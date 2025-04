Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, el treball final té 10 crèdits ECTS.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC exerceix un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.



El treball final és un treball individual que es realitza amb la tutorització i la guia del director del treball final, que brinda l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant i efectuar el seguiment del projecte; així mateix, l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.



El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de realitzar una exposició d'aquest treball, que es duu a terme de manera virtual síncrona davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que ho avaluen.



La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, on s'estableixen lliuraments progressius per a un correcte seguiment (2) la memòria, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa ha de fer-se de manera virtual síncrona.