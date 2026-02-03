Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

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Doble grado online en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science

Presentación

La UOC ofrece el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada / Applied Data Science, un itinerario de 384 ECTS que responde a la transformación de la economía digital. Si decides estudiar online Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada con este programa flexible, obtendrás dos titulaciones oficiales de 240 créditos que fusionan de forma óptima la gestión empresarial estratégica con las competencias técnicas y analíticas más solicitadas.
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¿Por qué estudiar la doble titulación en ADE y en Ciencia de Datos Aplicada online de la UOC?

Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.

El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.

¿Por qué estudiar la doble titulación en ADE y en Ciencia de Datos Aplicada online de la UOC?


Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.

El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.

Composición de la doble titulación

El estudiantado de la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada tendrá dos expedientes abiertos: un expediente del grado en Administración y Dirección de Empresas y otro del grado en Ciencia de Datos Aplicada.

Siguiendo el itinerario establecido, que consta de 384 créditos e implica la aplicación de los reconocimientos de la doble titulación, el estudiantado obtendrá los títulos de graduado o graduada en Administración y Dirección de Empresas y de graduado o graduada en Ciencia de Datos Aplicada.

Antes de pedir el título de una de las dos titulaciones, el estudiantado tendrá que solicitar los reconocimientos entre grados.

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    17 feb 2027

  • 100%

    Online

  • 384

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Plan de estudios

384
ECTS
102
ECTS
Básica
18
ECTS
Trabajo final
18
ECTS
Optativa
246
ECTS
Obligatoria

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Esta es la lista de las asignaturas que forman el plan de estudios de la doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Ciencia de Datos Aplicada (CDA).

Formación básica102 créditos
Introducción a la empresa*6
Competencias digitales*6
Personas y organizaciones (mínor ADE)*6
Mercados y conducta*6
Derecho de la empresa*6
Fundamentos de matemáticas*6
Fundamentos de programación para la ciencia de datos (mínor CDA)**6
Álgebra lineal**6
Probabilidad y estadística**6
Introducción a la ciencia de datos (mínor CDA)**6
Inglés B2.1*6
Comportamiento de los agregados económicos*6
Iniciativa emprendedora*6
Programación para la ciencia de datos (mínor CDA)**6
Análisis multivariante**6
Métodos numéricos en ciencia de datos**6
Fundamentos de redes y arquitecturas**6

Formación obligatoria246 créditos
Comunicación y ética en las profesiones TIC**6
Bases de datos para data warehousing**6
Introducción a la contabilidad*6
Fundamentos de marketing*6
Dirección estratégica*6
Diseño y uso de bases de datos analíticas**6
Diseño de interacción y diseño de interfaces**6
Inglés B2.2*6
Análisis de los estados financieros*6
Contabilidad de costes*6
Sistemas de información*6
Inversión empresarial*6
Modelización y optimización**6
Programación en scripting (mínor CDA)**6
Tipología y fuentes de datos**6
Bases de datos no relacionales**6
Diseño y programación orientada a objetos**6
Minería de datos**6
Contabilidad financiera*6
Estructura económica*6
Logística*6
Dirección de marketing*6
Gestión y desarrollo de recursos humanos (mínor ADE)*6
Financiación empresarial*6
Modelización e inferencia bayesiana**6
Captura y preparación de datos**6
Aprendizaje automático**6
Diseño y gestión de proyectos de ciencia de datos**6
Análisis en entornos de big data**6
Visualización de datos**6
Decisiones estratégicas de operaciones*6
Ética, diversidad y gestión responsable*6
Dirección de sistemas de información*6
Fiscalidad empresarial*6
Habilidades directivas (mínor ADE)*6
Valoración de operaciones financieras*6
Privacidad y seguridad de los datos**6
Análisis de redes sociales**6
Minería de textos**6
Comunicación de datos y sociedad**6
Contextualización y diseño del trabajo final de grado**6

Formación optativa18 créditos
Optativa 1 (CDA)**6
Optativa 2 (CDA)**6
Optativa 3 (CDA)**6

Trabajo final (18 ECTS)18 créditos
Trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas*6
Trabajo final del grado en Ciencia de Datos Aplicada**12

Lista de las asignaturas optativas que forman parte de la doble titulación:

Oferta de asignaturas optativas de la doble titulación36 créditos
Aplicaciones para la toma de decisiones**6
Diseño de productos de datos**6
Analítica de clientes**6
Minería de procesos**6
Análisis de datos temporales**6
Visión por computador**6

* Grado en Administración y Dirección de Empresas
** Grado en Ciencia de Datos Aplicada

 

Semestres

La doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) tiene una duración recomendada de doce semestres (seis años), con una carga total de 384 ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta forma, el estudiantado puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar.

