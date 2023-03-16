Más de 1.400 graduados y graduadas de la UOC celebran su acto de graduación en BarcelonaLa Farga de L'Hospitalet ha acogido a los nuevos alumnis y a sus familias en dos actos festivos y emotivos que también han podido seguirse en directo
El acto de la tarde ha estado presidido por el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull
Este sábado, 13 de diciembre, La Farga de L'Hospitalet se ha llenado de sueños hechos realidad, de birretes, de sonrisas, de emoción y de alguna lágrima de felicidad. Más de 1.400 graduadas y graduados de la UOC —más de 1.300 desde el teatro y un centenar conectados en línea—, acompañados de sus familiares y seres queridos, han celebrado su acto de graduación tras finalizar con éxito sus estudios en la primera universidad en línea del mundo. Todos ellos forman parte de los más de 12.000 alumnis que durante el curso pasado finalizaron un grado o un máster en la UOC.
Dada la gran asistencia y participación, la institución ha organizado dos actos de graduación: uno por la mañana y otro por la tarde, este último presidido por el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull. "La UOC es un pequeño milagro que tenemos en Cataluña": así se ha referido Rull a la Universitat Oberta de Catalunya, una universidad que nació hace treinta años con la ley de reconocimiento de la UOC, aprobada por unanimidad por la cámara catalana en 1995. Precisamente, el presidente del Parlamento ha recordado que en abril de este año el Parlamento de Cataluña acogió el acto de conmemoración de los treinta años de la universidad.
Rull ha definido el acto de graduación de los nuevos alumnis como un acontecimiento "extraordinario, excepcional y lleno de intangibles, como la esperanza, la tenacidad para superarse y de no tener límites". En relación con los nuevos alumnis, ha dicho que son una "fuente de orgullo insaciable".
Sueños hechos realidad
Algunos de los graduados y graduadas han compartido con el auditorio qué los motivó a estudiar en la UOC y qué es lo que más valoran de su paso por nuestra universidad. Muchas de estas intervenciones han tenido en común un sincero agradecimiento al modelo flexible y digital de la UOC.
Es el caso de Chin Eu Chong (39 años, Malasia), máster en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR). Eu Chong ha agradecido a la UOC el hecho de haber podido "vivir la educación por la ciudadanía global mientras seguía trabajando en Malasia". "La flexibilidad del formato digital me ha ayudado a hacer posible este camino", ha afirmado.
También ha tenido palabras de agradecimiento María José Serrano Serrano (45 años, Castelló), graduada en Lengua y Literatura Catalanas. "Hace unos años decidí que quería aprender más sobre mi lengua, pero al mismo tiempo no quería renunciar a mi vida personal, laboral y a mis aficiones, que, más que aficiones, son una forma de vivir. Gracias a la UOC, lo he conseguido", ha explicado.
Isabel Llambrich Tauler (54 años, Palamós), graduada en Psicología, ha recordado: "Hace 27 años, embarazada de mi segunda hija, me matriculé en la UOC por primera vez. Tras dos licenciaturas de la rama de económicas, he logrado uno de mis grandes sueños desde que era adolescente: graduarme en Psicología".
Otro sueño hecho realidad es el de Albert Brosa Sánchez-Maroto (45 años, Olot), graduado en Comunicación. Brosa ha recordado: "Entré en la UOC a través del acceso para mayores de 25 años. Ha sido un camino largo y exigente, en el que he intentado compaginar trabajo, vida personal y estudios". Sin embargo, ha explicado que ha tenido "el apoyo incondicional de mi pareja, Andrea, y el impulso de varias personas de mi entorno, pero sobre todo de mi mejor amiga, Noemí, quien me animó siempre a estudiar en la universidad".
Crecimiento profesional y nuevos retos laborales
Jordi Deumal (55 años, Llerona), graduado en Ingeniería Informática, ha explicado: "Me matriculé en la UOC porque siempre tengo la inquietud de mejorar mi trabajo y la ingeniería era la solución más completa". Para Deumal, cursar este grado en la UOC fue una "gran decisión", de la que se siente orgulloso.
