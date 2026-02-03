Grado en Doble titulación Administración y Dirección de Empresas y Ciencia de Datos Aplicada

El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.

Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.

¿Por qué estudiar la doble titulación en ADE y en Ciencia de Datos Aplicada online de la UOC?

Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil multidisciplinario. El itinerario formativo está integrado por contenidos y asignaturas de ambas titulaciones, lo que permite que el estudiantado obtenga una formación completa y adaptada para poder desarrollarse profesionalmente en sectores como la consultoría de inteligencia de negocio (business intelligence) y de analítica de negocio, la analítica avanzada de datos, la dirección estratégica basada en datos y la toma de decisiones (data-driven decision-making), entre otros.

El itinerario formativo integra con eficacia los dos programas ya existentes (grado en Administración y Dirección de Empresas y grado en Ciencia de Datos Aplicada) aprovechando al máximo los puntos que tienen en común. Se pretende que el estudiantado que desee obtener ambos títulos pueda hacerlo en el mínimo tiempo posible, siguiendo una secuencia de aprendizaje coherente y con el apoyo, el acompañamiento y la orientación necesarios a lo largo de todo el proceso formativo.

Composición de la doble titulación

El estudiantado de la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos Aplicada tendrá dos expedientes abiertos: un expediente del grado en Administración y Dirección de Empresas y otro del grado en Ciencia de Datos Aplicada.

Siguiendo el itinerario establecido, que consta de 384 créditos e implica la aplicación de los reconocimientos de la doble titulación, el estudiantado obtendrá los títulos de graduado o graduada en Administración y Dirección de Empresas y de graduado o graduada en Ciencia de Datos Aplicada.

Antes de pedir el título de una de las dos titulaciones, el estudiantado tendrá que solicitar los reconocimientos entre grados.