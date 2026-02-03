Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

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Doble grau online en Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

Presentació

La UOC ofereix el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada / Applied Data Science, un itinerari de 384 ECTS que respon a la transformació de l'economia digital. Si decideixes estudiar online Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada amb aquest programa flexible, obtindràs dues titulacions oficials de 240 crèdits que fusionen de manera òptima la gestió empresarial estratègica amb les competències tècniques i analítiques més demanades.
Titulacions oficials UOC

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Per què estudiar lel doble grau en ADE i en Ciència de Dades Aplicada?

Aquesta doble titulació de grau té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil multidisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, la qual cosa permet que l'estudiantat obtingui una formació completa i adaptada per poder desenvolupar-se professionalment en sectors com la consultoria d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i d'analítica de negoci, l'analítica avançada de dades, la direcció estratègica basada en dades i la presa de decisions (data-driven decision-making), entre d'altres.

L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau en Administració i Direcció d'Empreses i grau en Ciència de Dades Aplicada) aprofitant al màxim els punts que tenen en comú. Es pretén que l'estudiantat que vulgui obtenir els dos títols ho pugui fer en el mínim temps possible, seguint una seqüència d'aprenentatge coherent i amb el suport, l'acompanyament i l'orientació necessaris al llarg de tot el procés formatiu.

Per què estudiar lel doble grau en ADE i en Ciència de Dades Aplicada?


Aquesta doble titulació de grau té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil multidisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, la qual cosa permet que l'estudiantat obtingui una formació completa i adaptada per poder desenvolupar-se professionalment en sectors com la consultoria d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i d'analítica de negoci, l'analítica avançada de dades, la direcció estratègica basada en dades i la presa de decisions (data-driven decision-making), entre d'altres.

L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau en Administració i Direcció d'Empreses i grau en Ciència de Dades Aplicada) aprofitant al màxim els punts que tenen en comú. Es pretén que l'estudiantat que vulgui obtenir els dos títols ho pugui fer en el mínim temps possible, seguint una seqüència d'aprenentatge coherent i amb el suport, l'acompanyament i l'orientació necessaris al llarg de tot el procés formatiu.

Composició de la doble titulació

L'estudiantat de la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada tindrà dos expedients oberts: un expedient del grau en Administració i Direcció d'Empreses i un altre del grau en Ciència de Dades Aplicada.

Seguint l'itinerari establert, que consta de 384 crèdits i implica l'aplicació dels reconeixements de la doble titulació, l'estudiantat obtindrà els títols de graduat o graduada en Administració i Direcció d'Empreses i de graduat o graduada en Ciència de Dades Aplicada.

Abans de demanar el títol d'una de les dues titulacions, l'estudiantat haurà de sol·licitar els reconeixements entre graus.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 384

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Pla d'estudis

384
ECTS
102
ECTS
Bàsica
18
ECTS
Treball final
18
ECTS
Optativa
246
ECTS
Obligatòria

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Aquesta és la llista de les assignatures que formen el pla d'estudis de la doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA).

Formació bàsica102 crèdits
Introducció a l'empresa*6
Competències digitals*6
Persones i organitzacions (mínor ADE)*6
Mercats i conducta*6
Dret de l'empresa*6
Fonaments de matemàtiques*6
Fonaments de programació per a la ciència de dades (mínor CDA)**6
Àlgebra lineal**6
Probabilitat i estadística**6
Introducció a la ciència de dades (mínor CDA)**6
Anglès B2.1*6
Comportament dels agregats econòmics*6
Iniciativa emprenedora*6
Programació per a la ciència de dades (mínor CDA)**6
Anàlisi multivariant**6
Mètodes numèrics en ciència de dades**6
Fonaments de xarxes i arquitectures**6

Formació obligatòria246 crèdits
Comunicació i ètica en les professions TIC**6
Bases de dades per a data warehousing**6
Introducció a la comptabilitat*6
Fonaments de màrqueting*6
Direcció estratègica*6
Disseny i ús de bases de dades analítiques**6
Disseny d'interacció i disseny d'interfícies**6
Anglès B2.2*6
Anàlisi dels estats financers*6
Comptabilitat de costos*6
Sistemes d'informació*6
Inversió empresarial*6
Modelització i optimització**6
Programació en scripting (mínor CDA)**6
Tipologia i fonts de dades**6
Bases de dades no relacionals**6
Disseny i programació orientada a objectes**6
Mineria de dades**6
Comptabilitat financera*6
Estructura econòmica*6
Logística*6
Direcció de màrqueting*6
Gestió i desenvolupament de recursos humans (mínor ADE)*6
Finançament empresarial*6
Modelització i inferència bayesiana**6
Captura i preparació de dades**6
Aprenentatge automàtic**6
Disseny i gestió de projectes de ciència de dades**6
Anàlisi en entorns de big data**6
Visualització de dades**6
Decisions estratègiques d'operacions*6
Ètica, diversitat i gestió responsable*6
Direcció de sistemes d'informació*6
Fiscalitat empresarial*6
Habilitats directives (mínor ADE)*6
Valoració d'operacions financeres*6
Privadesa i seguretat de les dades**6
Anàlisi de xarxes socials**6
Mineria de textos**6
Comunicació de dades i societat**6
Contextualització i disseny del treball final de grau**6

