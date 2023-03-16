Un programa pioner prevé i detecta precoçment situacions de violència des de les escolesUna recerca conjunta entre la UOC i la Fundació Barça analitza el benestar de quasi 1.000 escolars i la formació de 110 docents per prevenir i detectar situacions de violència als centres escolars
El programa ajuda l'alumnat a detectar i saber què fer davant de casos de violència i dota de recursos el professorat davant d'aquesta problemàtica
Un de cada dos menors ha patit algun tipus de violència física, sexual o psicològica durant l'últim any, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Els seus efectes perduren al llarg de tota la vida, i les escoles són espais clau per oferir protecció, prevenir la violència, detectar possibles casos i actuar. No obstant això, s'estima que el 90 % dels casos no es denuncien a cap autoritat ni servei oficial, de manera que queden silenciats i sense atenció.
Aquestes dades són fruit d'una recerca duta a terme per la Fundació FC Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i permet posar de manifest una realitat que molt sovint passa desapercebuda. L'estudi s'ha realitzat sobre 971 menors de 3r. a 6è. de primària, valorant l'impacte en el seu benestar psicològic, familiar i escolar, així com els seus coneixements sobre els drets de la infància i l'adolescència.
“Gràcies al projecte, professorat de Primària confirma que ara els nens sabien què significa vulnerar un dret i demanar ajut”
🤝 La @FundacioFCB i la UOC hem impulsat una recerca per prevenir i detectar precoçment les situacions de violència des de les escoles.— UOCuniversitat (@UOCuniversitat) June 11, 2025
👉 El programa ajuda l'alumnat a saber com actuar davant de casos de violència i dota de recursos el professorat davant d'aquesta problemàtica… https://t.co/9MPvFOl7su
A l'Estat espanyol, la Llei orgànica de protecció integral de la infància i l'adolescència contra la violència (LOPIVI) subratlla el paper protector que han de tenir els centres educatius. En aquest context s'emmarca #EscolaSenseViolències, el primer programa basat en l'evidència que aborda de manera integral la violència contra la infància des dels centres d'educació infantil i primària a Espanya com a agent protector, amb l'esport com a eix vertebrador. El programa ha estat dissenyat, dirigit i avaluat pel grup de recerca en Victimologia empírica i aplicada (VICRIM) de la UOC i per la Fundació Barça.
El programa pilot durant dos anys va servir perquè l'alumnat aprengués a detectar i actuar davant de casos de violència i va dotar el professorat de recursos per fer-hi front.
"Ara coneixen millor els seus drets. Una tutora de 4t., per exemple, ens deia que ara els infants sabien què significa vulnerar un dret i demanar ajuda", afirma Irene Montiel, membre de VICRIM, grup adscrit a la unitat de recerca sobre management i governança, i investigadora principal del projecte.
La investigadora posa com a exemple que, després de treballar les unitats didàctiques del programa, els menors d'edat van prendre consciència que poden denunciar una situació de violència per ells mateixos. També "que els secrets no sempre s'han de guardar i que de vegades està bé dir que no a una persona adulta quan et demana alguna cosa que no està bé", afegeix Montiel, que és professora del grau de Criminologia i del màster de Ciberdelinqüència, dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, on també coordina una microcredencial sobre protecció de la infància i l'adolescència davant la violència.
Situacions de violència destapades
#EscolaSenseViolències també s'adreça al personal escolar i, en aquest sentit, la recerca, publicada a la Revista de Psicodidáctica, va avaluar 110 docents abans i després de fer la formació i aplicar el programa. Els resultats mostren que van millorar els seus coneixements sobre la violència contra la infància i la seva preparació per detectar i gestionar revelacions, i comunicar possibles casos.
"La mida de l'efecte observat és més elevada que la trobada en altres programes avaluats i es manté en el temps. Aquesta realitat indica que l'impacte és considerable i durador", subratlla la investigadora.
Si el professorat se sent més preparat, l'alumnat el percebrà com a més accessible, la qual cosa augmenta la probabilitat que demanin ajuda quan la necessitin i revelin situacions de violència que abans estaven ocultes. De fet, el programa ha millorat la percepció de seguretat i protecció que tenen els infants i els joves a l'escola. "Per exemple, es va destapar el cas d'un nen que va ser capaç de dir-li al seu pare: 'A l'escola m'han ensenyat que tinc dret que no em peguin, així que li ho explicaré a la meva tutora'", explica l'experta.
Una de les dades més rellevants de la recerca —en què també han participat Ana M. Greco, Patricia Hernández-Hidalgo, Marc Balcells i Antonia Linde-García— és que, després de participar en el programa, el personal escolar percep menys segur i protector l'entorn familiar i escolar. "Una possible explicació és que han après a identificar més senyals de risc i a detectar violències més subtils i normalitzades, i s'han tornat més exigents amb l'entorn", considera la investigadora.
