Melvin: IA per fer més accessible la vida digital a les personesUn projecte emprenedor llança un assistent digital que adapta continguts mitjançant lectura fàcil, pictogrames i descripcions amb disseny universal
Melvin busca reduir les desigualtats digitals i facilitar l'autonomia en entorns educatius i corporatius i en usos quotidians i administratius
Comprendre una notificació bancària, llegir un correu institucional, interpretar un gràfic o fer una gestió en línia són accions quotidianes que poden esdevenir un repte per a milions de persones. Per a moltes d'aquestes persones, la solució podria ser Melvin, un nou assistent digital que facilita l'accés a la informació digital de manera comprensible i autònoma.
"A Accessibles treballem per crear un món digital sense barreres cognitives, comunicatives i sensorials. La nostra tecnologia, basada en la intel·ligència artificial (IA) i el disseny universal, promou l'educació, possibilita la comunicació i l'accés a la informació i en facilita la comprensió. Facilitem que totes les persones, sense importar les seves capacitats, puguin obtenir una experiència digital adaptada a les seves necessitats perquè puguin participar de manera activa i autònoma en la societat", explica Laura Martín, cofundadora i CEO d'Accessibles —l'entitat creadora de Melvin—, formada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en disseny tecnopedagògic de programes, entorns i recursos amb un postgrau d'Educació i TIC (E-learning) i especialitzada en integració social, mediació comunicativa i accessibilitat.
Laura Martín presentant Melvin al passat SpinUOC
Juntament amb Martín, formen part de l'equip promotor i dels socis fundadors d'aquest projecte Luis Malhadas, responsable de tecnologia, amb un màster de Ciències de la Computació i un postgrau d'Informació i Criptografia, i Anna Barnadas, responsable financera, diplomada en Ciències Empresarials, postgraduada en normativa comptable per la UOC i certificada en coaching executiu i d'equips, en mediació comunitària i en docència. Martín i Malhadas també han participat en el programa EduTECH Emprèn de la UOC.
“Melvin pot transformar l'educació fent-la inclusiva i també per revolucionar altres sectors clau, des de fer una transferència fins a concertar una cita o entendre un contracte”
Un concepte universal d'accessibilitat
"Tots podem ser usuaris de Melvin", expliquen els seus creadors, ja que "és com una navalla suïssa virtual:escalable i amb un gran potencial per transformar l'educació fent-la inclusiva i per revolucionar altres sectors clau, des de fer una transferència fins a concertar una cita o entendre un contracte". La iniciativa ha estat un dels projectes finalistes de l'SpinUOC 2025 i del seu premi SpinUOC Dona, celebrat el juny passat, seleccionada pel seu enfocament en l'accessibilitat cognitiva, comunicativa i sensorial mitjançant IA.
Aquesta eina consisteix en un programari d'IA que aborda la falta d'accessibilitat i personalització en qualsevol entorn digital, i està enfocada especialment per a persones amb discapacitat o amb necessitats específiques de comprensió i aprenentatge. Ofereix funcions com ara resums, lectura fàcil, pictogrames, llengua de signes o audiodescripció; millora la comprensió del contingut, i promou una comunicació i una educació per a tothom. També dona suport a les famílies i estalvia temps a professionals a l'hora de crear contingut accessible i inclusiu automàtic i per mitjà d'un xatbot especialitzat.
Aquesta solució tecnològica està dissenyada per abordar la falta d'adaptabilitat, comprensió i inclusió en entorns digitals. Melvin se centra a tractar els continguts en diversos formats i adaptats a diferents necessitats; la dificultat de comprensió per barreres cognitives, sensorials i comunicatives; les barreres idiomàtiques, i la falta d'eines per a professionals que facilitin una educació inclusiva i una comunicació accessible.
Accessibilitat digital per a totes les persones
Els creadors assenyalen que el destinatari de Melvin és la població general, encara que hi ha col·lectius per als quals és imprescindible, com ara les persones que presenten dificultats lectores i de comprensió, discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, dislèxia, paràlisi cerebral, dany cerebral, condicions neuropsiquiàtriques, problemes de visió, ceguesa, sordceguesa, afàsia i demència, persones grans, immigrants recents, parlants no natius i persones amb baixa alfabetització. Pel que fa a l'àmbit educatiu, Melvin dona resposta a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i facilita la implementació del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).
La idea del projecte va sorgir a finals del 2023 a partir d'una recerca sobre l'accessibilitat en els entorns virtuals d'aprenentatge per abordar la falta d'accés a la informació i a materials adaptats per a persones amb discapacitat, així com les dificultats que aquestes persones tenen per accedir a la informació i comprendre-la. "Vam veure l'oportunitat de fusionar els nostres coneixements —l'enginyeria informàtica, l'accessibilitat, l'àmbit social i l'educatiu i la tecnopedagogia— i de col·laborar amb persones amb dificultats de comprensió i aprenentatge i entitats socials i educatives, la qual cosa és indispensable", expliquen Martín, Malhadas i Barnadas.
Melvin treballa amb organitzacions de tota mena que tenen presència digital, com ara entitats educatives, corporatives o governamentals, ajudant-les a fer que els seus continguts, plataformes i serveis siguin accessibles per a tothom. L'accessibilitat digital és essencial per garantir la igualtat d'oportunitats, millorar l'experiència d'usuari i complir normatives, i no està limitada a cap sector concret.
Accessibles s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU següents: 1. Fi de la pobresa; 3. Salut i benestar; 4. Educació de qualitat; 5. Igualtat de gènere; 7. Energia neta i assequible; 8. Treball digne i creixement econòmic; 9. Indústria, innovació i infraestructures; 10. Reducció de les desigualtats; 12. Consum i producció responsables; 13. Acció climàtica, i 17. Aliances per aconseguir els objectius.
La recerca de la UOC
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