Formació optativa18 crèdits 
Optativa 1 (CDA)**6
Optativa 2 (CDA)**6
Optativa 3 (CDA)**6

Pràcticum
No hi ha pràctiques obligatòries en cap dels dos programes.

Treball final18 crèdits
Treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses*6
Treball final del grau en Ciència de Dades Aplicada**12

Llista de les assignatures optatives que formen part de la doble titulació:

Oferta d'assignatures optatives de la doble titulació36 Crèdits
Aplicacions per a la presa de decisions**6
Disseny de productes de dades **6
Analítica de clients**6
Mineria de processos**6
Anàlisi de dades temporals**6
Visió per computador**6

* Grau en Administració i Direcció d'Empreses
** Grau en Ciència de Dades Aplicada

 

Semestres

La doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) té una durada recomanada de dotze semestres (sis anys), amb una càrrega total de 384 ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cadascú pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

En tot cas, seguir l'itinerari de la doble titulació significa assumir el compromís de compaginar o alternar els dos graus. En cas contrari, des de les direccions dels programes es reconsiderarà la permanència en la doble titulació. L'estudiantat que estigui cursant la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada pot superar el màxim de matrícula per semestre (36 crèdits). En aquest cas, haurà de sol·licitar una autorització des de l'espai del Campus Virtual Tràmits / Autoritzacions / Autoritzacions per matricular més crèdits.

A continuació, es proposa una planificació semestral de les assignatures, en la qual s'assumeix que l'estudiantat comença la doble titulació al setembre. Si la doble titulació es comença al febrer, caldrà ajustar aquesta planificació tenint en compte el semestre en què s'ofereixen les assignatures del grau en Ciència de Dades Aplicada. En cas de dubte sobre aquesta qüestió, cal adreçar-se al tutor o tutora de la doble titulació.

Semestre 1Crèdits
Competències digitals*6
Introducció a l'empresa*6
Persones i organitzacions* (mínor ADE)6
Mercats i conducta*6
Dret de l'empresa*6
Fonaments de matemàtiques*6
Semestre 2Crèdits
Fonaments de programació per a la ciència de dades** (mínor CDA)6
Àlgebra lineal**6
Probabilitat i estadística**6
Introducció a la ciència de dades** (mínor CDA)6
Comunicació i ètica en les professions TIC**6
Bases de dades per a data warehousing**6
Semestre 3Crèdits
Anglès B2.1*6
Comportament dels agregats econòmics*6
Iniciativa emprenedora*6
Introducció a la comptabilitat*6
Fonaments de màrqueting*6
Direcció estratègica*6
Semestre 4Crèdits
Programació per a la ciència de dades** (mínor CDA)6
Anàlisi multivariant**6
Mètodes numèrics en ciència de dades**6
Fonaments de xarxes i arquitectures**6
Disseny i ús de bases de dades analítiques**6
Disseny d'interacció i disseny d'interfícies**6
Semestre 5Crèdits
Anglès B2.2*6
Anàlisi dels estats financers*6
Comptabilitat de costos*6
Sistemes d'informació*6
Inversió empresarial*6
Direcció de màrqueting*6
Semestre 6Crèdits
Modelització i optimització**6
Programació en scripting** (mínor CDA)6
Tipologia i fonts de dades**6
Bases de dades no relacionals**6
Disseny i programació orientada a objectes**6
Mineria de dades**6
Semestre 7Crèdits
Comptabilitat financera*6
Estructura econòmica*6
Logística*6
Gestió i desenvolupament de recursos humans* (mínor ADE)6
Finançament empresarial*6
Direcció de sistemes d'informació*6
Semestre 8Crèdits
Modelització i inferència bayesiana**6
Captura i preparació de dades**6
Aprenentatge automàtic**6
Disseny i gestió de projectes de ciència de dades**6
Anàlisi en entorns de big data**6
Visualització de dades**6
Semestre 9Crèdits
Decisions estratègiques d'operacions* 6
Ètica, diversitat i gestió responsable*6
Fiscalitat empresarial*6
Habilitats directives* (mínor ADE)6
Valoració d'operacions financeres*6
Semestre 10Crèdits
Privadesa i seguretat de les dades**6
Anàlisi de xarxes socials**6
Mineria de textos**6
Comunicació de dades i societat**6
Optativa 1 (CDA)**6
Optativa 2 (CDA)**6
Semestre 11Crèdits
Contextualització i disseny del treball final de grau** 6
Optativa 3 (CDA)**6
Treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses*6
Semestre 12Crèdits
Treball final de grau en Ciència de Dades Aplicada**12

