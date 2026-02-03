Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Doble grado online en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science
Presentación
La UOC ofrece el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada / Applied Data Science, un itinerario de 384 ECTS que responde a la transformación de la economía digital. Si decides estudiar online Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada con este programa flexible, obtendrás dos titulaciones oficiales de 240 créditos que fusionan de forma óptima la gestión empresarial estratégica con las competencias técnicas y analíticas más solicitadas.
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¿Por qué estudiar la doble titulación en ADE y en Ciencia de Datos Aplicada online de la UOC?
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.
El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.
¿Por qué estudiar la doble titulación en ADE y en Ciencia de Datos Aplicada online de la UOC?
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.
El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.
Composición de la doble titulación
El estudiantado de la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada tendrá dos expedientes abiertos: un expediente del grado en Administración y Dirección de Empresas y otro del grado en Ciencia de Datos Aplicada.
Siguiendo el itinerario establecido, que consta de 384 créditos e implica la aplicación de los reconocimientos de la doble titulación, el estudiantado obtendrá los títulos de graduado o graduada en Administración y Dirección de Empresas y de graduado o graduada en Ciencia de Datos Aplicada.
Antes de pedir el título de una de las dos titulaciones, el estudiantado tendrá que solicitar los reconocimientos entre grados.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
17 feb 2027
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100%
Online
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384
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.