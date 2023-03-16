Nou màsters oficials de la UOC ocupen primeres posicions en el rànquing dels millors màsters en línia a EspanyaLa classificació, que elabora El Mundo, selecciona els 145 millors programes de postgrau a distància de 29 categories temàtiques
L'MBA de la UOC i EADA també és un dels 25 millors d'Espanya, segons El Mundo
Els màsters universitaris de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives; Advocacia i Procura; Bioinformàtica i Bioestadística; Ciberseguretat i Privadesa; Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments; Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge; Disseny i Programació de Videojocs; Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, i Neuropsicologia ocupen les primeres posicions del rànquing que elabora el diari El Mundo sobre els 145 millors màsters en línia a Espanya per al 2025. Aquest estudi, que classifica els programes més rellevants en 29 categories, inclou tant universitats presencials com institucions especialitzades en formació a distància. La UOC és la primera vegada que hi participa de manera proactiva.
1r millor màster en comunicació especialitzada
En comunicació especialitzada, la UOC lidera la classificació amb el màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives, que ocupa la primera posició, superant la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).
Aquest programa va ser el primer que es va oferir a Espanya en format en línia i acumula 25 anys d'experiència formant professionals de la comunicació digital. El seu enfocament transversal permet a l'estudiant adquirir un perfil actualitzat, combinant coneixements en periodisme de dades, mobile journalism, noves narratives i emprenedoria.
2n millor màster en advocacia
En advocacia, la UOC ocupa la segona posició amb el màster universitari d'Advocacia i Procura, per darrere de l'Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) i per davant de la VIU, la UNIR i la Universitat a Distància de Madrid (Udima).
Els alumnes d'aquest màster són preparats per liderar la transformació digital del sector judicial, obtenint un perfil especialitzat en noves tecnologies i una formació multidisciplinària. El programa combina formació jurídica amb pràctiques externes virtuals en els diferents ordres jurisdiccionals.
2n millor màster en biociències
En biociències, la UOC se situa també en el segon lloc amb el màster interuniversitari de Bioinformàtica i Bioestadística que ofereix juntament amb la Universitat de Barcelona (UB), superada únicament per la Universitat Politècnica de València i precedint la Universitat Europea de Madrid, la VIU i la Universitat Catòlica d'Àvila.
Aquest programa prepara futurs especialistes en l'anàlisi i la interpretació de dades biològiques i mèdiques. L'estudiantat adquireix les bases necessàries en gestió de dades, intel·ligència artificial, modelatge i anàlisi estadística de problemes i maneig avançat dels programes informàtics d'aquest àmbit.
2n millor màster en ciberseguretat
En ciberseguretat, la UOC aconsegueix la segona posició amb el màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa, darrere de l'Escola de Negocis Innova IT (Eniit) i per davant d'IMF Business School, la UNIR i la Universitat Europea de Madrid.
Amb aquesta formació, l'estudiantat adquireix competències en els estàndards, els aspectes ètics i legals que regeixen la seguretat informàtica; el pentesting de xarxes i sistemes; les tècniques de millora de la privadesa de serveis i aplicacions en entorns reals (xarxes socials, portals web, etc.), i la informàtica forense, entre d'altres. A més, permet accedir a certificacions professionals com Certified Cyber Security Professional (CCSP) i Certified Data Privacy Professional (CDPP).
2n millor màster en comunicació empresarial
En comunicació empresarial, el màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC ocupa la segona posició, situant-se darrere de la VIU i per davant d'EAE Business School, la UNIR i OBS Business School.
Aquest programa integra la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments des d'un enfocament estratègic, i la formació en habilitats de lideratge. Compta també amb convenis de col·laboració amb institucions com ACPRI, AEP o el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació.
2n millor màster en educació especialitats
En l'àrea d'educació especialitats, la UOC se situa en el segon lloc amb el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, després de la UNIR i davant de la VIU, Nebrija i Isabel I de Castella.
És un màster amb una llarga trajectòria i pioner en el seu àmbit. Aquest programa especialitza el seu estudiantat en la identificació i la intervenció de les dificultats i els trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament en un context educatiu.