* Grau en Administració i Direcció d'Empreses
** Grau en Ciència de Dades Aplicada

 

Mínors

Per tal de facilitar la transversalitat de coneixements, estimular la interdisciplinarietat científica i donar resposta a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral, en el conjunt de l'oferta formativa optativa s'integra el sistema dels anomenats mínors. 

Els mínors són paquets d'assignatures d'altres programes o disciplines orientats a l'assoliment de competències d'un àmbit de coneixement diferent de l'àmbit propi del grau. Els mínors són un element de mobilitat per a l'estudiantat, en la mesura que permeten ampliar l'abast de les matèries i els coneixements que aquest assoleix en el grau que cursa. L'assoliment d'un mínor, un cop superades totes les assignatures que el componen, s'especifica en el suplement europeu al títol (SET).

Es reconeixen dos mínors:

  • El mínor d'ADE: Lideratge i Direcció d'Equips (18 crèdits)
    • Habilitats directives
    • Gestió i desenvolupament dels recursos humans
    • Persones i organitzacions

  • El mínor de CDA: Fonaments de Ciència de Dades i Programació (24 crèdits)
    • Introducció a la ciència de dades
    • Fonaments de programació per a la ciència de dades
    • Programació en scripting
    • Programació per a la ciència de dades

Càrrega lectiva

Distribució dels crèdits totals que l'estudiantat ha a cursar a la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada:

Tipologia

Crèdits

Formació bàsica

102

Obligatoris

246

Optatius

18

Pràctiques externes

Treball final 

18

TOTAL

384

Origen per grau dels crèdits que formen part de la doble titulació:

 

ADE

Ciència de Dades Aplicada

Formació bàsica

54

48

Obligatoris

120

126 

Optatius

0

18

Pràctiques externes

0

0

Treball final 

6

12

TOTAL

180

204

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Per tal de superar l'itinerari de doble titulació i d'obtenir els dos títols oficials, l'estudiantat ha de cursar i aprovar obligatòriament el TFG de cadascun dels dos graus d'origen, que junts sumen un total de 18 crèdits ECTS.

Treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses: té assignada una càrrega de 6 crèdits ECTS i s'avalua d'acord amb els criteris i els resultats d'aprenentatge de la memòria verificada del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Treball final del grau en Ciència de Dades Aplicada: té assignada una càrrega de 12 crèdits ECTS i s'avalua segons les rúbriques tècniques, experimentals i metodològiques pròpies de la memòria de verificació del grau en Ciència de Dades Aplicada.

Requisits de matrícula

L'estudiantat es podrà matricular en el treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses i en el del grau en Ciència de Dades Aplicada seguint les indicacions de la planificació semestral de referència aportada per l'equip de tutoria de doble titulació.

Treball final


Per tal de superar l'itinerari de doble titulació i d'obtenir els dos títols oficials, l'estudiantat ha de cursar i aprovar obligatòriament el TFG de cadascun dels dos graus d'origen, que junts sumen un total de 18 crèdits ECTS.

Treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses: té assignada una càrrega de 6 crèdits ECTS i s'avalua d'acord amb els criteris i els resultats d'aprenentatge de la memòria verificada del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Treball final del grau en Ciència de Dades Aplicada: té assignada una càrrega de 12 crèdits ECTS i s'avalua segons les rúbriques tècniques, experimentals i metodològiques pròpies de la memòria de verificació del grau en Ciència de Dades Aplicada.

Requisits de matrícula

L'estudiantat es podrà matricular en el treball final del grau en Administració i Direcció d'Empreses i en el del grau en Ciència de Dades Aplicada seguint les indicacions de la planificació semestral de referència aportada per l'equip de tutoria de doble titulació.

D'acord amb els requisits acadèmics establerts pels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per poder matricular-se en el treball final, es requereix:

  • Haver superat un llindar mínim de 120 crèdits ECTS obligatoris del grau en Administració i Direcció d'Empreses, a fi de garantir una base sòlida de coneixements obligatoris cursats.
  • Haver superat la totalitat dels crèdits de formació bàsica del grau en Administració i Direcció d'Empreses (60 ECTS), tenint en compte les assignatures cursades i els reconeixements.
  • Es recomana especialment haver superat prèviament les assignatures de l'àrea funcional específica (Finances, Màrqueting, Recursos Humans, Direcció d'Operacions o Estratègia) a la qual es vulgui enfocar el projecte directiu integrat.

