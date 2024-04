Diploma d'Expert de Tècniques d'Edició Digital

En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i microtipografia, i coneixeràs els materials per a la impressió i l&...

Disseny i edició de cómics (5 ECTS) En aquesta assignatura descobriràs les particularitats del disseny i l’edició del còmic, en diverses variants culturals, i aprendràs a editar les teves pròpies creacions. El plantejament docent, eminentment pràctic, t’equiparà en el reconeixement de gèneres i formats del còmic, i en la preparació dels materials gràfics i textuals per a la maquetació d’obres mitjançant eines i tècniques digitals.

Aquest curs d'especialització consta de tres assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS i es cursa en un semestre:

Disseny i edició de cómics (5 ECTS)

En aquesta assignatura descobriràs les particularitats del disseny i l’edició del còmic, en diverses variants culturals, i aprendràs a editar les teves pròpies creacions. El plantejament docent, eminentment pràctic, t’equiparà en el reconeixement de gèneres i formats del còmic, i en la preparació dels materials gràfics i textuals per a la maquetació d’obres mitjançant eines i tècniques digitals.

Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS)

En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i microtipografia, i coneixeràs els materials per a la impressió i l'enquadernació.

Edició en EPUB I (5 ECTS)

En aquesta assignatura duràs a terme el teu propi projecte d'edició d'un llibre electrònic, en el format EPUB. Comprendràs les bases tècniques que sustenten l'edició digital i adquiriràs el coneixement bàsic dels llenguatges d'edició HTML i CSS. Aprendràs a treballar amb programari de qualitat i en formats lliures, i comprendràs com s'ha de fer la transició cap a la indexació total i la web semàntica. El curs té com a objectiu habilitar-te per construir i editar llibres digitals complets, en el format estàndard i amb totes les garanties de qualitat tècnica.