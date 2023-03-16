La Fira Virtual d'Ocupació de la UOC arriba a la cinquena edició amb l'objectiu de potenciar "les tres O de l'ocupabilitat"L'espai anual de trobada de la comunitat universitària i les empreses busca promoure l'orientació, les oportunitats i l'observatori
Més de 170 empreses participaran en la nova edició d'una fira 100 % en línia i inclusiva
Els dies 2 i 3 d'abril arriba la cinquena edició de la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC, un espai de trobada i intercanvi d'experiències per a membres de la comunitat UOC. Enguany, amb el lema "Les tres O de l'ocupabilitat" (orientació, oportunitats i observatori), la fira busca ser un espai innovador i dinàmic per connectar persones i empreses i, alhora, reflexionar sobre les tendències del mercat laboral actual.
Els participants de la fira podran enviar les seves candidatures a ofertes laborals i de pràctiques, a més de fer entrevistes de selecció i assistir a ponències i xerrades virtuals sobre ocupació. Pel que fa a les empreses, podran gaudir d'un estand virtual propi, consultar els currículums dels perfils que els interessin més, fer entrevistes ràpides i xatejar en directe amb candidats. En aquesta edició hi participaran més de 170 empreses, com ara El Corte Inglés, Endesa, Mapfre, Leroy Merlin i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol. A partir del 4 d'abril, la fira restarà oberta durant trenta dies més, fins al 4 de maig, de manera que es permetrà als assistents de visitar els estands, consultar les ofertes de feina i de pràctiques publicades, i enviar currículums i cartes de presentació.
Un any més, durant els dos dies de la fira, hi haurà ponències amb experts de la Universitat i de diferents sectors professionals. S'hi parlarà de cooperativisme, de notícies falses (fake news), d'emprenedoria o de logopèdia, amb experts com Àlex López-Borrull, Laura Martín, Ares Llop, Concepción Padilla o Joan Arnedo, entre altres.
Com en edicions anteriors, els eixos transversals de la fira són la ruralitat, l'emprenedoria i la diversitat. I és que la UOC concep aquest esdeveniment com un espai totalment inclusiu i conscient dels diferents tipus de diversitat que hi ha la Universitat, com ara la diversitat de gènere, la diversitat de territori i la discapacitat.
En la darrera edició, que va tenir lloc el novembre del 2023, s'hi van inscriure més de 4.000 persones, hi van participar 175 empreses i s'hi van publicar més de 900 ofertes laborals i de pràctiques.
Eina per potenciar l'ocupabilitat: GPS Professional
A més de la Fira Virtual d'Ocupació, la Universitat ha llançat fa poc GPS Professional, una plataforma única i innovadora que permet a la comunitat UOC identificar els seus coneixements i habilitats, a més de saber si el perfil professional assolit s'ajusta a les demandes actuals de cada sector. L'eina, disponible al Campus Virtual de la UOC, connecta l'àmbit acadèmic amb les necessitats d'un mercat de treball cada vegada més canviant, que exigeix fomentar la formació contínua.
IA al mercat laboral
Seguint l'aposta per l'ocupació, la Universitat té una metodologia d'anàlisi de dades massives provinents de més de cinc milions de vacants laborals a Espanya que detecta les competències professionals més sol·licitades. L'eina, presentada el novembre del 2023, s'adreça als diferents responsables dels graus i màsters universitaris, i permet fer un seguiment de les competències professionals que demana el mercat laboral.
Demanda creixent de les competències i ocupacions "verdes"
Un estudi de la UOC i PIMEC constata una demanda creixent de les competències i ocupacions "verdes". L'estudi indica que des del 2018 s'ha incrementat un 17 % la demanda d'aquest tipus d'ocupacions, que representen el 7,5 % del total de vacants del 2023. Les dades s'extreuen del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya.