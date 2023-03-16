Absentismo laboral: por qué la incapacidad temporal no es un gasto, sino un derechoUn estudio de la UOC cuestiona la estigmatización de esta prestación cuando se aborda desde una perspectiva macroeconómica
Estas bajas obedecen a factores estructurales como el envejecimiento de la población, las listas de espera y la incidencia de los riesgos psicosociales
La incapacidad temporal es un pilar fundamental del sistema público de la Seguridad Social. Se trata de un derecho de las personas trabajadoras que enferman y es una prestación garantista que tiene la finalidad esencial de proteger a la persona enferma. Esta prestación le permite recibir el tratamiento médico y recuperar o mejorar su estado de salud, y le asegura la suficiencia económica mientras no pueda trabajar.
En 2025, en España, hubo casi seis millones de procedimientos de este tipo. En un artículo publicado en abierto en la revista Labos, Miguel Arenas Gómez, investigador del centro UOC-DIGIT y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), analiza la estigmatización de esta prestación cuando se aborda desde una perspectiva macroeconómica y se califica como gasto.
"Este artículo de opinión cuestiona el relato institucional de la AIReF —Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal—, que propugna el endurecimiento del acceso a la prestación y la reducción del subsidio económico como vía de control del gasto", sostiene Arenas, quien forma parte del grupo de investigación Fiscalidad, Empresa y Relaciones Laborales (TAXBUSINESS). A partir del análisis estadístico y de las reformas legislativas en materia de prestación de los últimos años, el artículo defiende la necesidad de centrar el debate en cuestiones ajenas al ámbito económico.
"Los mismos agentes que provocan el debate son los que proyectan una estigmatización implícita sobre la persona trabajadora, asociando de forma injustificada las ausencias por baja médica con el fraude, la laxitud moral o la picaresca individual", afirma el profesor experto en derecho laboral. "Se está tipificando como una situación irregular la ausencia justificada por enfermedad, y se desvía la atención de las causas reales que originan las bajas", añade.
El artículo refleja que las ausencias por incapacidad temporal no obedecen a un problema de voluntariedad de la persona trabajadora que no "quiere trabajar", sino a factores estructurales como el envejecimiento de la fuerza laboral, las listas de espera del sistema sanitario y la incidencia de los riesgos psicosociales, entre otros.
“Solo cuando la salud laboral pase a entenderse como una inversión ética y productiva responderemos al reto del absentismo”
Del envejecimiento al tecnoestrés
El envejecimiento progresivo y acelerado de la población activa es uno de los factores que más repercuten en esta prestación. "Pretender que una fuerza laboral con una edad media cada vez más elevada mantenga los mismos índices de siniestralidad y morbilidad que hace dos décadas es una quimera matemática. Los cuerpos envejecen, y las patologías crónicas aumentan; por tanto, el incremento de la incapacidad temporal no es un síntoma de fraude, sino el reflejo fiel de una realidad demográfica que el mercado de trabajo debe asumir", señala el artículo. A este mayor envejecimiento se suma el retraso de la edad de jubilación.
En segundo lugar, la duración de las bajas está asociada al "colapso estructural" de la atención primaria y a las listas de espera de las especialidades médicas en el Sistema Nacional de Salud. A esto se suma, en un contexto productivo fuertemente digitalizado, una eclosión de riesgos psicosociales y de enfermedades neurológicas. "El tecnoestrés, la tecnoinvasión, la fatiga digital por falta de desconexión eficaz y el síndrome de desgaste profesional o burn-out se han convertido en algunos de los verdaderos motores invisibles de las bajas médicas", resalta Arenas.
Otro aspecto importante son las diferencias de género en relación con la incapacidad temporal. Durante el año 2025, el colectivo femenino registró más de 3,1 millones de procedimientos iniciados, frente a los algo más de 2,6 millones del colectivo masculino. Sin embargo, esta mayor incidencia no se traduce en bajas más prolongadas, sino en procesos más cortos: la duración media de las bajas de las mujeres se situó en 37 días, mientras que la de los hombres se situó en 40,3 días.
Según el artículo, estos datos reflejan que enferman más —y de forma más recurrente— quienes prestan servicios en entornos caracterizados por la precariedad o la intensa presión psicofísica, sectores que coinciden con los empleos más feminizados, como ocurre en la sanidad, la educación, los servicios asistenciales y de cuidados.
Por edades, "aunque los trabajadores más jóvenes son los que tienen más bajas según el análisis de la AIReF, el mismo análisis revela que presentan una duración de las bajas por enfermedad más reducida que la de los trabajadores mayores", destaca el investigador.
La prevención psicosocial, en el centro
Para afrontar este fenómeno, el estudio propone reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y abogar por un sistema normativo de prevención de riesgos laborales más pragmático, progresivo e inclusivo, acorde con los tiempos y los modelos productivos actuales.
También plantea una batería de cambios, como "frenar la deriva privatizadora" del control médico. "El modelo institucional no puede seguir desplazando las competencias de control de las contingencias comunes hacia las mutuas colaboradoras", recalca Arenas.
Otras soluciones pasan por situar la prevención psicosocial en el centro de la organización, reducir las listas de espera, agilizar los trámites burocráticos del personal médico de atención primaria o potenciar la reincorporación al trabajo mediante nuevos procesos de incapacidad temporal flexibles o parciales.
"Solo cuando la salud laboral deje de computarse como un coste y pase a entenderse como una inversión ética y productiva podremos afirmar que estamos respondiendo al reto del absentismo a la altura de las exigencias de nuestra época", concluye el profesor de la UOC.
Este estudio se enmarca en las siguientes misiones de investigación de la UOC: Salud y bienestar planetario, Tecnología ética y humana, y Cultura para una sociedad crítica. Además, este trabajo favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): el 3, salud y bienestar; el 5, igualdad de género, y el 8, trabajo decente y crecimiento económico.
Artículo de referencia
Arenas Gómez, A. (2026). El debate sobre el absentismo laboral a través del prisma de la incapacidad temporal. Realidad estadística, gestión institucional y complejidad normativa, Labos, 7(2), https://doi.org/10.20318/labos.2026.10648
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