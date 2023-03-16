Los másteres universitarios de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas ; Abogacía y Procura ; Bioinformática y Bioestadística ; Ciberseguridad y Privacidad ; Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos ; Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ; Diseño y Programación de Videojuegos ; Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología , y Neuropsicología ocupan las primeras posiciones del ranking que elabora el periódico El Mundo sobre los 145 mejores másteres en línea en España para el 2025 . Este estudio, que clasifica los programas más relevantes en 29 categorías, incluye tanto universidades presenciales como instituciones especializadas en formación a distancia. La UOC es la primera vez que participa de forma proactiva.

1.er mejor máster en comunicación especializada

En comunicación especializada, la UOC lidera la clasificación con el máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas , que ocupa la primera posición, superando a la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Este programa fue el primero que se ofreció en España en formato en línea y atesora 25 años de experiencia formando a profesionales de la comunicación digital. Su enfoque transversal permite al estudiante adquirir un perfil actualizado, combinando conocimientos en periodismo de datos, mobile journalism, nuevas narrativas y emprendimiento.

2.º mejor máster en abogacía

En abogacía, la UOC ocupa la segunda posición con el máster universitario de Abogacía y Procura , por detrás del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y por delante de la VIU, la UNIR y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

Los alumnos de este máster son preparados para liderar la transformación digital del sector judicial, obteniendo un perfil especializado en nuevas tecnologías y una formación multidisciplinar. El programa combina formación jurídica con prácticas externas virtuales en los distintos órdenes jurisdiccionales.

2.º mejor máster en biociencias

En biociencias, la UOC se sitúa también en el segundo lugar con el máster interuniversitario de Bioinformática y Bioestadística que ofrece junto con la Universidad de Barcelona (UB), superada únicamente por la Universidad Politécnica de Valencia y precediendo a la Universidad Europea de Madrid, la VIU y la Universidad Católica de Ávila.

Este programa prepara a futuros especialistas en el análisis y la interpretación de datos biológicos y médicos. El estudiantado adquiere las bases necesarias en gestión de datos, inteligencia artificial, modelado y análisis estadístico de problemas y manejo avanzado de los programas informáticos de este ámbito.

2.º mejor máster en ciberseguridad

En ciberseguridad, la UOC alcanza la segunda posición con el máster universitario de Ciberseguridad y Privacidad , detrás de la Escuela de Negocios Innova IT (Eniit) y por delante de IMF Business School, la UNIR y la Universidad Europea de Madrid.

Con esta formación, el estudiantado adquiere competencias en los estándares, los aspectos éticos y legales que rigen la seguridad informática; el pentesting de redes y sistemas; las técnicas de mejora de la privacidad de servicios y aplicaciones en entornos reales (redes sociales, portales web, etc.), y la informática forense, entre otras. Además, permite acceder a certificaciones profesionales como Certified Cyber Security Professional (CCSP) y Certified Data Privacy Professional (CDPP).

2.º mejor máster en comunicación empresarial

En comunicación empresarial, el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC ocupa la segunda posición, situándose detrás de la VIU y por delante de EAE Business School, la UNIR y OBS Business School.

Este programa integra la comunicación corporativa, el protocolo y la organización de eventos desde un enfoque estratégico, y la formación en habilidades de liderazgo. Cuenta también con convenios de colaboración con instituciones como ACPRI, AEP o el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació.

2.º mejor máster en educación especialidades

En el área de educación especialidades, la UOC se sitúa en el segundo lugar con el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje , después de la UNIR y delante de la VIU, Nebrija e Isabel I de Castilla.

Es un máster con una larga trayectoria y pionero en su ámbito. Este programa especializa a su estudiantado en la identificación y la intervención de las dificultades y los trastornos del aprendizaje, del lenguaje y del desarrollo en un contexto educativo.

3.er mejor máster en tecnología

En tecnología, la UOC alcanza la tercera posición con el máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos , después de La Salle-URL y la Universidad Pontificia de Salamanca, y por delante de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (SDESIGN) y la UNIR.

Este programa permite formarse en el diseño y la programación de videojuegos. Además, se basa en los perfiles y los lenguajes más usados en la industria según los indicadores del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, centrándose especialmente en la programación y usando como herramienta vehicular Unity, con sintaxis C#.

4.º mejor máster en riesgos laborales

En riesgos laborales, la UOC aparece en cuarta posición con el máster universitario de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología , después de la VIU, Bureau Veritas Formación y la Universidad Miguel Hernández, y por delante de Ealde Business School.

Este máster universitario habilita al estudiantado como técnico superior en prevención de riesgos laborales, una profesión con mucha demanda, dada la necesidad social y legal de las empresas en materia de seguridad y salud laboral. Con estos estudios se desarrollan las competencias para planificar, implementar y liderar estrategias preventivas eficaces, contribuyendo así a la mejora continua de las condiciones laborales y al bienestar de las personas trabajadoras.

Incluye también la mención dual, una modalidad que combina el aprendizaje académico en la universidad con actividad laboral retribuida en una empresa o institución del sector.

5.º mejor máster en psicología

En psicología, la UOC aparece en quinta posición con el máster universitario de Neuropsicología , el único programa de neuropsicología incluido en el ranking, después del Instituto Europeo de Psicología Aplicada (IEPA), IEPP-Metrodora, ISEP-Metrodora y la Universidad Europea de Madrid.

Este programa especializa al estudiantado en determinar, valorar y rehabilitar los déficits asociados a alteraciones del funcionamiento del cerebro. La primera parte del máster aborda las bases de la neurociencia cognitiva para, posteriormente, profundizar en el estudio de las diferentes patologías que pueden causar déficits cognitivos y alteraciones conductuales y emocionales, y analiza cómo pueden valorarse, abordarse y rehabilitarse des de la neuropsicología.

El MBA de la UOC, uno de los 25 mejores de España

El Mundo también selecciona los 25 mejores centros formativos para estudiar un MBA en línea en España , y en esa lista se encuentra el MBA de la UOC y EADA . Una formación que tiene como objetivo formar a personas con capacidad de liderazgo para dirigir cualquier tipo de empresa u organización, especialmente aquellas que deben hacer frente a los retos económicos, sociales y tecnológicos del futuro. En este contexto, proporciona conocimientos avanzados en administración y dirección de empresas, con especial atención a la innovación, la iniciativa, la creatividad y la flexibilidad.

El equipo docente está compuesto por doctores y profesionales en activo con una sólida trayectoria. Esta combinación de perfiles garantiza una formación rigurosa, actualizada y orientada a la práctica profesional. Además, tiene una amplia experiencia en la docencia en línea, lo que asegura un acompañamiento pedagógico eficaz y adaptado al entorno digital.

Tendencia creciente de la formación en línea en España

El análisis de El Mundo refleja también una tendencia creciente de la formación en línea en España: según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, más de 323.000 estudiantes optaron por programas a distancia en el curso 2024-2025, consolidando un modelo educativo flexible que permite conciliar la vida profesional y personal, y facilitando la actualización continua de competencias.

La UOC, con su experiencia de más de 30 años en educación en línea, es una universidad nativa digital que acompaña a las personas en su formación a lo largo de la vida.

Información que la UOC aporta de forma proactiva a los rankings

Para poder participar en este tipo de clasificaciones, la UOC aporta distintos elementos de valor de la universidad, complementándolos con datos cuantitativos que suministra la Oficina de Datos y con datos de valor de los diferentes programas que preparan desde los siete estudios. "Gracias a este esfuerzo conjunto y de transparencia, la UOC sale muy bien posicionada", explica Jorge Fernández, director de la Oficina de Datos de la UOC.