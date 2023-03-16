Panssari, una plataforma d'IA que millora la seguretat de ports, instal·lacions crítiques i defensaFinalista del programa d'emprenedoria SpinUOC, utilitza intel·ligència artificial, visió artificial i radiofreqüència per detectar intrusos en temps real
Aquesta tecnologia detecta moviments a través d'obstacles i s'adapta a diferents entorns
Panssari és una plataforma modular d'intel·ligència artificial (IA) dissenyada per detectar, analitzar i respondre davant accessos no autoritzats en grans infraestructures. Aquesta solució tecnològica ha estat impulsada per Helena Calva, directora d'operacions de Panssari i emprenedora secundada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquest projecte ha estat seleccionat com una de les vuit iniciatives finalistes del programa d'emprenedoria SpinUOC 2025.
La tecnologia desenvolupada a Panssari permet detectar moviments fins i tot a través d'obstacles físics i s'adapta a contextos tan diversos com infraestructures portuàries, entorns hospitalaris o plantes energètiques, i utilitza IA, visió artificial i radiofreqüència per detectar intrusos en temps real. El sistema combina sensors, càmeres i algorismes d'aprenentatge automàtic per adaptar-se a entorns d'alta complexitat i reduir falses alarmes.
L'equip de Panssari presentant el projecte en la final de l'SpinUOC el passat 26 de juny
La proposta combina tres subsistemes clau: càmeres amb visió artificial, antenes de radiofreqüència i un sistema de control d'accessos geolocalitzat. Aquests components permeten monitorar en temps real la presència i el moviment de persones i vehicles en ports, centres logístics, hospitals o plantes energètiques. La informació es visualitza a través de mapes interactius i models 3D, la qual cosa permet una interpretació immediata de qualsevol incidència.
"Oferim una plataforma adaptable, que aprèn de l'entorn i opera en temps real a partir de dades fusionades de múltiples fonts", explica Helena Calva, graduada en Disseny i Creació Digitals a la UOC. La tecnologia es va provar al port de Santander, on va aconseguir un nivell de maduresa tecnològica TRL6, així com en el marc d'una prova pilot a l'Hospital Marqués de Valdecilla i en una energètica.
“El sistema pot detectar intrusos en temps real, fins i tot a través d'obstacles físics, gràcies a una aplicació innovadora de la radiofreqüència que l'equip espera patentar”
Radiofreqüència per detectar intrusos
El sistema pot detectar intrusos en temps real, fins i tot a través d'obstacles físics, gràcies a una aplicació innovadora de la radiofreqüència que l'equip espera patentar. "El que volem protegir no és l'ús genèric de la radiofreqüència, sinó una aplicació específica i innovadora dins el camp de la seguretat física: la integració de radiofreqüència per a la detecció de moviment, presència, seguiment i etiquetatge d'objectes o persones en grans superfícies amb un nombre molt baix d'equips de baix cost, fins i tot podríem detectar a través d'obstacles i estructures en entorns industrials i d'alta seguretat", detalla Calva.
Aquesta funcionalitat permet, per exemple, localitzar un intrús ocult rere un contenidor en un port, o detectar moviments no autoritzats dins un hospital. Segons l'emprenedora, "disposar d'aquesta patent suposa un avantatge competitiu sòlid, ja que protegim un element clau de la nostra tecnologia davant nous d'entrants, especialment grans integradors que la podrien copiar si no està registrada". Afegeix a més que és "un valor estratègic per a inversors, una diferenciació clara, perquè no som només una empresa de programari, sinó que estem redefinint com es mesura i visualitza el risc físic".
Panssari utilitza intel·ligència artificial que es nodreix de dades estructurades i no estructurades procedents de diferents sensors i sistemes de control. En concret, el sistema processa:
- Posició per radiofreqüència: detecta i etiqueta amb precisió la posició de persones i vehicles, fins i tot a través d'obstacles, i en fa el seguiment en temps real dins el perímetre.
- Fluxos de vídeo amb visió artificial i etiquetatge d'imatge: analitza patrons de moviment i presència no autoritzada.
- Registres de control d'accessos: entrades i sortides, usuaris, autoritzacions temporals i seguiment en temps real dels usuaris registrats.
"Tota aquesta informació és el que uneix i processa la nostra plataforma, detectant així els intrusos i integrant la visualització en mapes interactius i models 3D", explica Calva. "Aquestes dades es fusionen en temps real per construir un model digital de l'entorn, en què el sistema pot identificar desviacions del comportament habitual i predir trajectòries o comportaments delictius fins i tot en zones no sensoritzades".
El sistema ha estat dissenyat per aprendre de manera contínua, ja que ajusta la seva precisió segons s'utilitza. Això permet reduir les falses alarmes i millorar la seva fiabilitat. "Cal destacar que una alerta no es genera per una única anomalia, sinó per la correlació de diversos successos, com per exemple la presència en una zona prohibida, fora d'horari i sense validació d'accés", puntualitza. Les proves pilot realitzades en tres entorns diferents han servit per demostrar la flexibilitat del sistema.
"Haver desplegat Panssari en entorns tan diferents com un port, un hospital i una empresa energètica ha estat clau per demostrar una cosa que des de l'inici era central per a nosaltres: la flexibilitat de la nostra tecnologia, ja que cadascun d'aquests contextos té desafiaments molt diferents", detalla l'emprenedora.
"Al port, ens enfrontem a zones obertes, infraestructures metàl·liques, trànsit continu de mercaderies i risc de polissons. A l'hospital, la prioritat era controlar l'estat de les habitacions —si estaven ocupades, pendents de neteja o llestes per ser utilitzades per un nou pacient—. A l'empresa energètica, el focus estava en la protecció d'àrees crítiques amb risc elèctric i en la traçabilitat de personal autoritzat per evitar incidències amb les turbines".
Panssari s'adapta a cada cas sense perdre precisió ni operativitat, gràcies a la seva arquitectura modular. "La seguretat no és una única solució reproduïble, sinó que requereix una plataforma capaç d'adaptar-se a cada cas sense perdre precisió ni operativitat. I això és exactament el que fa Panssari", conclou. El model de negoci es basa en una subscripció al programari i maquinari, amb ingressos addicionals per auditories, personalitzacions i serveis de R+D. L'empresa ha aconseguit ja 380 000 euros del programa estatal Ports 4.0 i ha signat acords pilot amb empreses com Noatum.
Actualment, es prepara per a una ronda d'inversió i nous desplegaments en entorns estratègics. En tractar-se d'una tecnologia dual, el públic objectiu inclou autoritats portuàries, cossos de seguretat, empreses energètiques, hospitals i qualsevol entitat que necessiti protegir superfícies àmplies o instal·lacions crítiques. Un altre dels seus punts forts és la seva capacitat per integrar-se amb sistemes externs, com bessons digitals o plataformes de control portuari.
Per a Helena Calva, participar en l'SpinUOC 2025 ha representat una oportunitat clau per visibilitzar el projecte i establir aliances: "Volem visibilitat, aliances i, sobretot, mostrar que a la universitat es poden desenvolupar tecnologies capdavanteres amb impacte real en el món".
Panssari afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 9, indústria, innovació i infraestructura; i 16, pau, justícia i institucions sòlides.
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