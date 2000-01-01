Membres
- El rector/a.
- El gerent/a.
- El secretari o secretària general.
- Els vicerectors i vicerectores.
- Els directors o directores d'estudis i escoles.
- Un representant dels instituts, els centres o les unitats de recerca.
- Quatre membres del personal directiu de gestió, designats pel rector o rectora a proposta del gerent o gerenta, entre els quals hi ha d'haver necessàriament els vicegerents o vicegerentes, siexisteix aquesta figura.
- Dos representants de l'estudiantat.
- Dos representants del personal docent i investigador.
- Dos representants del personal de gestió.
Els representants del personal docent i investigador i del personal de gestió són escollits pel Consell d'Universitat d'entre els seus membres electes per a cadascun dels col·lectius. No poden representar cap altra instància de govern o de representació laboral de la Universitat.
Els representants de l'estudiantat són designats pel Consell d'Estudiants d'entre els seus membres.
El Consell de Govern pren els acords per majoria.
El Consell de Govern pot constituir un consell de direcció i les comissions que consideri, amb la composició i les funcions que acordi.