En todo caso, seguir el itinerario de la doble titulación significa asumir el compromiso de compaginar o alternar los dos grados. En caso contrario, desde las direcciones de los programas se reconsiderará la permanencia en la doble titulación. El estudiantado que esté cursando la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada puede superar el máximo de matrícula por semestre (36 créditos). En este caso, deberá solicitar una autorización desde el espacio del Campus Virtual Trámites / Autorizaciones / Autorizaciones para matricular más créditos.

A continuación, se propone una planificación semestral de las asignaturas, en la que se asume que el estudiantado empieza la doble titulación en septiembre. Si la doble titulación se empieza en febrero, será necesario ajustar esta planificación teniendo en cuenta el semestre en el que se ofrecen las asignaturas del grado en Ciencia de Datos Aplicada. En caso de duda sobre esta cuestión, es necesario dirigirse al tutor o tutora de la doble titulación.

 

Semestre 136 créditos
Competencias digitales*6
Introducción a la empresa*6
Personas y organizaciones* (mínor ADE)6
Mercados y conducta*6
Derecho de la empresa*6
Fundamentos de matemáticas*6
Semestre 236 créditos
Fundamentos de programación para la ciencia de datos** (mínor CDA)6
Álgebra lineal**6
Probabilidad y estadística**6
Introducción a la ciencia de datos** (mínor CDA)6
Comunicación y ética en las profesiones TIC**6
Bases de datos para data warehousing**6
Semestre 336 créditos
Inglés B2.1*6
Comportamiento de los agregados económicos*6
Iniciativa emprendedora*6
Introducción a la contabilidad*6
Fundamentos de marketing*6
Dirección estratégica*6
 Semestre 436 créditos
Programación para la ciencia de datos** (mínor CDA)6
Análisis multivariante**6
Métodos numéricos en ciencia de datos**6
Fundamentos de redes y arquitecturas**6
Diseño y uso de bases de datos analíticas**6
Diseño de interacción y diseño de interfaces**6
Semestre 536 créditos
Inglés B2.2*6
Análisis de los estados financieros*6
Contabilidad de costes*6
Sistemas de información*6
Inversión empresarial*6
Dirección de marketing*6
Semestre 636 créditos
Modelización y optimización**6
Programación en scripting** (mínor CDA)6
Tipología y fuentes de datos**6
Bases de datos no relacionales**6
Diseño y programación orientada a objetos**6
Minería de datos**6
Semestre 736 créditos
Contabilidad financiera*6
Estructura económica*6
Logística*6
Gestión y desarrollo de recursos humanos* (mínor ADE)6
Financiación empresarial*6
Dirección de sistemas de información*6
Semestre 836 créditos
Modelización e inferencia bayesiana**6
Captura y preparación de datos**6
Aprendizaje automático**6
Diseño y gestión de proyectos de ciencia de datos**6
Análisis en entornos de big data**6
Visualización de datos**6
Semestre 936 créditos
Decisiones estratégicas de operaciones*6
Ética, diversidad y gestión responsable*6
Fiscalidad empresarial*6
Habilidades directivas* (mínor ADE)6
Valoración de operaciones financieras*6
Semestre 1036 créditos
Privacidad y seguridad de los datos**6
Análisis de redes sociales**6
Minería de textos**6
Comunicación de datos y sociedad**6
Optativa 1 (CDA)**6
Optativa 2 (CDA)**6
Semestre 1118 créditos
Contextualización y diseño del trabajo final de grado**6
Optativa 3 (CDA)**6
Trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas*6
Semestre 1212 créditos
Trabajo final de grado en Ciencia de Datos Aplicada**12

* Grado en Administración y Dirección de Empresas
** Grado en Ciencia de Datos Aplicada

 

Mínores

Para facilitar la transversalidad de conocimientos, estimular la interdisciplinariedad científica y dar respuesta a un conjunto de competencias complementarias de demanda creciente en el mercado laboral, en el conjunto de la oferta formativa optativa se integra el sistema de los llamados mínores. 

Los mínores son paquetes de asignaturas de otros programas o disciplinas orientados a la consecución de competencias de un ámbito de conocimiento distinto al ámbito propio del grado. Los mínores son un elemento de movilidad para el estudiantado, en la medida que le permiten ampliar el alcance de las materias y los conocimientos que logra en el grado que cursa. La consecución de un mínor, una vez superadas todas las asignaturas que lo conforman, se especificará en el suplemento europeo del título (SET).