Per poder matricular-se en el treball final del grau en Ciència de Dades Aplicada (12 ECTS) es requereix:

  • Haver superat un mínim de 180 crèdits ECTS vinculats al grau en Ciència de Dades Aplicada, tenint en compte les assignatures cursades i els reconeixements.
  • Haver superat prèviament de manera satisfactòria l'assignatura de Contextualització i disseny del treball final de grau, que actua com a marc metodològic i preparatori per al projecte.
  • Haver cursat i superat les assignatures de caràcter metodològic avançat (matèria de matemàtiques i estadística i matèria d'anàlisi de dades) de la branca de ciència de dades, a fi de garantir la solvència conceptual i la qualitat en l'execució del treball experimental final. 
  • Així mateix, per poder matricular-se en l'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau, cal:
    • Haver superat un mínim de 174 crèdits ECTS vinculats al grau en Ciència de Dades Aplicada, tenint en compte les assignatures cursades i els reconeixements.
    • Haver aprovat l'assignatura Disseny i gestió de projectes de ciència de dades.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

La doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) té una durada recomanada de dotze semestres (sis anys), amb una càrrega total de 384 ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cadascú pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

En tot cas, seguir l'itinerari de la doble titulació significa assumir el compromís de compaginar o alternar els dos graus. En cas contrari, des de les direccions dels programes es reconsiderarà la permanència en la doble titulació. L'estudiantat que estigui cursant la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada pot superar el màxim de matrícula per semestre (36 crèdits), fins a un màxim de 42 crèdits per semestre.. En aquest cas, haurà de sol·licitar una autorització des de l'espai del Campus Virtual Tràmits / Autoritzacions / Autoritzacions per matricular més crèdits.

Durada


La doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) té una durada recomanada de dotze semestres (sis anys), amb una càrrega total de 384 ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cadascú pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

En tot cas, seguir l'itinerari de la doble titulació significa assumir el compromís de compaginar o alternar els dos graus. En cas contrari, des de les direccions dels programes es reconsiderarà la permanència en la doble titulació. L'estudiantat que estigui cursant la doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Ciència de Dades Aplicada pot superar el màxim de matrícula per semestre (36 crèdits), fins a un màxim de 42 crèdits per semestre.. En aquest cas, haurà de sol·licitar una autorització des de l'espai del Campus Virtual Tràmits / Autoritzacions / Autoritzacions per matricular més crèdits.

Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Professorat

Direcció del programa:

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor cum laude en Administració i direcció d'empreses, Màster en Enginyeria d'organització industrial i enginyer tècnic en electrònica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.

    Els seus interessos de recerca se centren en el terreny de les operacions logístiques i productives de les empreses així com en l'àmbit d'organització d'empreses, específicament sobre el canvi organitzacional.


  • M. Elena Rodríguez Gonzàlez
    M. Elena Rodríguez Gonzàlez

    Doctora en Aplicacions i Problemes Interdisciplinars de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (Universidad de Alcalá). És professora de l'àrea de base de dades i membre del grup de recerca TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction).

Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides professionals d'aquest doble itinerari es classifiquen en tres grans àmbits d'actuació:

Perfils híbrids i de direcció estratègica (sinergia de la doble titulació)

Rols d'alta responsabilitat per a perfils com data scientist o analista de negoci, en els quals s'utilitzen simultàniament les competències de gestió organitzativa i les competències de pensament computacional i d'anàlisi de dades:

  • Chief data officer (CDO): responsable executiu de definir la governança, l'estratègia de dades de l'organització i el seu alineament directe amb els objectius financers i comercials del negoci.
  • Analytics manager / director/a d'anàlisi de negoci: líder d'equips multidisciplinaris d'analistes de dades i enginyers, encarregat d'identificar oportunitats de negoci i traduir-les en models predictius d'alt impacte corporatiu.
  • Consultor/a de projectes estratègics data-driven: assessorament extern a empreses per a la transformació digital dels seus processos, la migració a entorns cloud i la implementació d'arquitectures d'anàlisi predictiva per millorar l'eficiència operativa.

