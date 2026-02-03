Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Doble grau online en Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science
Presentació
La UOC ofereix el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada / Applied Data Science, un itinerari de 384 ECTS que respon a la transformació de l'economia digital. Si decideixes estudiar online Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada amb aquest programa flexible, obtindràs dues titulacions oficials de 240 crèdits que fusionen de manera òptima la gestió empresarial estratègica amb les competències tècniques i analítiques més demanades.
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Per què estudiar lel doble grau en ADE i en Ciència de Dades Aplicada?
Aquesta doble titulació de grau té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil multidisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, la qual cosa permet que l'estudiantat obtingui una formació completa i adaptada per poder desenvolupar-se professionalment en sectors com la consultoria d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i d'analítica de negoci, l'analítica avançada de dades, la direcció estratègica basada en dades i la presa de decisions (data-driven decision-making), entre d'altres.
L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau en Administració i Direcció d'Empreses i grau en Ciència de Dades Aplicada) aprofitant al màxim els punts que tenen en comú. Es pretén que l'estudiantat que vulgui obtenir els dos títols ho pugui fer en el mínim temps possible, seguint una seqüència d'aprenentatge coherent i amb el suport, l'acompanyament i l'orientació necessaris al llarg de tot el procés formatiu.
Per què estudiar lel doble grau en ADE i en Ciència de Dades Aplicada?
Aquesta doble titulació de grau té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil multidisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, la qual cosa permet que l'estudiantat obtingui una formació completa i adaptada per poder desenvolupar-se professionalment en sectors com la consultoria d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i d'analítica de negoci, l'analítica avançada de dades, la direcció estratègica basada en dades i la presa de decisions (data-driven decision-making), entre d'altres.
L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau en Administració i Direcció d'Empreses i grau en Ciència de Dades Aplicada) aprofitant al màxim els punts que tenen en comú. Es pretén que l'estudiantat que vulgui obtenir els dos títols ho pugui fer en el mínim temps possible, seguint una seqüència d'aprenentatge coherent i amb el suport, l'acompanyament i l'orientació necessaris al llarg de tot el procés formatiu.
Composició de la doble titulació
L'estudiantat de la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada tindrà dos expedients oberts: un expedient del grau en Administració i Direcció d'Empreses i un altre del grau en Ciència de Dades Aplicada.
Seguint l'itinerari establert, que consta de 384 crèdits i implica l'aplicació dels reconeixements de la doble titulació, l'estudiantat obtindrà els títols de graduat o graduada en Administració i Direcció d'Empreses i de graduat o graduada en Ciència de Dades Aplicada.
Abans de demanar el títol d'una de les dues titulacions, l'estudiantat haurà de sol·licitar els reconeixements entre graus.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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384
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.