Se reconocen dos mínores:

  • El mínor de ADE: Liderazgo y Dirección de Equipos (18 créditos)
    • Habilidades directivas
    • Gestión y desarrollo de los recursos humanos
    • Personas y organizaciones

 

  • El mínor de CDA: Fundamentos de Ciencia de Datos y Programación (24 créditos)
    • Introducción a la ciencia de datos
    • Fundamentos de programación para la ciencia de datos
    • Programación en scripting
    • Programación para la ciencia de datos

Carga lectiva

Distribución de los créditos totales que el estudiantado debe cursar en la Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada:

Tipologia

Créditos

Formación básica

102

Obligatorios

246

Optativos

18

Prácticas externas

Trabajo final 

18

TOTAL

384

Origen por grado de los créditos que forman parte de la doble titulación

 

ADE

Ciencia de Datos Aplicada

Formación básica

54

48

Obligatorios

120

126 

Optativos

0

18

Prácticas externas

0

0

Trabajo final 

6

12

TOTAL

180

204

Trabajo final

Trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas: tiene asignada una carga de 6 créditos ECTS y se evalúa de acuerdo con los criterios y los resultados de aprendizaje de la memoria verificada del grado en Administración y Dirección de Empresas.

Trabajo final del grado en Ciencia de Datos Aplicada: tiene asignada una carga de 12 créditos ECTS y se evalúa según las rúbricas técnicas, experimentales y metodológicas propias de la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos Aplicada.

Requisitos de matrícula

El estudiantado se podrá matricular en el trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas y en el del grado en Ciencia de Datos Aplicada siguiendo las indicaciones de la planificación semestral de referencia aportada por el equipo de tutoría de doble titulación.

De acuerdo con los requisitos académicos establecidos por los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, para poder matricularse en el trabajo final, se requiere:

Trabajo final


Trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas: tiene asignada una carga de 6 créditos ECTS y se evalúa de acuerdo con los criterios y los resultados de aprendizaje de la memoria verificada del grado en Administración y Dirección de Empresas.

Trabajo final del grado en Ciencia de Datos Aplicada: tiene asignada una carga de 12 créditos ECTS y se evalúa según las rúbricas técnicas, experimentales y metodológicas propias de la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos Aplicada.

Requisitos de matrícula

El estudiantado se podrá matricular en el trabajo final del grado en Administración y Dirección de Empresas y en el del grado en Ciencia de Datos Aplicada siguiendo las indicaciones de la planificación semestral de referencia aportada por el equipo de tutoría de doble titulación.

De acuerdo con los requisitos académicos establecidos por los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, para poder matricularse en el trabajo final, se requiere:

  • Haber superado un umbral mínimo de 120 créditos ECTS obligatorios del grado en Administración y Dirección de Empresas, con el fin de garantizar una base sólida de conocimientos obligatorios cursados.
  • Haber superado la totalidad de los créditos de formación básica del grado en Administración y Dirección de Empresas (60 ECTS), teniendo en cuenta las asignaturas cursadas y los reconocimientos.
  • Se recomienda especialmente haber superado previamente las asignaturas del área funcional específica (Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, Dirección de Operaciones o Estrategia) a la que se quiera enfocar el proyecto directivo integrado.

Para poder matricularse en el trabajo final del grado en Ciencia de Datos Aplicada (12 ECTS) se requiere:

  • Haber superado un mínimo de 180 créditos ECTS vinculados al grado en Ciencia de Datos Aplicada, teniendo en cuenta las asignaturas cursadas y los reconocimientos.
  • Haber superado previamente de manera satisfactoria la asignatura de Contextualización y diseño del trabajo final de grado, que actúa como marco metodológico y preparatorio para el proyecto.
  • Haber cursado y superado las asignaturas de carácter metodológico avanzado (materia de matemáticas y estadística y materia de análisis de datos) de la rama de ciencia de datos, con el fin de garantizar la solvencia conceptual y la calidad en la ejecución del trabajo experimental final. 
  • Asimismo, para poder matricularte en la asignatura Contextualización y diseño del trabajo final de grado, es necesario:
    • Haber superado un mínimo de 174 créditos ECTS vinculados al grado en Ciencia de Datos Aplicada, teniendo en cuenta las asignaturas cursadas y los reconocimientos.
    • Haber aprobado la asignatura Diseño y gestión de proyectos de ciencia de datos.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

 

Duración

La doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) tiene una duración recomendada de doce semestres (seis años), con una carga total de 384 ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta forma, el estudiantado puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar.

En todo caso, seguir el itinerario de la doble titulación significa asumir el compromiso de compaginar o alternar los dos grados. En caso contrario, desde las direcciones de los programas se reconsiderará la permanencia en la doble titulación. El estudiantado que esté cursando la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada puede superar el máximo de matrícula por semestre (36 créditos), hasta un máximo de 42 créditos por semestre.

Duración


La doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) tiene una duración recomendada de doce semestres (seis años), con una carga total de 384 ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta forma, el estudiantado puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar.

En todo caso, seguir el itinerario de la doble titulación significa asumir el compromiso de compaginar o alternar los dos grados. En caso contrario, desde las direcciones de los programas se reconsiderará la permanencia en la doble titulación. El estudiantado que esté cursando la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada puede superar el máximo de matrícula por semestre (36 créditos), hasta un máximo de 42 créditos por semestre. En este caso, deberá solicitar una autorización desde el espacio del Campus Virtual Trámites / Autorizaciones / Autorizaciones para matricular más créditos.

Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Profesorado

Dirección del programa:

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor Cum Laude en Administración y Gestión de Empresas, Máster en Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña.

    Sus intereses de investigación se centran en el campo de la las operaciones logísticas y productivas de las empresas, así como en el campo de la organización empresarial, específicamente en el cambio organizacional.


  • M. Elena Rodríguez Gonzàlez
    M. Elena Rodríguez Gonzàlez

    Doctora en Aplicaciones y Problemas Interdisciplinarios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Universidad de Alcalá). Es profesora en el área de la base de datos y miembro del grupo de investigación de TEKING (tecnología mejorada de conocimiento e interacción).

Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las salidas profesionales de este doble itinerario se clasifican en tres grandes ámbitos de actuación:

Perfiles híbridos y de dirección estratégica (sinergia de la doble titulación)

Roles de alta responsabilidad para perfiles como data scientist o analista de negocio, en los que se utilizan simultáneamente las competencias de gestión organizativa y las competencias de pensamiento computacional y de análisis de datos:

  • Chief data officer (CDO): responsable ejecutivo de definir la gobernanza, la estrategia de datos de la organización y su alineación directa con los objetivos financieros y comerciales del negocio.
  • Analytics manager / director/a de análisis de negocio: líder de equipos multidisciplinarios de analistas de datos e ingenieros, encargado de identificar oportunidades de negocio y traducirlas en modelos predictivos de alto impacto corporativo.
  • Consultor/a de proyectos estratégicos data-driven: asesoramiento externo a empresas para la transformación digital de sus procesos, la migración a entornos cloud y la implementación de arquitecturas de análisis predictivo para mejorar la eficiencia operativa.

Salidas profesionales


Las salidas profesionales de este doble itinerario se clasifican en tres grandes ámbitos de actuación:

Perfiles híbridos y de dirección estratégica (sinergia de la doble titulación)

Roles de alta responsabilidad para perfiles como data scientist o analista de negocio, en los que se utilizan simultáneamente las competencias de gestión organizativa y las competencias de pensamiento computacional y de análisis de datos:

  • Chief data officer (CDO): responsable ejecutivo de definir la gobernanza, la estrategia de datos de la organización y su alineación directa con los objetivos financieros y comerciales del negocio.
  • Analytics manager / director/a de análisis de negocio: líder de equipos multidisciplinarios de analistas de datos e ingenieros, encargado de identificar oportunidades de negocio y traducirlas en modelos predictivos de alto impacto corporativo.
  • Consultor/a de proyectos estratégicos data-driven: asesoramiento externo a empresas para la transformación digital de sus procesos, la migración a entornos cloud y la implementación de arquitecturas de análisis predictivo para mejorar la eficiencia operativa.
  • Product manager de productos de datos: gestor/a del ciclo de vida de productos o servicios de base tecnológica basados en algoritmos de aprendizaje automático, encargado de coordinar el diseño de interfaces y la rentabilidad del producto.
  • Científico/a de datos financieros (financial data scientist): aplicación de métodos de estadística y computación al análisis cuantitativo de carteras, modelos de predicción de riesgo de crédito, detección de fraude financiero y optimización de inversiones de mercado en tiempo real.

 Perfiles del ámbito de la administración y dirección de empresas (ADE)

Roles tradicionales de gestión empresarial fuertemente potenciados y automatizados mediante analítica avanzada:

  • Director/a financiero/a (CFO): gestión y control de la viabilidad económica, análisis de estados de tesorería y presupuestos optimizados con modelos de planificación automatizados.
  • Marketing analytics y growth hacker: diseño y evaluación de campañas comerciales digitales, análisis del comportamiento de compra de los consumidores por medio de modelos de agrupamiento (clustering), fidelización de clientes (churn reduction) e investigación de mercados digitales.
  • People analytics y director/a de recursos humanos: optimización del diseño de equipos de trabajo, análisis del rendimiento de la plantilla, diseño de planes de retribución eficientes y retención del talento mediante el análisis de datos sociolaborales.
  • Responsable de operaciones y logística (supply chain manager): planificación del control de stocks de distribución, diseño de cadenas de suministro inteligentes y optimización de rutas y tiempos mediante programación lineal y sistemas ERP.
  • Auditor/a de cuentas y consultor/a de gestión: control del cumplimiento normativo de la contabilidad interna y verificación de la rentabilidad y la eficiencia económica de las organizaciones.

