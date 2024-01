Desenvolupen assistents virtuals per al comerç electrònic que s'adapten tots sols a les necessitats de cada botiga

Bots fets amb programari de codi obert

L'equip de Xatkit treballa amb programari lliure, la qual cosa permet que els clients configurin fàcilment els assistents virtuals. La seva plataforma aposta per la integració de la tecnologia més puntera en processament i comprensió del llenguatge natural per optimitzar la qualitat de les converses. A més d'entendre el que expressa el client, Xatkit resumeix i tradueix automàticament textos, i també analitza els sentiments dels compradors. "El bot pot esbrinar si el client està emprenyat i adaptar la seva resposta a la situació", explica Jordi Cabot.

De la recerca a l'emprenedoria

La iniciativa dels investigadors de la UOC de crear bots de conversa va començar com a projecte de recerca, però, a diferència d'altres investigacions, "ens va semblar que, per la temàtica i per la innovació que hi havia darrere, podia ajudar moltes entitats i tenir un impacte social més gran", assenyala Cabot. Així, la creació d'aquesta nova empresa derivada de l'activitat investigadora de la UOC permet que l'expertesa tecnològica en assistents digitals del grup de recerca hagi arribat al mercat. "Xatkit es beneficia de la tecnologia puntera que generem en la recerca per crear més solucions innovadores i l'equip investigador aprèn de l'aplicació de la tecnologia en casos reals gràcies a la creació de l'empresa", reflexiona l'investigador.

"Recomanem combinar el paper d'investigador amb el d'emprenedor, perquè així afavorim la qualitat i l'impacte de la recerca", apunten Cabot i altres investigadors en un article publicat pel 8th International Virtual Workshop on Software Engineering Research and Industrial Practice. Davant la manca de més inversió en R+D+I per part de la indústria, els experts apunten que, com a investigadors, es poden "convertir en els socis que necessiten les empreses, i aconseguir així, a més a més, portar les idees de la recerca al mercat".

Els investigadors aposten per impulsar els recursos en obert mitjançant l'enfortiment del triangle de col·laboració entre la recerca, les pimes —com a proveïdors tecnològics— i els clients finals —que podrien ser grans corporacions—, una relació fructífera que facilita els casos reals de desenvolupament tecnològic. "Si com a investigadors no trobem la pime adient per col·laborar amb la nostra recerca, desenvolupem-la, tal com hem fet amb Xatkit", conclouen.

Jordi Cabot presenta Xatkit a l'SpinUOC 2021, la jornada d'emprenedoria de la UOC

Les spin-offs de l'activitat investigadora de la UOC

Actualment la UOC té quatre empreses derivades. Abans de Xatkit, es van crear Immersium Studio, especialitzada en el desenvolupament de tecnologia immersiva (realitat virtual, augmentada i mixta); Care Respite, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, experta en tecnologia de monitoratge de persones dependents per a cuidadors, i Open Evidence, una consultoria quantitativa internacional que proporciona estratègies i models operatius per a la presa de decisions mitjançant la intel·ligència computacional basada en dades.

Xatkit ha estat el projecte guanyador del premi del jurat de l'Spin UOC 2021, el programa anual per a l'emprenedoria, la innovació i la transferència de coneixement de la UOC, impulsat per mitjà de la plataforma Hubbik.

El projecte Xatkit: Massive generation of chatbots on-demand, referència 2019 INNOV 00001 té el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Xatkit promou l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació.