Sortides professionals


Les sortides professionals d'aquest doble itinerari es classifiquen en tres grans àmbits d'actuació:

Perfils híbrids i de direcció estratègica (sinergia de la doble titulació)

Rols d'alta responsabilitat per a perfils com data scientist o analista de negoci, en els quals s'utilitzen simultàniament les competències de gestió organitzativa i les competències de pensament computacional i d'anàlisi de dades:

  • Chief data officer (CDO): responsable executiu de definir la governança, l'estratègia de dades de l'organització i el seu alineament directe amb els objectius financers i comercials del negoci.
  • Analytics manager / director/a d'anàlisi de negoci: líder d'equips multidisciplinaris d'analistes de dades i enginyers, encarregat d'identificar oportunitats de negoci i traduir-les en models predictius d'alt impacte corporatiu.
  • Consultor/a de projectes estratègics data-driven: assessorament extern a empreses per a la transformació digital dels seus processos, la migració a entorns cloud i la implementació d'arquitectures d'anàlisi predictiva per millorar l'eficiència operativa.
  • Product manager de productes de dades: gestor/a del cicle de vida de productes o serveis de base tecnològica basats en algorismes d'aprenentatge automàtic, encarregat de coordinar el disseny d'interfícies i la rendibilitat del producte.
  • Científic/a de dades financeres (financial data scientist): aplicació de mètodes d'estadística i computació a l'anàlisi quantitativa de carteres, models de predicció de risc de crèdit, detecció de frau financer i optimització d'inversions de mercat en temps real.

 Perfils de l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses (ADE)

Rols tradicionals de gestió empresarial fortament potenciats i automatitzats mitjançant analítica avançada:

  • Director/a financer/a (CFO): gestió i control de la viabilitat econòmica, anàlisi d'estats de tresoreria i pressupostos optimitzats amb models de planificació automatitzats.
  • Marketing analytics i growth hacker: disseny i avaluació de campanyes comercials digitals, anàlisi del comportament de compra dels consumidors per mitjà de models d'agrupament (clustering), fidelització de clients (churn reduction) i recerca de mercats digitals.
  • People analytics i director/a de recursos humans: optimització del disseny d'equips de treball, anàlisi del rendiment de la plantilla, disseny de plans de retribució eficients i retenció del talent mitjançant l'anàlisi de dades sociolaborals.
  • Responsable d'operacions i logística (supply chain manager): planificació del control d'estocs de distribució, disseny de cadenes de subministrament intel·ligents i optimització de rutes i temps mitjançant programació lineal i sistemes ERP.
  • Auditor/a de comptes i consultor/a de gestió: control del compliment normatiu de la comptabilitat interna i verificació de la rendibilitat i l'eficiència econòmica de les organitzacions.

Perfils de l'àmbit de la ciència de dades aplicada

Rols altament especialitzats en el desenvolupament de la infraestructura i l'arquitectura tècnica, els models i l'anàlisi de les dades:

  • Científic/a de dades (data scientist): disseny i desenvolupament de models predictius i de programari mitjançant R o Python aplicant tècniques d'aprenentatge automàtic.
  • Analista de negoci (business analyst) i business intelligence (BI): creació de quadres de comandament integrats (com ara PowerBI o Tableau), disseny de magatzems de dades corporatius i execució de consultes estructurades (SQL) per extreure indicadors de negoci clau (KPI).
  • Enginyer/a de dades (data engineer): disseny i construcció de pipelines de dades i de magatzems híbrids estructurats de grans volums de dades en entorns distribuïts (big data).
  • Especialista en governança, ètica i privadesa de dades: garantia de compliment legal dels fluxos d'informació en virtut de la regulació estatal i europea de protecció de dades (RGPD) i la Llei d'IA de la Unió Europea (AI Act), gestionant de manera ètica l'eliminació de biaixos.

Objectius

En acabar la doble titulació, hauràs assolit els objectius formatius següents:

  • Dominar la presa de decisions basada en dades: aprendràs a connectar els models de gestió i direcció de projectes amb les eines analítiques avançades. Sabràs aplicar la ciència de dades per resoldre problemes complexos en àrees clau com el màrqueting, les finances, la logística i la direcció estratègica.
  • Garantir el rigor de les dues disciplines d'origen: assoliràs la totalitat dels resultats d'aprenentatge, tant de la gestió empresarial com de la infraestructura tecnològica. Seràs capaç d'exercir eficientment tasques d'administració d'empreses i, alhora, dissenyar fluxos de captura, emmagatzematge, processament i visualització de dades.
  • Fomentar l'esperit crític i l'ètica de la dada: desenvoluparàs la capacitat de plantejar preguntes analítiques sòlides i examinar críticament el context sociotècnic i legal. Aprendràs a liderar projectes de governança i auditoria algorísmica lliures de biaixos respectant la privadesa, la diversitat i la sostenibilitat corporativa.