Perfiles del ámbito de la ciencia de datos aplicada

Roles altamente especializados en el desarrollo de la infraestructura y la arquitectura técnica, los modelos y el análisis de los datos:

  • Científico/a de datos (data scientist): diseño y desarrollo de modelos predictivos y de software mediante R o Python aplicando técnicas de aprendizaje automático.
  • Analista de negocio (business analyst) y business intelligence (BI): creación de cuadros de mando integrados (por ejemplo, PowerBI o Tableau), diseño de almacenes de datos corporativos y ejecución de consultas estructuradas (SQL) para extraer indicadores de negocio clave (KPI).
  • Ingeniero/a de datos (data engineer): diseño y construcción de pipelines de datos y de almacenes híbridos estructurados de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos (big data).
  • Especialista en gobernanza, ética y privacidad de datos: garantía de cumplimiento legal de los flujos de información en virtud de la regulación estatal y europea de protección de datos (RGPD) y la Ley de IA de la Unión Europea (AI Act), gestionando de manera ética la eliminación de sesgos.

Objetivos

Al acabar la doble titulación, habrás alcanzado los siguientes objetivos formativos:

  • Dominar la toma de decisiones basada en datos: aprenderás a conectar los modelos de gestión y dirección de proyectos con las herramientas analíticas avanzadas. Sabrás aplicar la ciencia de datos para resolver problemas complejos en áreas clave como el marketing, las finanzas, la logística y la dirección estratégica.
  • Garantizar el rigor de las dos disciplinas de origen: lograrás la totalidad de los resultados de aprendizaje, tanto de la gestión empresarial como de la infraestructura tecnológica. Serás capaz de ejercer eficientemente tareas de administración de empresas y, a la vez, diseñar flujos de captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos.
  • Fomentar el espíritu crítico y la ética del dato: desarrollarás la capacidad de plantear preguntas analíticas sólidas y examinar críticamente el contexto sociotécnico y legal. Aprenderás a liderar proyectos de gobernanza y auditoría algorítmica libres de sesgos respetando la privacidad, la diversidad y la sostenibilidad corporativa.

Objetivos


Al acabar la doble titulación, habrás alcanzado los siguientes objetivos formativos:

  • Dominar la toma de decisiones basada en datos: aprenderás a conectar los modelos de gestión y dirección de proyectos con las herramientas analíticas avanzadas. Sabrás aplicar la ciencia de datos para resolver problemas complejos en áreas clave como el marketing, las finanzas, la logística y la dirección estratégica.
  • Garantizar el rigor de las dos disciplinas de origen: lograrás la totalidad de los resultados de aprendizaje, tanto de la gestión empresarial como de la infraestructura tecnológica. Serás capaz de ejercer eficientemente tareas de administración de empresas y, a la vez, diseñar flujos de captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos.
  • Fomentar el espíritu crítico y la ética del dato: desarrollarás la capacidad de plantear preguntas analíticas sólidas y examinar críticamente el contexto sociotécnico y legal. Aprenderás a liderar proyectos de gobernanza y auditoría algorítmica libres de sesgos respetando la privacidad, la diversidad y la sostenibilidad corporativa.
  • Desarrollar soluciones analíticas avanzadas: adquirirás una base sólida en matemáticas, estadística y programación. Esto te permitirá implementar programas robustos para la resolución de problemas y utilizar técnicas de machine learning y entornos de big data en estructuras corporativas.
  • Optimizar tu trayectoria curricular: cursarás un itinerario de aprendizaje secuencial y equilibrado gracias a un cuadro consolidado de reconocimientos y equivalencias. Esto evita contenidos redundantes y te permite enfocarte directamente en el núcleo práctico de cada materia.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

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Perfiles

El doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada es un itinerario exigente y altamente especializado. Se dirige principalmente a estudiantes que tienen una disponibilidad de tiempo elevada, constancia y motivación para el estudio analítico.

Dado que se trata de una simultaneidad de dos titulaciones oficiales, implica una carga de trabajo y un nivel de esfuerzo superiores a los de un grado único. Por lo tanto, el perfil ideal requiere una buena capacidad de organización, autogestión del tiempo y un interés multidisciplinario que una el mundo de la gestión empresarial con el de la tecnología y el análisis cuantitativo.

Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje de esta propuesta de doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) se obtienen mediante la confluencia y la integración sistemática de la totalidad de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) definidos para cada una de las dos titulaciones oficiales que la configuran, tal como están definidos en sus respectivas memorias verificadas y vigentes.

El estudiantado que supere el plan de estudios de este itinerario conjunto de simultaneidad alcanzará la totalidad de los resultados de aprendizaje de ambos grados.

Los resultados de aprendizaje se estructuran en tres grandes ámbitos:

  1. Conocimientos (K): comprensión e integración de marcos teóricos, modelos de gestión economicoempresarial, conceptos matemáticos, estadísticos y computacionales fundamentales de la ciencia de datos aplicada al contexto corporativo y global.
  2. Habilidades o destrezas (S): capacidad de aplicación práctica de técnicas de análisis financiero, modelización algorítmica de machine learning, programación en entornos analíticos y presentación visual o comunicativa de evidencias empíricas para el diagnóstico y la optimización de las organizaciones.

