augment de demanda, uns salaris elevats i la possibilitat de treballar des de qualsevol lloc del món. "El grau té una clara vocació internacional i formarà l'estudiantat per desenvolupar qualsevol mena de programari, des d'aplicacions de sistema fins a aplicacions web, mòbil i multiplataforma", explica el director del grau, Robert Clarisó.

"Avui dia, el programari està en el centre de qualsevol organització, administració pública, empresa multinacional o pime. La transformació digital és un tema de molta actualitat i és un dels eixos dels fons europeus per la COVID-19", defensa el docent, que també apunta que aquesta tecnologia està present permanentment en la nostra vida quotidiana. "Les persones que desenvolupen programari fan possibles els dispositius electrònics que fem servir diàriament, les plataformes on consumim continguts multimèdia, els portals web on comprem o les xarxes socials on ens connectem."

El programari també ha canviat la manera en què treballem i ens comuniquem, especialment després de la COVID-19. "La pandèmia ha aconseguit convèncer-nos que podem treballar de manera remota, i moltes empreses ho han aprofitat per transformar-se", relata el director del grau. "De permetre el teletreball s'ha passat a potenciar-lo o directament al treball 100 % remot. Estudiar online també prepara els estudiants per treballar de manera remota", comenta. I és que, diu, cada vegada són més les empreses que busquen a Espanya experts en enginyeria de programari, com els que prepara el grau, per treballar sense moure's de casa. "Cada vegada és més habitual treballar des d'un país per a una companyia que es troba en un altre", reflexiona.

La internacionalització té un paper clau en el futur de les empreses tecnològiques. "Cada vegada hi ha més empreses que tenen clients a l'estranger, que desenvolupen projectes internacionals o que tenen equips de desenvolupament distribuïts en diferents països", indica. A més, Clarisó recorda que l'anglès és la llengua del sector de la tecnologia. "Pràcticament tota la documentació, els manuals o els exemples de codi estan en anglès. És per això que és la llengua de treball: és la llengua franca, no se'n fa servir cap altra", remarca. Per aquest motiu, l'estudiant del nou grau de la UOC rebrà la formació 100 % en aquest idioma, la qual cosa l'ajudarà a posicionar-se més bé per aconseguir un lloc de treball.

Tant la demanda com els salaris, assenyala el professor, no només no han descendit amb la pandèmia sanitària, sinó que han augmentat. I es preveu que l'increment, afegeix, "sigui més gran els pròxims deu anys". Un estudi de la Fundació Telefónica col·loca en la primera posició del rànquing d'ocupacions més sol·licitades la de desenvolupador de programari, amb una xifra que duplica la segona, i conclou que la demanda ha crescut enguany, entre els mesos de febrer i març, gairebé un 20 %. A escala internacional, als Estats Units la previsió indica un creixement de les ofertes per treballar en el sector d'un 22 % fins al 2029, per sobre d'altres professions, i des d'Europa s'adverteix de la manca d'aquesta mena de perfil professional.