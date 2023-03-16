Del envejecimiento al tecnoestrés

El envejecimiento progresivo y acelerado de la población activa es uno de los factores que más repercuten en esta prestación. "Pretender que una fuerza laboral con una edad media cada vez más elevada mantenga los mismos índices de siniestralidad y morbilidad que hace dos décadas es una quimera matemática. Los cuerpos envejecen, y las patologías crónicas aumentan; por tanto, el incremento de la incapacidad temporal no es un síntoma de fraude, sino el reflejo fiel de una realidad demográfica que el mercado de trabajo debe asumir", señala el artículo. A este mayor envejecimiento se suma el retraso de la edad de jubilación.

En segundo lugar, la duración de las bajas está asociada al "colapso estructural" de la atención primaria y a las listas de espera de las especialidades médicas en el Sistema Nacional de Salud. A esto se suma, en un contexto productivo fuertemente digitalizado, una eclosión de riesgos psicosociales y de enfermedades neurológicas. "El tecnoestrés, la tecnoinvasión, la fatiga digital por falta de desconexión eficaz y el síndrome de desgaste profesional o burn-out se han convertido en algunos de los verdaderos motores invisibles de las bajas médicas", resalta Arenas.

Otro aspecto importante son las diferencias de género en relación con la incapacidad temporal. Durante el año 2025, el colectivo femenino registró más de 3,1 millones de procedimientos iniciados, frente a los algo más de 2,6 millones del colectivo masculino. Sin embargo, esta mayor incidencia no se traduce en bajas más prolongadas, sino en procesos más cortos: la duración media de las bajas de las mujeres se situó en 37 días, mientras que la de los hombres se situó en 40,3 días.

Según el artículo, estos datos reflejan que enferman más —y de forma más recurrente— quienes prestan servicios en entornos caracterizados por la precariedad o la intensa presión psicofísica, sectores que coinciden con los empleos más feminizados, como ocurre en la sanidad, la educación, los servicios asistenciales y de cuidados.

Por edades, "aunque los trabajadores más jóvenes son los que tienen más bajas según el análisis de la AIReF, el mismo análisis revela que presentan una duración de las bajas por enfermedad más reducida que la de los trabajadores mayores", destaca el investigador.

La prevención psicosocial, en el centro

Para afrontar este fenómeno, el estudio propone reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y abogar por un sistema normativo de prevención de riesgos laborales más pragmático, progresivo e inclusivo, acorde con los tiempos y los modelos productivos actuales.

También plantea una batería de cambios, como "frenar la deriva privatizadora" del control médico. "El modelo institucional no puede seguir desplazando las competencias de control de las contingencias comunes hacia las mutuas colaboradoras", recalca Arenas.

Otras soluciones pasan por situar la prevención psicosocial en el centro de la organización, reducir las listas de espera, agilizar los trámites burocráticos del personal médico de atención primaria o potenciar la reincorporación al trabajo mediante nuevos procesos de incapacidad temporal flexibles o parciales.

"Solo cuando la salud laboral deje de computarse como un coste y pase a entenderse como una inversión ética y productiva podremos afirmar que estamos respondiendo al reto del absentismo a la altura de las exigencias de nuestra época", concluye el profesor de la UOC.