Resultados de aprendizaje


Los resultados de aprendizaje de esta propuesta de doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) se obtienen mediante la confluencia y la integración sistemática de la totalidad de los resultados de aprendizaje del programa (RAP) definidos para cada una de las dos titulaciones oficiales que la configuran, tal como están definidos en sus respectivas memorias verificadas y vigentes.

El estudiantado que supere el plan de estudios de este itinerario conjunto de simultaneidad alcanzará la totalidad de los resultados de aprendizaje de ambos grados.

Los resultados de aprendizaje se estructuran en tres grandes ámbitos:

  1. Conocimientos (K): comprensión e integración de marcos teóricos, modelos de gestión economicoempresarial, conceptos matemáticos, estadísticos y computacionales fundamentales de la ciencia de datos aplicada al contexto corporativo y global.
  2. Habilidades o destrezas (S): capacidad de aplicación práctica de técnicas de análisis financiero, modelización algorítmica de machine learning, programación en entornos analíticos y presentación visual o comunicativa de evidencias empíricas para el diagnóstico y la optimización de las organizaciones.
  3. Competencias (C): atributos relacionados con la toma de decisiones corporativas, la autonomía en el autoaprendizaje técnico, el liderazgo de equipos directivos y de analistas, la praxis ética y de responsabilidad social (ODS) y el encaje correcto con las normativas de privacidad y gobernanza de datos.

A continuación se detallan todas las tablas de integración unificada de los resultados de aprendizaje para los dos grados oficiales, divididos por tipología.

CONOCIMIENTOS

Resultados de aprendizaje integrados en el ámbito de los conocimientos (knowledge)

Grado en Administración y Dirección de Empresas:

  • Utilizar los principales conceptos, modelos y técnicas de análisis de la realidad histórica, social e institucional en la que se desarrollan los agentes económicos.
  • Identificar el entorno legal que afecta a la gestión y la actividad empresarial.
  • Dominar las técnicas, los métodos y los instrumentos cuantitativos y cualitativos adecuados para el análisis de la información y la gestión empresarial.
  • Examinar la información contable y financiera externa e interna para controlar la gestión y facilitar la toma de decisiones.
  • Conocer las necesidades de los consumidores mediante la comprensión de los diferentes conceptos de marketing.
  • Identificar los recursos necesarios y los procesos óptimos que se deben llevar a cabo para garantizar la eficiencia de las operaciones y la logística de la empresa.
  • Reconocer la importancia y la contribución de las personas y de su potencial creativo e innovador a las organizaciones.
  • Examinar los sistemas de gestión y de información en relación con las necesidades de la organización.
  • Reconocer los fundamentos teóricos y prácticos relacionados con el uso de la tecnología para avanzar hacia la transición digital de las empresas (M).
  • Identificar los procesos de cambio en las formas de vida y la actividad empresarial que permiten reducir los costes y riesgos ambientales (M).

Grado en Ciencia de Datos Aplicada:

  • Describir oportunidades de mejora en cualquier tipo de organización que puedan ser resueltas de forma eficiente y efectiva mediante la ciencia de datos.
  • Comprender los conceptos y los procedimientos fundamentales de las matemáticas y la estadística para modelizar y resolver problemas propios de la ciencia de datos.
  • Discernir los principios básicos del diseño, la implementación y la optimización de programas y estructuras de datos en función de la escala y el volumen de datos.
  • Identificar los diferentes sistemas de computación y almacenamiento, y explicar las arquitecturas, las funcionalidades y las capacidades de procesamiento en función del volumen de datos.
  • Identificar las fuentes de datos relevantes y sus métodos de captura y preparación para resolver un problema de ciencia de datos, considerando el origen, la tipología y el formato.
  • Comprender y organizar los métodos, las técnicas y las herramientas disponibles para hacer un análisis de datos a partir de un conjunto de preguntas de negocio.
  • Distinguir las técnicas y los modelos de visualización de datos más adecuados para presentar eficazmente los resultados de un análisis de datos.
  • Identificar los puntos críticos y las principales debilidades en un análisis o proyecto de ciencia de datos que puedan obstaculizar su éxito, y comprender como abordarlos.

