UOC2TheFuture: la UOC lidera la revolució educativa centrada en l'estudiant

UOC2TheFuture: la UOC lidera la revolució educativa centrada en l'estudiantLa UOC aposta per un model educatiu que empodera cada persona per prendre decisions en relació amb la seva formació i el seu futur professional
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebra la jornada UOC2TheFuture, una trobada en la qual presentarà Insígnia, un projecte estratègic que els pròxims anys reforçarà el seu paper com a institució pionera a oferir una experiència educativa personalitzada, flexible i plenament connectada amb les necessitats del món laboral.
La UOC aposta per un model educatiu que empodera cada estudiant per prendre decisions en relació amb la seva formació i el seu futur professional. Cada persona té un camí formatiu únic, i la UOC proporciona un marc d'acompanyament, orientació i recursos perquè cada estudiant dissenyi el seu propi itinerari d'acord amb el seu propòsit i la seva projecció professional. Segons un informe de l'OCDE, la dècada vinent s'espera que el 40 % de les ocupacions siguin transformades per l'automatització, la qual cosa subratlla la necessitat de mantenir una formació constant. Així, la capacitat d'adaptació i l'aprenentatge al llarg de la vida han esdevingut fonamentals per garantir l'ocupabilitat i el creixement personal de cadascú. La UOC, universitat pionera a establir itineraris formatius per a tota la vida, adapta el seu model educatiu i forma estudiants per a un món on les habilitats i els coneixements s'han d'actualitzar de manera contínua.
"El projecte Insígnia reafirma el nostre compromís amb una educació centrada en la persona, que reconeix els seus aprenentatges, identifica oportunitats i complementarietats, impulsa el seu autoconeixement i projecta la seva identitat professional en el món", assegura Àngels Fitó, rectora de la UOC. "Cada estudiant traça el seu propi camí: nosaltres li donem les eines, el coneixement i l'acompanyament per fer-ho realitat", afegeix Teresa Guasch, vicerectora de Docència i Aprenentatge.
Aquesta filosofia és la que dona sentit a Insígnia, un projecte que s'implementarà de manera gradual i que s'ha concebut per respondre a una necessitat creixent: aprendre al llarg de la vida amb autonomia, i convertir aquest aprenentatge en oportunitats adaptades a un mercat laboral canviant. Insígnia neix amb l'objectiu d'acompanyar les persones en totes les fases del seu recorregut educatiu i professional, motiu pel qual els ofereix, a mesura que es vagi implementant, una xarxa d'eines tecnològiques, recursos pedagògics i assessorament humà que els permetrà conèixer-se millor, prendre decisions fonamentades i adequar el seu perfil acadèmic a les seves preferències laborals.
Autoconeixement
Un dels eixos d'Insígnia se centra a entendre el punt de partida de l'estudiant: qui soc, què m'interessa, què sé fer i cap a on vull anar. La UOC ofereix recursos com el GPS Professional, una eina dissenyada per ajudar els estudiants i els graduats a millorar la seva ocupabilitat i a orientar-se en el mercat laboral. Aquesta eina, que ja té més de 4.000 usuaris, permet identificar les habilitats i els coneixements propis i comparar-los amb els que demanen les empreses. Juntament amb el GPS, entre els serveis de Carrera Professional i Ocupació destaca el programa Projecta't, a través del qual s'han dut a terme més de 2.300 sessions d'orientació des del seu llançament el 2023; o l'agenda d'activitats, que ha ofert 55 sessions amb gairebé 11.000 assistents. Així mateix, més de 25.000 usuaris actius accedeixen regularment a la plataforma del servei per consultar-hi recursos i materials.
Aquest enfocament permet a l'estudiant prendre decisions més clares i alineades amb la seva identitat personal i professional. I, si bé el camí pot no ser lineal, la UOC ofereix suport constant, reorientació i el reconeixement del valor d'allò après, fins i tot en processos de canvi.
"A la UOC oferim una orientació personalitzada, tant humana com digital, que combina l'anàlisi del perfil personal amb la comprensió del context laboral actual. Proporcionem informació pràctica i actualitzada que permet a l'estudiantat prendre decisions informades sobre el seu itinerari formatiu, i facilitem l'accés a professionals i alumnis que enriqueixen aquest procés amb la seva experiència real", explica Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura.
