14/1/26 · Educació

Més enllà de la pandèmia: com sobreviuen els espais de coworking a les zones rurals

Una recerca de la UOC analitza com es financen els espais col·laboratius rurals i quina és la seva viabilitat futura

Aquests entorns poden perdurar en el temps si esdevenen pilars de la comunitat
coworking rural

Als espais rurals, la dinàmica és més propera, ja que els usuaris solen ser els mateixos, es coneixen entre ells i això facilita que col·laborin (foto: Adobe)

Redacció / Rubén Permuy

Els espais col·laboratius o de coworking han sorgit com una alternativa als llocs de treball tradicionals. Impulsats per la pandèmia de COVID-19 i en paral·lel a l'auge del teletreball, cada vegada tenen més presència a les ciutats i, també, a les zones rurals, on són prometedors per a la participació comunitària i el desenvolupament local, però també s'enfronten a desafiaments com el finançament i la viabilitat a llarg termini.

"En un entorn urbà, els espais col·laboratius registren normalment molta rotació; cada dia hi ha usuaris nous amb diferents perfils. Això pot generar oportunitats, però fa que l'espai sigui més impersonal i que costi establir-hi relacions duradores", explica Jorge Arturo Villarreal-Valtierra, autor principal de la recerca i estudiant de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb el programa interuniversitari d'Administració i Direcció d'Empreses

“La clau seria connectar més amb la comunitat i disposar de gestors capaços d'adaptar-se a les necessitats de la mateixa comunitat”

Als espais rurals, la dinàmica és més propera, ja que els usuaris solen ser els mateixos, es coneixen entre ells i això facilita que s'organitzin activitats, que col·laborin i que l'espai s'ajusti a les necessitats locals, segons Villarreal-Valtierra.

Per analitzar com s'adapta el coworking rural als models de finançament, quines són les seves estratègies de sostenibilitat i de quina manera s'integra en la comunitat, l'investigador ha triat dos contextos regionals molt diferents: Catalunya i Renània-Palatinat, un estat federat alemany.

"Després d'analitzar els dos territoris, vaig trobar un contrast molt interessant: a Catalunya, hi predominen els espais privats amb estratègies híbrides, mentre que a Renània-Palatinat molts espais són públics i depenen de subvencions. Dos models molt diferents, tot i que les dues regions tenen accés a subvencions comunitàries per mitjà del programa LEADER", assenyala l'autor, la tesi del qual dirigeixen Julie Wilson, una de les coordinadores del grup de recerca de Noves Perspectives de Turisme i Oci (NOUTUR), i Carles Méndez, del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC - Laboratori d'Intel·ligència Artificial (i2TIC-IA Lab). Tots dos són professors dels Estudis d'Economia i Empresa i coautors de l'estudi.

 

Finançament mixt i dinamitzador rural

Per a l'anàlisi, l'equip investigador va utilitzar qüestionaris dirigits a gerents d'aquests espais, i també va fer entrevistes amb representants d'associacions de coworking a Espanya i a Alemanya. En total, s'hi van incloure deu casos: cinc a Catalunya i cinc a Renània-Palatinat.

"Tot i que podria semblar que disposar d'una gran subvenció inicial seria la solució ideal, la recerca mostra que no hi ha un únic model guanyador", destaca Villarreal-Valtierra. "El que millor funciona és un model diversificat, que combini una mica de finançament públic, inversió privada i aportacions dels usuaris o activitats pròpies", insisteix. L'investigador en posa un exemple: un espai alemany que es va obrir amb una petita subvenció i que avui subsisteix gràcies al suport de patrocinadors locals i d'associacions.

Quant a la integració amb la comunitat, a Catalunya el coworking és un actiu compartit i cultivat mitjançant esdeveniments i associacions culturals del poble. En canvi, a Alemanya la integració és més parcial i indirecta, amb menys col·laboració amb el veïnat. "El que més em va sorprendre va ser l'enorme diferència cultural. A Catalunya, molts d'aquests espais privats funcionen com a petites comunitats: es comparteixen recursos i sorgeixen amistats i, fins i tot, projectes empresarials", resumeix Villarreal-Valtierra.

 

Espais més socials i col·laboratius a Catalunya

Respecte a les estratègies de sostenibilitat a llarg termini, la investigació —adscrita al centre UOC-DIGIT— demostra que, en totes dues regions, estan molt lligades a les fonts de finançament. Mentre que a Alemanya la viabilitat depèn més del suport municipal, a Catalunya es mostren més resilients i recorren a fórmules com les cooperatives per accedir a nous tipus de finançament.

"A Renània-Palatinat hi ha una certa desconfiança sobre el seu futur. Algunes associacions pensen que molts espais no seran sostenibles i que, d'aquí a pocs anys, la solució passarà per espais automatitzats sense personal. Aquesta visió contrasta notablement amb la situació a Catalunya, on l'espai col·laboratiu és més relacional i social", compara Villarreal-Valtierra.

De fet, a Catalunya, passada la pandèmia, la majoria dels espais segueixen actius gràcies a la seva connexió territorial i a la diversificació d'activitats, com ara esdeveniments, coliving o aliances amb associacions, enumera l'autor. No obstant això, a Renània-Palatinat molts espais van néixer aleshores amb ajuda pública i ara s'han de sostenir tots sols. "La clau seria connectar més amb la comunitat i disposar de gestors capaços d'adaptar-se a les necessitats de la mateixa comunitat", planteja.

El pas següent serà analitzar quants d'aquests espais col·laboratius continuen actius i quines estratègies han funcionat realment a llarg termini. "També volem incorporar la visió dels responsables polítics, que fins ara no s'ha analitzat directament", afegeix l'autor.

Per exemple, a Renània-Palatinat es van trobar amb casos en què els nous governs municipals es van posicionar en contra de mantenir els espais col·laboratius perquè no generaven beneficis econòmics directes, i els percebien com una despesa innecessària. "Entendre aquestes postures és clau per poder proposar polítiques públiques més realistes i sostenibles, i potser fins i tot una línia de finançament específica per a espais col·laboratius rurals que tingui en compte el seu valor social i comunitari, més enllà del benefici econòmic immediat", conclou.

 

Aquest projecte s'emmarca en la missió de recerca de la UOC Transició digital i sostenibilitat i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 8, de treball decent i creixement econòmic; 9, d'indústria, innovació i infraestructura; 10, de reducció de les desigualtats; i 11, de ciutats i comunitats sostenibles.

Article de referència

Villarreal-Valtierra, J. A., Wilson, J., Méndez-Ortega, C. (2025). Funding sources and community embeddedness in rural collaborative spaces. Contemporary Social Science. DOI: https://doi.org/10.1080/21582041.2025.2587138

 

Recerca amb impacte i vocació transformadora

A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius

Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.

A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca

Ocupabilitat Ruralitat
Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Educació
Accedeix

Formació relacionada