3r millor màster en tecnologia
En tecnologia, la UOC aconsegueix la tercera posició amb el màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs, després de La Salle-URL i la Universitat Pontifícia de Salamanca, i per davant de l'Escola Superior de Disseny de Barcelona (SDESIGN) i la UNIR.
Aquest programa permet formar-se en el disseny i la programació de videojocs. A més, es basa en els perfils i els llenguatges més usats en la indústria segons els indicadors del Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs, centrant-se especialment en la programació i fent servir com a eina vehicular Unity, amb sintaxi C#.
4t millor màster en riscos laborals
En riscos laborals, la UOC apareix en quarta posició amb el màster universitari de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, després de la VIU, Bureau Veritas Formación i la Universitat Miguel Hernández, i per davant d'Ealde Business School.
Aquest màster universitari habilita l'estudiantat com a tècnic superior en prevenció de riscos laborals, una professió amb molta demanda, donada la necessitat social i legal de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral. Amb aquests estudis es desenvolupen les competències per planificar, implementar i liderar estratègies preventives eficaces, contribuint així a la millora contínua de les condicions laborals i al benestar de les persones treballadores.
Inclou també la menció dual, una modalitat que combina l'aprenentatge acadèmic a la universitat amb activitat laboral retribuïda en una empresa o institució del sector.
5è millor màster en psicologia
En psicologia, la UOC apareix en cinquena posició amb el màster universitari de Neuropsicologia, l'únic programa de neuropsicologia inclòs en aquest rànquing, després de l'Institut Europeu de Psicologia Aplicada (IEPA), IEPP-Metrodora, ISEP-Metrodora i la Universitat Europea de Madrid.
Aquest programa especialitza l'estudiantat per determinar, valorar i rehabilitar els dèficits associats a alteracions del funcionament del cervell. La primera part del màster aborda les bases de la neurociència cognitiva per, posteriorment, aprofundir en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals, i analitza com poden valorar-se, abordar-se i rehabilitar-se des de la neuropsicologia.
L'MBA de la UOC, un dels 25 millors d'Espanya
El Mundo també selecciona els 25 millors centres formatius per estudiar un MBA en línia a Espanya, i en aquesta llista s'hi troba l'MBA de la UOC i EADA. Una formació que té com a objectiu formar persones amb capacitat de lideratge per dirigir qualsevol tipus d'empresa o organització, especialment aquelles que han de fer front als reptes econòmics, socials i tecnològics del futur. En aquest context, proporciona coneixements avançats en administració i direcció d'empreses, amb especial atenció a la innovació, la iniciativa, la creativitat i la flexibilitat.
L'equip docent està compost per doctors i professionals en actiu amb una sòlida trajectòria. Aquesta combinació de perfils garanteix una formació rigorosa, actualitzada i orientada a la pràctica professional. A més, té una àmplia experiència en la docència en línia, la qual cosa assegura un acompanyament pedagògic eficaç i adaptat a l'entorn digital.
Tendència creixent de la formació en línia a Espanya
L'anàlisi d'El Mundo reflecteix també una tendència creixent de la formació en línia a Espanya: segons dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, més de 323.000 estudiants van optar per programes a distància en el curs 2024-2025, consolidant un model educatiu flexible que permet conciliar la vida professional i personal, i facilitant l'actualització contínua de competències.
La UOC, amb la seva experiència de més de 30 anys en educació en línia, és una universitat nativa digital que acompanya les persones en la seva formació al llarg de la vida.
Informació que la UOC aporta de manera proactiva als rànquings
Per poder participar en aquesta mena de classificacions, la UOC aporta diferents elements de valor de la Universitat, complementant-los amb dades quantitatives que subministra l'Oficina de Dades i amb dades de valor dels diferents programes que preparen des dels set estudis. "Gràcies a aquest esforç conjunt i de transparència, la UOC hi surt molt ben posicionada", explica Jorge Fernández, director de l'Oficina de Dades de la UOC.