Dissenyar el propi itinerari d'aprenentatge
Una vegada que l'estudiant ja té una idea clara dels seus interessos i capacitats, la UOC l'acompanya en el disseny d'un itinerari formatiu adaptat als seus objectius. Aquest procés no és unidireccional: la UOC aspira a construir-lo amb l'ajuda de tutors personals i recursos digitals, que ofereixen una experiència educativa completament personalitzada i flexible.
"El propòsit de la UOC és fer evolucionar el disseny de la seva oferta formativa basant-lo en enfocaments pedagògics que contribueixin a vincular l'activitat educativa amb la realitat, els interessos i l'experiència professional de l'estudiant. A través de processos d'orientació educativa, instruments d'autodiagnòstic, mentoria i activitats de desenvolupament personal, ajudarem l'estudiant a identificar les seves competències, fortaleses i àrees de millora per alinear el seu perfil professional amb les demandes del mercat", afirma Cristina Girona, experta en acompanyament i transferència del coneixement de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC.
Aquesta visió de l'aprenentatge com a eina per a la transformació personal i professional és present en tot l'ecosistema d'Insígnia, el qual permet a l'estudiant moure's entre graus, màsters, microcredencials i itineraris propis.
Evidenciar l'aprenentatge
Durant el procés formatiu, Insígnia promou una manera activa i reflexiva d'aprendre. Mitjançant avaluació contínua, autoavaluació, feedback formatiu i portafolis digitals, l'estudiant pot visualitzar la seva evolució i demostrar les seves competències amb claredat.
A més, la UOC reconeix l'aprenentatge previ, sigui formal, no formal o informal. També, posa a la disposició de l'estudiant sistemes d'acreditació vàlids a escala internacional i un catàleg de microcredencials digitals: actualment, la seva oferta inclou 74 microcredencials de formació contínua, organitzades en 9 grups de competències, que han tingut 956 estudiants matriculats aquest semestre (enfront dels 600 de l'anterior). D'aquesta manera, l'estudiant no només avança, sinó que pot mostrar el que sap fer i com ho ha après, amb la qual cosa genera evidències verificables del seu progrés.
"En un mercat laboral canviant, la UOC guia l'estudiant perquè prengui decisions conscients, flexibles i alineades amb el seu propòsit personal i professional", explica Carme Pagès, responsable de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral (UPAL).
En aquest sentit, els índexs d'ocupabilitat dels graduats de la UOC avalen aquest enfocament: el 92,2 % dels titulats de grau i el 94,5 % dels de màster treballen, segons dades de l'estudi d'inserció laboral de l'AQU.
Projecció professional: una identitat que es mostra al món
A més, la UOC ajuda l'estudiant a construir la seva marca personal, a crear un relat professional coherent i a projectar-se en el mercat laboral amb un perfil competitiu. El portafolis digital, la xarxa de contactes, la connexió amb empreses, la participació en fires virtuals d'ocupació i programes com Hubbik (la incubadora de projectes emprenedors de la UOC) són alguns dels recursos que completen aquest eix.
Aquí, la Universitat actua com a pont entre l'aprenentatge i les oportunitats reals, i facilita que cada persona pugui posicionar-se en l'ecosistema professional des de la seva autenticitat i amb eines de valor.
Des de la primera edició, la Fira Virtual d'Ocupació ha tingut una mitjana de 4.500 assistents per edició. En l'última hi van participar 176 empreses, que van oferir més de 1.800 vacants, la qual cosa va consolidar aquesta iniciativa com un pont directe entre els estudiants i el món professional.
La UOC transforma l'aprenentatge en oportunitats, les competències en credencials reconegudes i disposa de professionals que acompanyen i empoderen l'estudiant en aquest camí", resumeix Elisenda Farràs, directora de l'Àrea d'Acompanyament i Orientació. "Comptem amb figures especialitzades com tutors/es i orientadores que ofereixen suport en l'orientació acadèmica, pedagògica, d'itinerari i també professionalitzadora en funció del moment vital i de les necessitats de cada estudiant", conclou.