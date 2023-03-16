Una iniciativa facilita l’accés a plans de salut personalitzatsEntrenament, nutrició, fisioteràpia i tecnologia: un projecte emprenedor impulsa un mètode per fer accessible un pla personalitzat de salut
El mètode Fitter ha estat un dels projectes finalistes del programa d'emprenedoria SpinUOC 2026
Cuidar-se sembla senzill sobre el paper: moure's més, menjar millor i dormir bé. No obstant això, en un món cada vegada més accelerat i exigent, mantenir hàbits saludables sostinguts s'ha convertit en un repte per a moltes persones. La falta de temps, l'estrès, el sedentarisme i el cost d'accedir de forma continuada a serveis especialitzats d'entrenament, nutrició i fisioteràpia fan que la cura de la salut quedi, sovint, en segon pla.
El problema és que moltes vegades s'hi arriba tard. L'escassa activitat física i els mals hàbits alimentaris no només afecten el benestar diari, sinó que també es relacionen amb un augment de malalties cròniques com la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars o la pèrdua de funcionalitat. A Espanya, més de cinc milions de persones adultes conviuen amb diabetis tipus 2, una patologia estretament vinculada a factors com el sedentarisme, l'alimentació, el sobrepès i l'envelliment de la població.
“Tenim en compte les característiques individuals de cada persona per crear plans de salut integrals”
En aquest context neix el mètode Fitter, el qual, segons el seu equip, "cerca democratitzar l'accés a una vida més saludable combinant entrenament, nutrició, fisioteràpia i tecnologia en un mateix sistema integral". La seva proposta de valor, apunten els seus creadors, és "convertir la intenció en acció: passar de la informació general i dispersa a plans personalitzats, adaptats a les necessitats, patologies o afeccions de cada persona, i sempre des de l'evidència científica i l'educació en salut".
"El mètode Fitter neix del treball desenvolupat per Gerard Planagumà, cofundador del projecte, qui entén la salut des d'una vida activa i conscient, i es basa en tres pilars: l'entrenament, la nutrició i la fisioteràpia", explica Beth Iriarte, qui va ser professora col·laboradora del grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i és cofundadora de Fitter, projecte finalista del programa d'emprenedoria SpinUOC 2026. Així, explica que l'aplicació Fitter és "l'evolució digital i natural d'aquest mètode". "L'aplicació Fitter és l'spin-off digital del mètode Fitter", sintetitza la Beth. Segons els seus creadors, el seu objectiu és facilitar el seguiment dels plans de salut, ampliar l'abast del mètode i permetre que hi puguin accedir més persones, encara que no assisteixin físicament al centre.
El centre Fitter, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), és una peça clau del projecte. Allà, l'equip treballa cada dia amb persones i perfils de salut diversos, la qual cosa els permet detectar necessitats, ajustar protocols i comprendre quines barreres dificulten mantenir hàbits saludables en la vida quotidiana. L'equip defineix aquest espai com "un living lab, un laboratori viu en el qual el mètode es prova, es millora i es valida en la pràctica diària. El centre i l'aplicacióFitter funcionen de manera simbiòtica: l'experiència presencial permet detectar necessitats no resoltes, ajustar protocols i aprendre de cada cas; l'aplicació trasllada aquest coneixement a l'entorn digital per donar continuïtat als plans i fer que el mètode arribi a més persones".
Tecnologia amb supervisió humana i basada en ciència
Un dels elements diferencials del projecte, segons l'equip emprenedor, és l'ús de la intel·ligència artificial (IA) per ajudar en la personalització i el seguiment dels plans. No obstant això, des de Fitter insisteixen que la tecnologia no substitueix el criteri professional. "Utilitzem el que nosaltres anomenem intel·ligència artificial supervisada perquè en salut no tot pot quedar en mans de la tecnologia", afirma Iriarte. És el que l'equip defineix com un model human-in-the-loop: la IA ajuda a ordenar la informació, adapta i accelera processos, però la validació final sempre la porta a terme un professional.
Aquest punt resulta clau per entendre el posicionament de Fitter. No es tracta només d'un negoci local ni d'una aplicació més de rutines genèriques, sinó d'un mètode que cerca integrar el coneixement professional, les dades personals i l'acompanyament continu. "Emprem tecnologia per escalar, intel·ligència artificial per optimitzar, centres físics per acompanyar i professionals per sostenir", resumeix la cofundadora.
Així, un altre dels principals aspectes diferencials del mètode Fitter envers altres aplicacions o mètodes similars en el mercat és el seu enfocament en la salut. A diferència de propostes associades al fitnes estètic, Fitter situa l'entrenament, la nutrició i la fisioteràpia com a eines per a la salut. "El mètode Fitter no aborda des del pla de l'estètic, sinó per potenciar la salut", explica Iriarte. "No introduïm res en els nostres protocols d'actuació que no tingui una validació o evidència científica darrere i un enfocament clar en la salut". L'objectiu, segons la cofundadora, no és negar la dimensió estètica, sinó situar-la al lloc que li correspon. "L'estètica pot arribar a ser una conseqüència, però el nostre enfocament principal és millorar la salut de les persones", afegeix.
Un mètode personalitzat i amb acompanyament
Un altre dels factors diferencials de Fitter és la personalització i el seguiment. Cada persona parteix d'una situació diferent. Per això, Fitter treballa amb protocols propis d'abordatge integral, desenvolupats a partir de criteris professionals i orientats a diferents perfils, patologies i malalties. La idea és introduir aquests protocols en l'eina digital de Fitter, en què la IA ajuda a personalitzar els plans a partir de la informació de cada persona usuària.
Dissenyar un pla realment personalitzat és una tasca complexa. "Tenim en compte les característiques individuals de cada persona per crear plans de salut integrals", concreta Iriarte. "L'objectiu no és dir-li a la gent què ha de fer, sinó acompanyar-la perquè arribi a fer-ho". La figura de l'assessor o coach en salut és clau en aquest procés. Es tracta d'un professional que duu a terme un seguiment, revisa l'evolució de cada persona usuària i ajusta el pla quan és necessari. La tecnologia ajuda a escalar la personalització, però l'acompanyament humà continua sent l'element que permet sostenir el canvi al llarg del temps.
Longevitat activa i qualitat de vida
L'objectiu del mètode Fitter és "democratitzar l'accés a aquests serveis de salut i ajudar al fet que més persones puguin cuidar-se abans que aparegui el problema". Uns serveis que la seva fundadora descriu com a "poc accessibles" per a la majoria de la població i que solen estar enfocats en esportistes d'alt rendiment, però que resulten altament beneficiosos per a la gent en general. "El que volem és que qualsevol persona pugui tenir un entrenador, que pugui mantenir contacte amb un nutricionista i, per descomptat, que tingui la valoració d'un fisioterapeuta abans que hi hagi dolor".
Potenciar la longevitat és, en conseqüència, un altre dels objectius clars dels seus fundadors. En una societat cada vegada més longeva, però també més estressada i sedentària, "és fàcil patir descompensacions, tant físiques com mentals". Per tant, "el repte ja no és només viure més anys, sinó viure'ls amb més autonomia, energia i qualitat de vida", sosté la fundadora. "La salut no és una meta, és un procés", reflexiona Iriarte. "A Fitter volem ser una opció d'acompanyament i autoconeixement per millorar el dia a dia de manera sostenible en el temps", conclou.
Aquest projecte emprenedor està en línea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 3, salut i benestar.
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