Sueños hechos realidad

Algunos de los graduados y graduadas han compartido con el auditorio qué los motivó a estudiar en la UOC y qué es lo que más valoran de su paso por nuestra universidad. Muchas de estas intervenciones han tenido en común un sincero agradecimiento al modelo flexible y digital de la UOC.

Es el caso de Chin Eu Chong (39 años, Malasia), máster en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR) . Eu Chong ha agradecido a la UOC el hecho de haber podido "vivir la educación por la ciudadanía global mientras seguía trabajando en Malasia". "La flexibilidad del formato digital me ha ayudado a hacer posible este camino", ha afirmado.

También ha tenido palabras de agradecimiento María José Serrano Serrano (45 años, Castelló), graduada en Lengua y Literatura Catalanas . "Hace unos años decidí que quería aprender más sobre mi lengua, pero al mismo tiempo no quería renunciar a mi vida personal, laboral y a mis aficiones, que, más que aficiones, son una forma de vivir. Gracias a la UOC, lo he conseguido", ha explicado.

Isabel Llambrich Tauler (54 años, Palamós), graduada en Psicología , ha recordado: "Hace 27 años, embarazada de mi segunda hija, me matriculé en la UOC por primera vez. Tras dos licenciaturas de la rama de económicas, he logrado uno de mis grandes sueños desde que era adolescente: graduarme en Psicología".

Otro sueño hecho realidad es el de Albert Brosa Sánchez-Maroto (45 años, Olot), graduado en Comunicación . Brosa ha recordado: "Entré en la UOC a través del acceso para mayores de 25 años. Ha sido un camino largo y exigente, en el que he intentado compaginar trabajo, vida personal y estudios". Sin embargo, ha explicado que ha tenido "el apoyo incondicional de mi pareja, Andrea, y el impulso de varias personas de mi entorno, pero sobre todo de mi mejor amiga, Noemí, quien me animó siempre a estudiar en la universidad".

Crecimiento profesional y nuevos retos laborales

Jordi Deumal (55 años, Llerona), graduado en Ingeniería Informática , ha explicado: "Me matriculé en la UOC porque siempre tengo la inquietud de mejorar mi trabajo y la ingeniería era la solución más completa". Para Deumal, cursar este grado en la UOC fue una "gran decisión", de la que se siente orgulloso.

Sandra Queralt Campanera (34 años, Barcelona), máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos , también eligió los estudios en la UOC para hacer posible un cambio laboral. "Hace doce años, finalicé el grado de Turismo y el máster de Dirección Hotelera, y después de seis años trabajando en hoteles de lujo, en un momento de inflexión y de búsqueda de cambio, se me abrieron las puertas a un mundo apasionante: la gestión del talento dentro del sector educativo", ha explicado.

Potenciar la investigación

Durante la ceremonia, dos alumnis han explicado que, gracias a la UOC, han ampliado sus conocimientos científicos.

Eirini Dellatola (42 años, Grecia), doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento , ha señalado: "Siempre había querido estudiar cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje y ayudar a los niños a lograr la excelencia. La metodología totalmente en línea de la UOC me ha permitido cursar este doctorado y, gracias a esta flexibilidad, ahora puedo seguir mi investigación y dar los próximos pasos de mi camino como educadora e investigadora".

Macarena Valdés Negroni (35 años, Santiago de Chile), máster en Salud Planetaria (UOC, UPF) , ha explicado: "Estudié salud planetaria porque me pareció fascinante comprender científicamente el complejo tejido que configura los procesos de salud colectiva. Para mí, la salud planetaria es esperanza y acción más allá de la lógica antropocéntrica".