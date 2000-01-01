Campus

Consell de Govern

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat.

Membres

  • El rector/a.
  • El gerent/a.
  • El secretari o secretària general.
  • Els vicerectors i vicerectores.
  • Els directors o directores d'estudis i escoles.
  • Un representant dels instituts, els centres o les unitats de recerca.
  • Quatre membres del personal directiu de gestió, designats pel rector o rectora a proposta del gerent o gerenta, entre els quals hi ha d'haver necessàriament els vicegerents o vicegerentes, siexisteix aquesta figura.
  • Dos representants de l'estudiantat.
  • Dos representants del personal docent i investigador.
  • Dos representants del personal de gestió.

Els representants del personal docent i investigador i del personal de gestió són escollits pel Consell d'Universitat d'entre els seus membres electes per a cadascun dels col·lectius. No poden representar cap altra instància de govern o de representació laboral de la Universitat.

Els representants de l'estudiantat són designats pel Consell d'Estudiants d'entre els seus membres.

El Consell de Govern pren els acords per majoria.

El Consell de Govern pot constituir un consell de direcció i les comissions que consideri, amb la composició i les funcions que acordi.

Funcions

  • Aprovar el pla estratègic o d'actuació de la Universitat perquè el Patronat, si escau, el ratifiqui.
  • Aprovar els convenis que es formalitzen amb altres entitats públiques o privades perquè el Patronat, si escau, els ratifiqui.
  • Designar representants de la Universitat en altres institucions perquè el Patronat, si escau, aprovi aquesta designació.
  • Validar la proposta de creació i dotació de centres, instituts o unitats de recerca, de formació especialitzada de postgrau i de doctorat, perquè el Patronat, si escau, l'aprovi.
  • Validar la proposta del pressupost i els balanços de la Fundació per a cada exercici econòmic, i també les memòries i els inventaris, perquè el Patronat, si escau, l'aprovi.
  • Validar els preus dels ensenyaments propis, dels serveis específics i de suport a l'aprenentatge, dels materials didàctics i d'altres serveis acadèmics de caràcter no docent, perquè el Patronat, si escau, els aprovi.
  • Aprovar les línies generals de funcionament de la Universitat en els àmbits docent i de recerca.
  • Aprovar les normatives de caràcter general de la Universitat.
  • Proposar les Normes d'organització i funcionament de la Universitat perquè, si escau, el Patronat les aprovi.
  • Aprovar els plans d'estudis, la programació docent i de recerca, el calendari acadèmic i la proposta de realització de nous estudis, i definir els àmbits de coneixement.
  • Aprovar les carreres professionals dels col·lectius acadèmic i de gestió, i establir els nivells retributius, les condicions per participar en els processos de selecció del personal de la Universitat i la definició dels criteris d'avaluació del personal.
  • Aprovar la memòria anual de la Universitat.
  • Fer un seguiment del rendiment de la Universitat.
  • Exercir qualsevol altra funció que li atribueixin les normes de la Universitat.

Agenda: es reuneix cada 2 mesos.

Composició del Consell de Govern