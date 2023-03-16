Més de 1.400 graduats i graduades de la UOC celebren el seu acte de graduació a BarcelonaLa Farga de l'Hospitalet ha acollit els nous alumnis i les seves famílies en dos actes festius i emotius que també s'han pogut seguir en estríming
L'acte de la tarda ha estat presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull
Aquest dissabte, 13 de desembre, La Farga de l'Hospitalet s'ha omplert de somnis fets realitat, de birrets, de somriures, d'emoció i d'alguna llàgrima de felicitat. Més de 1.400 graduades i graduats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —més de 1.300 des del teatre i un centenar connectats en línia—, acompanyats de familiars i éssers estimats, han celebrat el seu acte de graduació després d'acabar amb èxit els estudis a la primera universitat en línia del món. Tots ells formen part dels més de 12.000 alumnis que el curs passat van acabar un grau o un màster a la UOC.
Atesa la gran assistència i participació, la institució ha organitzat dos actes de graduació: un al matí i un altre a la tarda, aquest darrer presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. "La UOC és un petit miracle que tenim a Catalunya": així s'ha referit Rull a la Universitat Oberta de Catalunya, una universitat que va néixer fa trenta anys amb la llei de reconeixement de la UOC, aprovada per unanimitat per la cambra catalana el 1995. Precisament, el president del Parlament ha recordat que l'abril d'aquest any el Parlament de Catalunya va acollir l'acte de commemoració dels trenta anys de la Universitat.
Rull ha definit l'acte de graduació dels nous alumnis com un esdeveniment "extraordinari, excepcional i ple d'intangibles, com l'esperança, la tenacitat per superar-se i de no tenir límits". En relació amb els nous alumnis, ha dit que són una "font d'orgull insadollable".
Somnis fets realitat
Alguns dels graduats i graduades han compartit amb l'auditori què els va motivar a estudiar a la UOC i què valoren més del seu pas per la Universitat. Moltes d'aquestes intervencions han tingut en comú un agraïment sentit al model flexible i digital de la UOC.
És el cas de Chin Eu Chong (39 anys, Malàisia), màster en International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR). Eu Chong ha agraït a la UOC el fet d'haver pogut "viure l'educació per la ciutadania global mentre continuava treballant a Malàisia". "La flexibilitat del format digital m'ha ajudat a fer possible aquest camí", ha afirmat.
També ha tingut paraules d'agraïment María José Serrano Serrano (45 anys, Castelló), graduada en Llengua i Literatura Catalanes. "Fa uns anys vaig decidir que volia aprendre més sobre la meua llengua, però al mateix temps no volia renunciar a la meua vida personal, laboral i a les meues aficions, que, més que aficions, són una forma de viure. Gràcies a la UOC, ho he aconseguit", ha explicat.
Isabel Llambrich Tauler (54 anys, Palamós), graduada en Psicologia, ha recordat: "Fa 27 anys, embarassada de la meva segona filla, em vaig matricular a la UOC per primera vegada. Després de dues llicenciatures de la branca d'econòmiques, he assolit un dels grans somnis que tenia des de l'adolescència: graduar-me en Psicologia".
Un altre somni fet realitat és el d'Albert Brosa Sánchez-Maroto (45 anys, Olot), graduat en Comunicació. Brosa ha recordat: "Vaig entrar a la UOC a través de l'accés per a més grans de 25 anys. Ha estat un camí llarg i exigent, en què he intentat compaginar feina, vida personal i estudis". Amb tot, ha explicat que ha tingut "el suport incondicional de la meva parella, l'Andrea, i l'empenta de diverses persones del meu entorn, però sobretot de la meva millor amiga, la Noemí, que em va animar sempre a estudiar a la universitat".
Creixement professional i nous reptes laborals
Jordi Deumal (55 anys, Llerona), graduat en Enginyeria Informàtica, ha explicat: "Em vaig matricular a la UOC perquè sempre tinc la inquietud de millorar la meva feina i l'enginyeria era la solució més completa". Per a Deumal, cursar aquest grau a la UOC va ser una "gran decisió", de la qual se sent orgullós.