HABILIDADES

Resultados de aprendizaje integrados en el ámbito de las habilidades (skills)

Grado en Administración y Dirección de Empresas:

  • Analizar el funcionamiento de la economía y sus agentes en relación con el contexto local y global, con el objetivo de anticipar tendencias micro y macroeconómicas en el comportamiento empresarial.
  • Argumentar jurídicamente cuestiones teóricas y/o prácticas utilizando el marco jurídico que regula la actividad empresarial.
  • Utilizar las metodologías de análisis cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones en el entorno empresarial.
  • Elaborar la información contable y financiera de una organización.
  • Planificar la actividad de la empresa con criterios de eficiencia, de competitividad y de sostenibilidad.
  • Definir objetivos, estrategias y acciones de marketing que reflejen la orientación al mercado.
  • Organizar las operaciones y la logística de la empresa para conseguir los objetivos empresariales.
  • Elaborar políticas de gestión de recursos humanos en la empresa que promuevan el talento y la formación permanente.
  • Implementar estrategias basadas en el análisis y la gestión eficiente de los sistemas de información de la empresa.
  • Valorar los procesos y las tendencias de transformación digital, tecnológica y ambiental y su impacto en las organizaciones para aplicar políticas y acciones más eficientes (M).
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional, y demostrar un nivel B2 (Marco común europeo de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).
  • Analizar y utilizar adecuadamente la información para la toma de decisiones en la gestión de empresas.
  • Comunicar de forma precisa, clara y adecuada en contextos académicos y profesionales.
  • Resolver problemas, innovar y aportar en el ámbito profesional mejoras que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras y un comportamiento emprendedor.
  • Diseñar estrategias, políticas y acciones de transformación digital empresarial basadas en la sostenibilidad y la responsabilidad ética y social.

Grado en Ciencia de Datos Aplicada:

  • Integrar fundamentos de matemáticas, estadística y programación para desarrollar soluciones para problemas de ciencia de datos.
  • Implementar programas robustos, eficientes y con una estructura que facilite su mantenimiento, destinados a la resolución de problemas de ciencia de datos y/o informática.
  • Conceptualizar y diseñar un flujo de trabajo para la captura, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis y la visualización de datos asegurando la calidad y la consistencia en cada etapa del proceso.
  • Integrar datos de varias fuentes y formatos para garantizar un almacenamiento y un acceso eficientes en diferentes contextos de aplicación.
  • Aplicar técnicas especializadas para la captura, el procesamiento y el análisis de datos estructurados, semiestructurados y no estructuradas en varios contextos.
  • Diseñar e implementar soluciones analíticas empleando los métodos, las técnicas y las herramientas más apropiados para cada contexto.
  • Diseñar mecanismos que aseguren la privacidad y la seguridad de los datos con el fin de cumplir con el marco legal vigente.
  • Analizar y diseñar los procesos de interacción y las interfaces de usuario en el ámbito de la ciencia de datos.
  • Crear gráficos y visualizaciones que representen de forma clara y precisa la información y los resultados de un análisis de datos.
  • Administrar y gestionar los sistemas operativos y de comunicaciones de los componentes de una red de ordenadores.
  • Analizar y sintetizar información para evaluar soluciones tecnológicas para el desarrollo de aplicaciones y proyectos de ciencia de datos, considerando los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado.
  • Comunicar rigurosa y críticamente los resultados de un análisis de datos mediante una interpretación precisa, un resumen claro y un contraste adecuado, en contextos académicos y profesionales.
  • Expresarse adecuadamente de forma escrita y oral en la lengua de uso habitual en contextos académicos y profesionales.
  • Generar ideas innovadoras en el ámbito de la ciencia de datos que aporten valor económico y/o social.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional, y demostrar un nivel B2 (Marco común europeo de referencia para las lenguas) de una lengua extranjera (inglés).

COMPETENCIAS

Resultados de aprendizaje integrados en el ámbito de las competencias (competences)

Grado en Administración y Dirección de Empresas:

  • Ejercer de forma eficiente las funciones básicas de administración y gestión en cualquier área de valor de una empresa u organización.
  • Desarrollar habilidades directivas para aplicarlas a la gestión y dirección de la empresa y a la gestión del cambio organizativo.
  • Aplicar las tecnologías digitales al ámbito académico y profesional. 
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporar la perspectiva de género tanto a la práctica académica como a la profesional.
  • Trabajar en equipo en entornos virtuales atendiendo a la diversidad de sus miembros.

Grado en Ciencia de Datos Aplicada:

  • Diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de ciencia de datos adaptándose a la evolución de las tecnologías y a las nuevas necesidades de empresas, instituciones y la sociedad.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporar la perspectiva de género tanto a la práctica académica como a la profesional.
  • Desarrollar de forma autónoma un trabajo en el ámbito de la ciencia de datos que integre y sintetice los conocimientos y las habilidades adquiridos durante el grado, y presentarlo y defenderlo ante un público experto.
  • Trabajar en red de manera eficaz en equipos multidisciplinarios en la elaboración de proyectos TIC y de ciencia de datos.
  • Aplicar las tecnologías digitales al ámbito académico y profesional. 
  • Desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico, tanto en la práctica académica como en la profesional.