Una altra possibilitat és que, gràcies a les sessions amb l'alumnat i a la seva millor preparació i disponibilitat, sorgissin revelacions desconegudes per part dels menors d'edat, la qual cosa podria haver canviat la percepció del personal escolar sobre l'entorn de l'alumnat.
Adreçat a educació infantil i primària, amb l'esport com a eix
La versió inicial del programa contenia 14 unitats didàctiques per als cursos de 3r. a 6è. de primària. Actualment, el programa complet comença a educació infantil i es compon de 32 unitats, tretze de les quals es fan en un context d'activitat física i esportiva. S'hi aborden, per exemple, els drets de la infància, com expressar emocions, identificar situacions de risc i persones de confiança.
Als últims cursos, a més, s'hi inclouen els drets digitals i la prevenció de ciberviolències –assetjament en línia, ciberassetjament escolar i ciberviolència de parella– i riscos digitals, com l'ús problemàtic de les xarxes socials. "Això és molt important, ja que està relacionat amb l'avantprojecte de llei de protecció dels menors en entorns digitals que actualment es troba en tràmit parlamentari", apunta la investigadora.
La idea és aprofitar l'avantatge de l'activitat esportiva com una manera de desenvolupar dinàmiques que fomentin relacions saludables i positives, el respecte pel cos i l'espai personal propi i aliè, la col·laboració i la cura col·lectiva, així com la identificació de situacions potencialment abusives i les reaccions i les intervencions davant d'aquestes.
En els darrers dos cursos, ja hi han participat 166 centres, 3.713 docents i més de 40.000 infants d'educació infantil i primària de Catalunya. El programa –que la Fundació Barça posa a disposició dels centres de manera gratuïta– contribueix eficaçment a la construcció d'entorns escolars segurs i protectors, i està en plena sintonia amb el marc normatiu actual, amb la LOPIVI i amb els drets de la infància. "També es podria adaptar a altres països o contextos culturals, tot i que això requeriria un nou finançament", afegeix la investigadora.
Montiel avança que el següent pas de la investigació serà analitzar més resultats "molt prometedors". "Per exemple, el programa sembla incidir de manera important en les revelacions per part de l'alumnat i en l'augment de les notificacions a agències oficials", destaca.
Gràcies a l'estudi, han comprovat que s'han destapat situacions de violència i s'han activat més protocols que en cursos anteriors, "la qual cosa és una molt bona notícia, perquè evidencia que s'està exercint una protecció real", conclou.
Per a la directora general de la Fundació Barça, Marta Segú, "aquest programa permet als docents disposar d'eines i recursos efectius per detectar precoçment situacions de risc que abans potser es normalitzaven. El programa permet 'entrenar la mirada' dels adults davant de possibles situacions de violència contra la infància. Així mateix, molts infants han après a identificar situacions de violència, ja sigui per part d'un company, a casa o en un altre àmbit, i que el silenci no ha de ser una opció".
La Fundació FC Barcelona aborda totes les formes de violència a través del programa Escola Sense Violències. Aquest compromís es va materialitzar també amb la presentació al juny de 2022 del Sistema de Protecció a la Infància del FC Barcelona i de la Fundació, una iniciativa pionera a l'Estat espanyol i en el context internacional, que dona cobertura de manera directa o indirecta a prop de 200.000 infants i joves de diferents àmbits d'actuació del club –Masia, Barça Academy i esports amateurs– i de la Fundació. Aquest sistema comprèn la nova política de protecció, el protocol d'actuació i altres accions de prevenció, seguiment i gestió davant de qualsevol tipus de violència: física i verbal, abús sexual, negligència i assetjament escolar, amb l'objectiu de promoure un espai de tolerància zero i promoure espais segurs i de protecció.
La Fundació té obertes les seves inscripcions gratuïtes en aquest programa per a les escoles de primària de Catalunya.
Participació en un estudi sobre la protecció de la infància en centres educatius
L'equip investigador de la UOC, amb el suport de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, està desenvolupant una recerca sobre com es gestionen els casos de violència infantil a les escoles catalanes.
Els responsables del projecte cerquen professorat, personal d'orientació i d'educació i altres perfils de l'àmbit educatiu que vulguin compartir la seva experiència mitjançant una enquesta en línia —d'entre 15 i 20 minuts de durada— i, opcionalment, una entrevista individual.
L'equip de recerca preveu que aquesta participació contribuirà a millorar els protocols, l'acompanyament i el suport als professionals, i també la protecció de la infància.
Aquesta investigació s'emmarca en les missions de recerca de la UOC: Educació al llarg de la vida, Cultura per a una societat crítica i Salut digital i benestar planetari. A més, aquest treball afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents: el 3, sobre salut i benestar; el 4, sobre educació de qualitat, i el 16, sobre pau, justícia i institucions sòlides.
Article de referència
Greco, A. M, Hernández-Hidalgo, P., Balcells, M., Linde-García, A., i Montiel, I. "Effects of an integrative school-based intervention on child protection against violence: A quasi-experimental study". Revista de Psicodidáctica. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psicod.2024.500155
La recerca de la UOC
La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.