Legaltech: emprenedoria en el sector jurídic

El disseny legal és un moviment en clar creixement, un corrent d'innovació legal que busca aplicar els principis del pensament de disseny (una manera de treballar que maximitza la creativitat) per aconseguir que la informació legal sigui més accessible i més fàcil d'entendre per l'audiència. "Va sorgir en el món anglosaxó fa uns anys. Allà es van adonar que, si substituíem el vocabulari tecnicojurídic complex per un altre de més senzill i acompanyat d'elements visuals, les relacions entre els operadors jurídics es tornaven molt més àgils alhora que disminuïa la litigiositat al voltant de les relacions pactades", explica Antonio Rodas.

Inspirats per aquest moviment, els fundadors de Maddilegal van desenvolupar la seva primera eina, Easydoc. No obstant això, aquest no és l'únic projecte que tenen al cap. L'equip —format, a més, per Vicente López, programador i matemàtic computacional i també cofundador de la companyia, i David Gámez, director d'art i encarregat de crear els dissenys atractius per als documents— també està molt centrat en l'aplicació de la tecnologia al sector legal (l'anomenat legaltech) i en les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.

"Ara el nostre objectiu és provar el producte al mercat i recollir-ne dades. De moment, el desenvolupament s'ha produït en entorns controlats, però necessitem comprovar com funciona en un entorn lliure. És a dir, estem buscant empreses amb les quals puguem col·laborar en la implantació d'Easydoc", afirma Antonio Rodas. "Així, participar en l'SpinUOC ha estat una carta de presentació increïble per donar a conèixer els nostres projectes", assenyala sobre el programa d'emprenedoria de la Universitat impulsat per la plataforma Hubbik.

Aquest projecte afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9 , construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació.

