Canvis tecnològics significatius els darrers anys

Els darrers anys han estat marcats per canvis significatius en la tecnologia educativa, en què destaca la irrupció de la intel·ligència artificial. "Hem viscut aquests anys una revolució educativa que queda plasmada acadèmicament en els articles publicats a la revista", comenta Duart. A més, l'actual revolució de la IA planteja nous reptes sobre l'ètica i la integritat acadèmica.

Amb motiu del seu 20è aniversari, ETHE ha organitzat un seminari per reflexionar sobre el futur de les revistes acadèmiques en un món dominat per la IA que tindrà lloc el 25 d'octubre. "La nostra intenció és seguir adaptant-nos i analitzant a través dels articles publicats com la tecnologia educativa continua influint en l'evolució de l'educació superior", afirma Duart. La sessió inaugural anirà a càrrec de la vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch, i comptarà amb la participació de figures destacades de l'edició científica a Europa i els Estats Units, com ara Lucy Dunbar, editora sènior de The Lancet Digital Health (Regne Unit), que oferirà la ponència principal.

Setmana Internacional de l’Accés Obert

La celebració d'aquest aniversari coincideix amb la Setmana Internacional de l'Accés Obert, del 21 al 27 d’octubre, reafirmant la importància d'un model que considera el coneixement com un bé públic. "Estem orgullosos d'haver posicionat una revista d'accés obert com una de les més rellevants a escala mundial, i continuarem lluitant per garantir que el coneixement estigui a l'abast de tothom", conclou Duart.

Amb més de dues dècades de trajectòria, ETHE segueix sent un referent clau de la recerca sobre educació en línia i les tecnologies educatives, tot posant el focus en el futur i els nous reptes que planteja la societat actual.

800 articles de 1.800 autors en vint anys de trajectòria

El 2023, la revista va publicar articles de 219 autors, dels quals 115 eren dones i 104 homes. Pel que fa a revisors, n'hi han participat 322: 180 homes i 142 dones. El consell editorial està format per 55 persones: 29 dones i 26 homes. Els autors que hi han publicat el 2023 procedeixen de 39 països diferents, la majoria de la Xina (14,61 %), els Estats Units (11,42 %) i Alemanya (8,22 %). Els autors d'Espanya representen el 5,94 %.

Al llarg dels vint anys d'existència, la revista ETHE ha publicat uns 800 articles, d'aproximadament 1.800 autors. Durant les dues dècades, hi han participat un total de 41 autors de la UOC.

Més informació:

ETHE journal 20th Anniversary. Workshop: Scholarly Publications' challenges in the generative artificial intelligence era.

Setmana Internacional d’Accés Obert a la UOC