Objectius


En acabar la doble titulació, hauràs assolit els objectius formatius següents:

  • Dominar la presa de decisions basada en dades: aprendràs a connectar els models de gestió i direcció de projectes amb les eines analítiques avançades. Sabràs aplicar la ciència de dades per resoldre problemes complexos en àrees clau com el màrqueting, les finances, la logística i la direcció estratègica.
  • Garantir el rigor de les dues disciplines d'origen: assoliràs la totalitat dels resultats d'aprenentatge, tant de la gestió empresarial com de la infraestructura tecnològica. Seràs capaç d'exercir eficientment tasques d'administració d'empreses i, alhora, dissenyar fluxos de captura, emmagatzematge, processament i visualització de dades.
  • Fomentar l'esperit crític i l'ètica de la dada: desenvoluparàs la capacitat de plantejar preguntes analítiques sòlides i examinar críticament el context sociotècnic i legal. Aprendràs a liderar projectes de governança i auditoria algorísmica lliures de biaixos respectant la privadesa, la diversitat i la sostenibilitat corporativa.
  • Desenvolupar solucions analítiques avançades: adquiriràs una base sòlida en matemàtiques, estadística i programació. Això et permetrà implementar programes robusts per a la resolució de problemes i utilitzar tècniques de machine learning i entorns de big data en estructures corporatives.
  • Optimitzar la teva trajectòria curricular: cursaràs un itinerari d'aprenentatge seqüencial i equilibrat gràcies a un quadre consolidat de reconeixements i equivalències. Això evita continguts redundants i et permet enfocar-te directament en el nucli pràctic de cada matèria.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada és un itinerari exigent i altament especialitzat. S'adreça principalment a estudiants que tenen una disponibilitat de temps elevada, constància i motivació per a l'estudi analític.

Com que es tracta d'una simultaneïtat de dues titulacions oficials, implica una càrrega de treball i un nivell d'esforç superiors als d'un grau únic. Per tant, el perfil ideal requereix una bona capacitat d'organització, autogestió del temps i un interès multidisciplinari que uneixi el món de la gestió empresarial amb el de la tecnologia i l'anàlisi quantitativa.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta proposta de doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) s'obtenen mitjançant la confluència i la integració sistemàtica de la totalitat dels resultats d'aprenentatge del programa (RAP) definits per a cadascuna de les dues titulacions oficials que la configuren, tal com estan definits en les seves respectives memòries verificades i vigents.

L'estudiantat que superi el pla d'estudis d'aquest itinerari conjunt de simultaneïtat assolirà la totalitat dels resultats d'aprenentatge d'ambdós graus.

Els resultats d'aprenentatge s'estructuren en tres grans àmbits:

  1. Coneixements (K): comprensió i integració de marcs teòrics, models de gestió economicoempresarial, conceptes matemàtics, estadístics i computacionals fonamentals de la ciència de dades aplicada al context corporatiu i global.
  2. Habilitats o destreses (S):

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge d'aquesta proposta de doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) s'obtenen mitjançant la confluència i la integració sistemàtica de la totalitat dels resultats d'aprenentatge del programa (RAP) definits per a cadascuna de les dues titulacions oficials que la configuren, tal com estan definits en les seves respectives memòries verificades i vigents.

L'estudiantat que superi el pla d'estudis d'aquest itinerari conjunt de simultaneïtat assolirà la totalitat dels resultats d'aprenentatge d'ambdós graus.

Els resultats d'aprenentatge s'estructuren en tres grans àmbits:

  1. Coneixements (K): comprensió i integració de marcs teòrics, models de gestió economicoempresarial, conceptes matemàtics, estadístics i computacionals fonamentals de la ciència de dades aplicada al context corporatiu i global.
  2. Habilitats o destreses (S): capacitat d'aplicació pràctica de tècniques d'anàlisi financera, modelització algorísmica de machine learning, programació en entorns analítics i presentació visual o comunicativa d'evidències empíriques per al diagnòstic i l'optimització de les organitzacions.
  3. Competències (C): atributs relacionats amb la presa de decisions corporatives, l'autonomia en l'autoaprenentatge tècnic, el lideratge d'equips directius i d'analistes, la praxi ètica i de responsabilitat social (ODS) i l'encaix correcte amb les normatives de privadesa i governança de dades.

A continuació es detallen totes les taules d'integració unificada dels resultats d'aprenentatge per als dos graus oficials, dividits per tipologia.

CONEIXEMENTS

Resultats d'aprenentatge integrats en l'àmbit dels coneixements (knowledge)

Grau en Administració i Direcció d'Empreses:

  • Utilitzar els principals conceptes, models i tècniques d'anàlisi de la realitat històrica, social i institucional en la qual es desenvolupen els agents econòmics.
  • Identificar l'entorn legal que afecta la gestió i l'activitat empresarial.
  • Dominar les tècniques, els mètodes i els instruments quantitatius i qualitatius adequats per a l'anàlisi de la informació i la gestió empresarial.
  • Examinar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i facilitar la presa de decisions.
  • Conèixer les necessitats dels consumidors mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de màrqueting.
  • Identificar els recursos necessaris i els processos òptims que cal dur a terme per garantir l'eficiència de les operacions i la logística de l'empresa.
  • Reconèixer la importància i la contribució de les persones i del seu potencial creatiu i innovador a les organitzacions.
  • Examinar els sistemes de gestió i d'informació en relació amb les necessitats de l'organització.
  • Reconèixer els fonaments teòrics i pràctics relacionats amb l'ús de la tecnologia per avançar cap a la transició digital de les empreses (M).
  • Identificar els processos de canvi en les formes de vida i l'activitat empresarial que permeten reduir els costos i riscos ambientals (M).

