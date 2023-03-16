El nou Pla d'igualtat amplia la protecció a la diversitat cultural, la discapacitat i el nivell socioeconòmicLa perspectiva inclusiva i diversa s'aplicarà als quatre eixos del Pla: organització, docència, recerca i transferència i coordinació
La Comissió Europea ja va premiar el Pla d'igualtat anterior, fet que consolida la trajectòria de la Universitat en la promoció de la igualtat
La Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió fa una aposta decidida per protegir de qualsevol mena de discriminació totes les persones de la comunitat UOC, independentment del seu gènere, orientació sexual, origen, nivell socioeconòmic i en el cas que tinguin alguna discapacitat. El nou Pla d'igualtat, diversitat i inclusió (IDI) 2026-2029, aprovat recentment, consolida una trajectòria de més de quinze anys de treball promovent la igualtat entre homes i dones i fa evolucionar el model impulsat fins ara, atès que passa d'una estratègia centrada sobretot en la igualtat de gènere a una mirada interseccional sobre les desigualtats, la diversitat i la inclusió.
La dilatada trajectòria en igualtat de gènere de la UOC ha estat reconeguda recentment per la Comissió Europea amb el premi Gender Equality Champions per l'anterior Pla d'igualtat (2020-2025). Aquest reconeixement l'ha posat al punt de mira de les universitats europees, moltes de les quals s'emmirallen ara en la UOC, especialment pel que fa a la metodologia innovadora utilitzada en l'elaboració del Pla, la qual han copiat altres universitats d'àmbit internacional.
Maria Olivella, directora de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, explica que la principal diferència amb l'anterior és que "el nou Pla inclou mesures i enfocaments que siguin útils per a diferents fonts de discriminació, amb l'objectiu de protegir com més persones millor, amb accions per a diferents àmbits temàtics que abans no s'incloïen, com la discapacitat, la salut mental —vinculada a la discapacitat—, el racisme, la diversitat cultural i el nivell socioeconòmic".
Aquest canvi respon, d'una banda, al fet que la UOC ja fa temps que treballa per donar cobertura a les necessitats de diferents col·lectius i, de l'altra, perquè la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) exigeix a les universitats que tinguin plans d'igualtat i plans de diversitat i inclusió, sigui conjuntament o per separat.
“El nou Pla inclou mesures i enfocaments que siguin útils per a diferents fonts de discriminació, amb l'objectiu de protegir com més persones millor”
Mateixos eixos, més protecció
L'estructura del nou Pla inclou, igual que abans, quatre eixos: organització, docència, recerca i transferència i coordinació, en què s'aplicaran més de 200 accions, algunes transversals i d'altres específiques de cada àrea. Entre les més destacades, en l'eix d'organització s'incorpora el Pla de contractació de persones amb discapacitat, que implementarà l'Àrea de Persones en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió i altres entitats externes amb les quals col·labora la UOC. També es treballarà per fomentar la contractació de membres d'aquest col·lectiu en l'àmbit acadèmic, atès que la diagnosi prèvia efectuada durant l'elaboració del Pla va detectar que hi havia poc personal docent investigador (PDI) amb discapacitat. A més, de manera transversal, es formarà tot el personal de la UOC en aquest àmbit.
En l'eix de docència destaca un paquet d'accions d'atenció i acompanyament a l'estudiantat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Són mesures per millorar l'acompanyament a l'estudiantat amb necessitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat i a qüestions com la diversitat sexual o cultural o el baix nivell socioeconòmic.
Pel que fa a l'eix de recerca i transferència, es promouen un conjunt de mesures per incloure-hi la perspectiva de gènere, i també una perspectiva més inclusiva i diversa en les convocatòries internes de recerca. D'una banda, s'impulsarà la investigació en aquests àmbits temàtics i, de l'altra, es corregiran certes barreres sistèmiques que generen els sistemes de finançament a la recerca.
Transversalitat en la protecció de col·lectius
Una de les novetats fonamentals del Pla és que implementarà mesures transversals de les quals es beneficiarà el màxim nombre de col·lectius possible. Per exemple, "una mesura que pugui beneficiar una dona també hauria de ser positiva per al conjunt de la comunitat, sigui quin sigui el gènere de la persona. Aquesta és la filosofia", explica Maria Olivella. Dit això, per a les dones hi ha una sèrie de mesures concretes per avançar cap a l'equitat retributiva, vinculada a requisits normatius de l'Estat espanyol, i que obliguen a calcular la bretxa salarial de gènere anual i portar a terme una anàlisi de la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere.
Respecte al col·lectiu LGTBIQA+, Olivella en destaca la millora del protocol d'atenció a les persones trans de la institució. "Una de les mesures estableix que qualsevol persona de la comunitat UOC que sigui trans pugui ser tractada amb el seu nom sentit de la manera més eficient possible. Quan canvies el teu nom o el teu sexe en el registre, hi ha una sèrie de reptes administratius que tenen un impacte en les bases de dades i en els sistemes de comunicació de la institució. Estem treballant perquè aquests procediments siguin més clars i més ben coneguts per tota la comunitat", explica.
El Pla s'ha elaborat amb una metodologia innovadora que ha inclòs la recollida de dades quantitatives i qualitatives. En primer lloc, s'ha dut a terme una diagnosi de l'estat de la comunitat UOC, una fotografia en quatre dimensions —gènere, diversitat sexual, discapacitat i diversitat cultural— en què s'ha aprofundit en situacions de discriminació interseccionals, és a dir, que combinen diferents discriminacions. Olivella explica que "aquesta metodologia ens l'han sol·licitat altres universitats europees que volen aplicar-la a la seva institució".
Rendició de comptes, un pilar essencial
A partir d'aquí, la implementació de les mesures del nou Pla i el seu impacte es monitorarà de manera regular, a través d'un sistema de seguiment i avaluació ben establert. Es preveu una rendició de comptes semestral a comissions intermèdies de la institució, a més de la rendició de comptes que cada eix temàtic farà a la comissió corresponent. Paral·lelament, hi haurà una rendició de comptes periòdica al Consell de Govern, on hi ha participació de tota la comunitat UOC. I, en finalitzar el període que comprèn el Pla, tindrà lloc l'avaluació final, que es presentarà a totes les comissions i el Consell de Govern.
Els indicadors per veure l'impacte del Pla es basaran tant en dades objectives, que es compararan amb la diagnosi inicial, com en dades de percepció dels membres de la comunitat, per saber si la Universitat es percep com una institució més igualitària, inclusiva i diversa que en el moment de desplegar la iniciativa. "Volem que millori l'accés i el coneixement per part de la comunitat dels recursos i dels circuits que se li ofereixen per garantir igualtat d'oportunitats, tant en l'experiència d'aprenentatge com en l'experiència laboral. També, que la UOC tingui un nivell de diversitat representatiu de la nostra societat", explica Maria Olivella. En definitiva, "només si tenim la capacitat d'imaginar altres formes de convivència, de coneixement i de representació, podrem transformar les estructures que generen desigualtat".