Sandra Queralt Campanera (34 años, Barcelona), máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, también eligió los estudios en la UOC para hacer posible un cambio laboral. "Hace doce años, finalicé el grado de Turismo y el máster de Dirección Hotelera, y después de seis años trabajando en hoteles de lujo, en un momento de inflexión y de búsqueda de cambio, se me abrieron las puertas a un mundo apasionante: la gestión del talento dentro del sector educativo", ha explicado.
Potenciar la investigación
Durante la ceremonia, dos alumnis han explicado que, gracias a la UOC, han ampliado sus conocimientos científicos.
Eirini Dellatola (42 años, Grecia), doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha señalado: "Siempre había querido estudiar cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje y ayudar a los niños a lograr la excelencia. La metodología totalmente en línea de la UOC me ha permitido cursar este doctorado y, gracias a esta flexibilidad, ahora puedo seguir mi investigación y dar los próximos pasos de mi camino como educadora e investigadora".
Macarena Valdés Negroni (35 años, Santiago de Chile), máster en Salud Planetaria (UOC, UPF), ha explicado: "Estudié salud planetaria porque me pareció fascinante comprender científicamente el complejo tejido que configura los procesos de salud colectiva. Para mí, la salud planetaria es esperanza y acción más allá de la lógica antropocéntrica".
Todos estos estudiantes, así como los demás alumnis asistentes en La Farga de L'Hospitalet, han recibido una lámina conmemorativa de la artista visual Alba G. Corral.
Palabras de felicitación de la rectora de la UOC
Para la rectora, los actos de graduación son la culminación del trabajo hecho en la UOC. "Mi más sincera felicitación a los más de 12.000 graduados y graduadas de este 2025", ha dicho nada más empezar su discurso.
Para Fitó, "la universidad cumple su misión fundacional solo cuando incide, participa e impacta socialmente". "Esa vocación se traduce en la ambición académica; se traduce en la ambición investigadora, que fomenta la búsqueda en la frontera entre la tecnología y el conocimiento, y, sobre todo, se concreta en nuestra comunidad, en la comunidad UOC, y muy especialmente en vosotros, nuestros graduados y graduadas", ha afirmado.
Fitó ha apelado también a la responsabilidad de los nuevos alumnis con ellos mismos y con su entorno. "La formación cobra su verdadero valor cuando se une a la responsabilidad ciudadana. Ambas dimensiones —la intelectual y la ética— se basan en el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la adaptabilidad a un mundo cambiante y el compromiso activo e inconformista. Porque al formarnos transformamos nuestras vidas, pero también nuestro entorno", ha dicho.
La rectora también ha hablado de la responsabilidad de la UOC como universidad en línea: "Nuestra misión como universidad y como comunidad es trabajar por una tecnología más justa, ética e inclusiva: una tecnología al servicio del interés general, al servicio de las personas, de todas las personas".
Para Fitó, los nuevos alumnis son la "esencia de la UOC: una red de personas conectadas, un flujo constante de intercambio y colaboración".
Una nueva voz coral creada con IA ha cantado el himno universitario
Los graduados y graduadas y todo el público asistente han podido escuchar la nueva versión del tradicional himno universitario Gaudeamus igitur, armonizado por Carles Prat e interpretado por el coro aVeus de la UOC. Se trata de una nueva voz coral creada con inteligencia artificial por el colectivo Axolot, un nuevo canto sintético que suena como un coro humano y que representa la diversidad de la universidad. Este proyecto artístico y tecnológico, creado para celebrar el 30.º aniversario de la UOC, fue impulsado por el Área de Cultura de la UOC con el liderazgo académico de Irma Vilà Òdena, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. En palabras de la rectora, "más que una adaptación musical, es una muestra viva de lo que logramos cuando unimos talento, generosidad y propósito común".
Álbum de fotos del acto de graduación de las 12 h en La Farga.
Álbum de fotos del acto de graduación de las 17.30 h en La Farga.