Grau en Ciència de Dades Aplicada:

  • Descriure oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que puguin ser resoltes de manera eficient i efectiva mitjançant la ciència de dades.
  • Comprendre els conceptes i els procediments fonamentals de les matemàtiques i l'estadística per modelitzar i resoldre problemes propis de la ciència de dades.
  • Discernir els principis bàsics del disseny, la implementació i l'optimització de programes i estructures de dades en funció de l'escala i el volum de dades.
  • Identificar els diferents sistemes de computació i emmagatzematge, i explicar-ne les arquitectures, les funcionalitats i les capacitats de processament en funció del volum de dades.
  • Identificar les fonts de dades rellevants i els seus mètodes de captura i preparació per resoldre un problema de ciència de dades, considerant-ne l'origen, la tipologia i el format.
  • Comprendre i organitzar els mètodes, les tècniques i les eines disponibles per fer una anàlisi de dades a partir d'un conjunt de preguntes de negoci.
  • Distingir les tècniques i els models de visualització de dades més adients per presentar eficaçment els resultats d'una anàlisi de dades.
  • Identificar els punts crítics i les principals debilitats en una anàlisi o projecte de ciència de dades que puguin obstaculitzar-ne l'èxit, i comprendre com abordar-los.

HABILITATS

Resultats d'aprenentatge integrats en l'àmbit de les habilitats (skills)

Grau en Administració i Direcció d'Empreses:

  • Analitzar el funcionament de l'economia i els seus agents en relació amb el context local i global, a fi d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial.
  • Argumentar jurídicament qüestions teòriques i/o pràctiques utilitzant el marc jurídic que regula l'activitat empresarial.
  • Utilitzar les metodologies d'anàlisi quantitatives i qualitatives per a la presa de decisions a l'entorn empresarial.
  • Elaborar la informació comptable i financera d'una organització.
  • Planificar l'activitat de l'empresa amb criteris d'eficiència, de competitivitat i de sostenibilitat.
  • Definir objectius, estratègies i accions de màrqueting que reflecteixin l'orientació al mercat.
  • Organitzar les operacions i la logística de l'empresa per aconseguir els objectius empresarials.
  • Elaborar polítiques de gestió de recursos humans a l'empresa que promoguin el talent i la formació permanent.
  • Implementar estratègies basades en l'anàlisi i la gestió eficient dels sistemes d'informació de l'empresa.
  • Valorar els processos i les tendències de transformació digital, tecnològica i ambiental i el seu impacte en les organitzacions per aplicar polítiques i accions més eficients (M).
  • Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional, i demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).
  • Analitzar i utilitzar adequadament la informació per a la presa de decisions en la gestió d'empreses.
  • Comunicar de manera precisa, clara i adequada en contexts acadèmics i professionals.
  • Resoldre problemes, innovar i aportar en l'àmbit professional millores que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores i un comportament emprenedor.
  • Dissenyar estratègies, polítiques i accions de transformació digital empresarial basades en la sostenibilitat i la responsabilitat ètica i social.

Grau en Ciència de Dades Aplicada:

  • Integrar fonaments de matemàtiques, estadística i programació per desenvolupar solucions per a problemes de ciència de dades.
  • Implementar programes robusts, eficients i amb una estructura que en faciliti el manteniment, destinats a la resolució de problemes de ciència de dades i/o informàtica.
  • Conceptualitzar i dissenyar un flux de treball per a la captura, l'emmagatzematge, el processament, l'anàlisi i la visualització de dades assegurant la qualitat i la consistència en cada etapa del procés.
  • Integrar dades de diverses fonts i formats per garantir un emmagatzematge i un accés eficients en diferents contextos d'aplicació.
  • Aplicar tècniques especialitzades per a la captura, el processament i l'anàlisi de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades en diversos contextos.
  • Dissenyar i implementar solucions analítiques emprant els mètodes, les tècniques i les eines més apropiats per a cada context.
  • Dissenyar mecanismes que assegurin la privadesa i la seguretat de les dades a fi de complir amb el marc legal vigent.
  • Analitzar i dissenyar els processos d'interacció i les interfícies d'usuari en l'àmbit de la ciència de dades.
  • Crear gràfics i visualitzacions que representin de manera clara i precisa la informació i els resultats d'una anàlisi de dades.
  • Administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.
  • Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques per al desenvolupament d'aplicacions i projectes de ciència de dades, tot considerant els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
  • Comunicar rigorosament i críticament els resultats d'una anàlisi de dades mitjançant una interpretació precisa, un resum clar i un contrast adequat, en contextos acadèmics i professionals.
  • Expressar-se adequadament de manera escrita i oral en la llengua d'ús habitual en contextos acadèmics i professionals.
  • Generar idees innovadores en l'àmbit de la ciència de dades que aportin valor econòmic i/o social.
  • Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional, i demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'una llengua estrangera (anglès).