A quién se dirige

La doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) se dirige a estudiantes que tienen una disponibilidad de tiempo elevada, constancia y motivación para el estudio analítico. Este itinerario de simultaneidad implica un nivel de esfuerzo académico y de carga de trabajo muy superior al requerido para cursar una única titulación oficial o bien para empezar una segunda titulación una vez que se ha acabado completamente la primera.

Este programa está especialmente diseñado para cuatro grandes perfiles de profesionales y estudiantes:

  • Emprendedores y emprendedoras de la nueva economía digital: personas que buscan liderar la dirección estratégica de sus propios proyectos y, a la vez, dominar la lógica algorítmica y la toma de decisiones basada en los datos de su producto o servicio.
  • Profesionales del sector tecnológico (ingenieros o ingenieras y tecnólogos o tecnólogas): profesionales en activo con una base técnica sólida que requieren un plan de formación superior oficial de carácter directivo para dar el salto a roles de coordinación general, consultoría ejecutiva o estrategia de negocio.

A quién se dirige


La doble titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado en Ciencia de Datos Aplicada (CDA) se dirige a estudiantes que tienen una disponibilidad de tiempo elevada, constancia y motivación para el estudio analítico. Este itinerario de simultaneidad implica un nivel de esfuerzo académico y de carga de trabajo muy superior al requerido para cursar una única titulación oficial o bien para empezar una segunda titulación una vez que se ha acabado completamente la primera.

Este programa está especialmente diseñado para cuatro grandes perfiles de profesionales y estudiantes:

  • Emprendedores y emprendedoras de la nueva economía digital: personas que buscan liderar la dirección estratégica de sus propios proyectos y, a la vez, dominar la lógica algorítmica y la toma de decisiones basada en los datos de su producto o servicio.
  • Profesionales del sector tecnológico (ingenieros o ingenieras y tecnólogos o tecnólogas): profesionales en activo con una base técnica sólida que requieren un plan de formación superior oficial de carácter directivo para dar el salto a roles de coordinación general, consultoría ejecutiva o estrategia de negocio.
  • Analistas de mercado y de negocio avanzados: personas interesadas en la gestión corporativa que quieren adquirir habilidades de alto nivel en matemáticas, estadística y programación para ser perfiles híbridos clave dentro de las organizaciones.
  • Estudiantes de alto rendimiento académico: estudiantes que buscan una doble titulación oficial de valor alto en el mercado laboral y quieren aprovechar la flexibilidad de un modelo 100 % virtual y asíncrono, sin barreras de horarios ni de asistencia física obligatoria.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2027.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2026 (CWUR).

Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Requisitos de acceso

Opciones de acceso

Para poder acceder a esta doble titulación de grado, el estudiantado debe cumplir, previamente y de forma obligatoria, los requisitos de acceso a la universidad legalmente establecidos en el Estado español para cada uno de los dos grados oficiales que configuran la propuesta.

Requisitos de acceso desde estudios de grado empezados en la UOC (trámite de simultaneidad)

Se definen condiciones académicas de acceso muy estrictas para el estudiantado que haya empezado previamente a cursar uno de los dos grados (ADE o CDA) en la UOC de forma separada y se quiera incorporar al itinerario de la doble titulación:

  • Límite de créditos: el estudiantado que ya esté cursando uno de los grados, o los dos, solo podrá acceder a la doble titulación si no ha superado un total de 120 créditos ECTS en el grado que haya empezado primero.

  • Medida extraordinaria de implantación: a partir de la fecha de puesta en marcha de la doble titulación (febrero de 2027), se prevé un periodo de excepción de dos semestres académicos durante el que, de forma totalmente extraordinaria, el estudiantado que tenga entre 120 y 140 créditos ECTS superados en alguno de los dos grados de origen puede solicitar el acceso al itinerario conjunto y el trámite de evaluación de estudios previos (EEP). Esta excepción se aplica exclusivamente si el estudiantado no ha cursado el trabajo final de grado (TFG) de la titulación empezada ni se ha matriculado en esta asignatura. Una vez transcurridos estos dos semestres de gracia, el límite de permanencia de los 120 créditos superados se aplicará de forma estricta y sin excepción.

  • Exclusión de titulados de origen: para poder solicitar el acceso al programa de doble titulación, la persona solicitante no se debe haber titulado en ninguno de los dos grados de origen, no los debe haber acabado ni debe haber solicitado la expedición de los títulos individuales del grado en Administración y Dirección de Empresas o del grado en Ciencia de Datos Aplicada.

Opciones válidas para acceder a estudios de grado oficial

Con esencia 100 % online, la UOC es una universidad que no tiene notas de corte para acceder a sus grados universitarios. Puedes consultar tu opción de acceso a la universidad, según de dónde hayas obtenido los requisitos de acceso.

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, un mínimo de 8 GB de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libre. 
  • Sistema operativo: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede tener cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro, virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox). 
  • En el caso de los ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no podrá usar gran parte del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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