Sandra Queralt Campanera (34 anys, Barcelona), màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans, també va triar els estudis a la UOC per fer un canvi laboral. "Fa dotze anys, vaig acabar el grau de Turisme i el màster de Direcció Hotelera, i després de sis anys treballant en hotels de luxe, en un moment d'inflexió i de cerca de canvi, se'm van obrir les portes a un món apassionant: la gestió del talent dins del sector educatiu", ha explicat.
Potenciar la recerca
Durant la cerimònia, dos alumnis han explicat que, gràcies a la UOC, han ampliat els seus coneixements científics.
Eirini Dellatola (42 anys, Grècia), doctora en Societat de la Informació i el Coneixement, ha assenyalat: "Sempre havia volgut estudiar com la tecnologia pot potenciar l'aprenentatge i ajudar els infants a assolir l'excel·lència. La metodologia totalment en línia de la UOC m'ha permès fer aquest doctorat i, gràcies a aquesta flexibilitat, ara puc continuar la recerca i fer els pròxims passos del meu camí com a educadora i investigadora".
Macarena Valdés Negroni (35 anys, Santiago de Xile), màster en Salut Planetària (UOC, UPF), ha explicat: "Vaig estudiar salut planetària perquè em va semblar fascinant comprendre científicament el complex teixit que configura els processos de salut col·lectiva. Per a mi, la salut planetària és esperança i acció més enllà de la lògica antropocèntrica".
Tots aquests estudiants, així com la resta d'alumnis assistents a La Farga de l'Hospitalet, han rebut una làmina commemorativa de l'artista visual Alba G. Corral.
Paraules de felicitació de la rectora de la UOC
Per a la rectora, els actes de graduació són la culminació de la feina feta a la UOC. "La meva més sincera felicitació als més de 12.000 graduats i graduades d'aquest 2025", ha dit només començar el discurs.
Per a Fitó, "la universitat compleix la seva missió fundacional només quan incideix, participa i impacta socialment". "Aquesta vocació es tradueix en l'ambició acadèmica; es tradueix en l'ambició investigadora, que fomenta la recerca en la frontera entre la tecnologia i el coneixement, i, sobretot, es concreta en la nostra comunitat, en la comunitat UOC, i molt especialment en vosaltres, els nostres graduats i graduades", ha afirmat.
Fitó ha apel·lat també a la responsabilitat que tenen els nous alumnis amb si mateixos i amb el seu entorn. "La formació cobra el seu veritable valor quan s'uneix a la responsabilitat ciutadana. Totes dues dimensions —la intel·lectual i l'ètica— es basen en el pensament crític, la capacitat d'anàlisi, l'adaptabilitat a un món canviant i el compromís actiu i inconformista. Perquè en formar-nos transformem les nostres vides, però també el nostre entorn", ha dit.
La rectora també ha parlat de la responsabilitat que té la UOC com a universitat en línia: "La nostra missió com a universitat i com a comunitat és treballar per una tecnologia més justa, ètica i inclusiva: una tecnologia al servei de l'interès general, al servei de les persones, de totes les persones".
Per a Fitó, els nous alumnis són "l'essència de la UOC: una xarxa de persones connectades, un flux constant d'intercanvi i col·laboració".
Una nova veu coral creada amb IA ha cantat l'himne universitari
Els graduats i graduades i tot el públic assistent han pogut sentir la nova versió del tradicional himne universitari Gaudeamus igitur, harmonitzat per Carles Prat i interpretat pel cor aVeus de la UOC. Es tracta d'una nova veu coral creada amb intel·ligència artificial pel col·lectiu Axolot, un nou cant sintètic que sona com un cor humà i que representa la diversitat de la Universitat. Aquest projecte artístic i tecnològic, creat per celebrar el 30è. aniversari de la UOC, va ser impulsat per l'Àrea de Cultura de la UOC amb el lideratge acadèmic d'Irma Vilà Òdena, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. En paraules de la rectora, "més que una adaptació musical, és una mostra viva del que aconseguim quan unim talent, generositat i propòsit comú".
Àlbum de fotos de l'acte de graduació de les 12 h a La Farga.
Àlbum de fotos de l'acte de graduació de les 17.30 h a La Farga.