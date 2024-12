Coneix les carreres universitàries amb més sortides en el mercat laboral

Enginyeria Industrial: el 2,20 % de les ofertes, amb una lleugera caiguda respecte al 2,50 % del 2022. Destaca en sectors com la producció, la logística i l'automatització industrial.

el 2,20 % de les ofertes, amb una lleugera caiguda respecte al 2,50 % del 2022. Destaca en sectors com la producció, la logística i l'automatització industrial. Psicologia i Psicopedagogia: l'1,98 % de les ofertes, amb una lleugera disminució davant del 2,70 % del 2022. La demanda creixent de professionals en benestar mental i desenvolupament educatiu continua posicionant aquesta carrera com una de les més rellevants.

l'1,98 % de les ofertes, amb una lleugera disminució davant del 2,70 % del 2022. La demanda creixent de professionals en benestar mental i desenvolupament educatiu continua posicionant aquesta carrera com una de les més rellevants. Comerç i Màrqueting: l'1,94 % de les ofertes, un camp que continua creixent a causa de l'expansió de l'e-commerce i la necessitat d'experts en màrqueting digital.

l'1,94 % de les ofertes, un camp que continua creixent a causa de l'expansió de l'e-commerce i la necessitat d'experts en màrqueting digital. Administració i Direcció d'Empreses i Dret: l'1,71 % de les ofertes, amb una disminució des del 4,92 % del 2022. Encara que ha experimentat una caiguda, continua sent una àrea fonamental per a la gestió empresarial i l'assessorament legal.

l'1,71 % de les ofertes, amb una disminució des del 4,92 % del 2022. Encara que ha experimentat una caiguda, continua sent una àrea fonamental per a la gestió empresarial i l'assessorament legal. Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans: l'1,68 % de les ofertes, amb un lleuger creixement respecte al 1,47 % del 2022. La gestió de talent i els drets laborals continuen sent crucials en un entorn corporatiu dinàmic.

Prepara el teu futur laboral amb la UOC

Decidir què estudiar no és fàcil, especialment quan el mercat laboral canvia tan ràpidament. Per això, a la UOC t'oferim programes online dissenyats per preparar-te en les àrees amb més demanda. Els nostres graus universitaris d'Enginyeria Informàtica, Psicologia, ADE, Màrqueting, Relacions Laborals i Educació no només t'obriran portes, sinó que et permetran aprendre de manera flexible, des d'on vulguis i al teu ritme. T'animes a fer el pas següent? Comença el teu camí avui mateix!