COMPETÈNCIES

Resultats d'aprenentatge integrats en l'àmbit de les competències (competences)

Grau en Administració i Direcció d'Empreses:

  • Exercir eficientment les funcions bàsiques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
  • Desenvolupar habilitats directives per aplicar-les a la gestió i la direcció de l'empresa i a la gestió del canvi organitzatiu.
  • Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional. 
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporar la perspectiva de gènere tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
  • Treballar en equip en entorns virtuals atenent la diversitat dels seus membres.

Grau en Ciència de Dades Aplicada:

  • Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes de ciència de dades adaptant-se a l'evolució de les tecnologies i a les noves necessitats d'empreses, institucions i la societat.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporar la perspectiva de gènere tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
  • Desenvolupar de manera autònoma un treball en l'àmbit de la ciència de dades que integri i sintetitzi els coneixements i les habilitats adquirits durant el grau, i presentar-lo i defensar-lo davant d'un públic expert.
  • Treballar en xarxa de manera eficaç en equips multidisciplinaris en l'elaboració de projectes TIC i de ciència de dades.
  • Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional. 
  • Desenvolupar el pensament crític i autocrític, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

A qui es dirigeix?

La doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) s'adreça a estudiants que tenen una disponibilitat de temps elevada, constància i motivació per a l'estudi analític. Aquest itinerari de simultaneïtat implica un nivell d'esforç acadèmic i de càrrega de treball molt superior al requerit per cursar una única titulació oficial o bé per començar una segona titulació un cop s'ha acabat completament la primera.

Aquest programa està especialment dissenyat per a quatre grans perfils de professionals i estudiants:

  • Emprenedors i emprenedores de la nova economia digital: persones que busquen liderar la direcció estratègica dels seus propis projectes i, alhora, dominar la lògica algorítmica i la presa de decisions basada en les dades del seu producte o servei.
  • Professionals del sector tecnològic (enginyers o enginyeres i tecnòlegs o tecnòlogues): professionals en actiu amb una base tècnica sòlida que requereixen un pla de formació superior oficial de caràcter directiu per fer el salt a rols de coordinació general, consultoria executiva o estratègia de negoci.

A qui es dirigeix?


La doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau en Ciència de Dades Aplicada (CDA) s'adreça a estudiants que tenen una disponibilitat de temps elevada, constància i motivació per a l'estudi analític. Aquest itinerari de simultaneïtat implica un nivell d'esforç acadèmic i de càrrega de treball molt superior al requerit per cursar una única titulació oficial o bé per començar una segona titulació un cop s'ha acabat completament la primera.

Aquest programa està especialment dissenyat per a quatre grans perfils de professionals i estudiants:

  • Emprenedors i emprenedores de la nova economia digital: persones que busquen liderar la direcció estratègica dels seus propis projectes i, alhora, dominar la lògica algorítmica i la presa de decisions basada en les dades del seu producte o servei.
  • Professionals del sector tecnològic (enginyers o enginyeres i tecnòlegs o tecnòlogues): professionals en actiu amb una base tècnica sòlida que requereixen un pla de formació superior oficial de caràcter directiu per fer el salt a rols de coordinació general, consultoria executiva o estratègia de negoci.
  • Analistes de mercat i de negoci avançats: persones interessades en la gestió corporativa que volen adquirir habilitats d'alt nivell en matemàtiques, estadística i programació per esdevenir perfils híbrids clau dins de les organitzacions.
  • Estudiants d'alt rendiment acadèmic: estudiants que busquen una doble titulació oficial d'alt valor en el mercat laboral i volen aprofitar la flexibilitat d'un model 100 % virtual i asíncron, sense barreres d'horaris ni d'assistència física obligatòria.

La UOC, la millor universitat online

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    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

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    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2027.

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    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2026 (CWUR).

Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Requisits d'accés

Requisits tecnològics

Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, un mínim de 8 GB de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliure. 

Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre, virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 

En el cas dels ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.
Grau en Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Ciència de Dades Aplicada

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

 

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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