Smart Classroom Project exposa al Parlament la importància del disseny dels espais per a la millora de l'educacióLa iniciativa per innovar en el disseny d'espais educatius és una spin-off creada per la UOC i la UB
Al llarg dels últims anys s'han desplegat múltiples projectes d'innovació educativa tant a escala local com internacional
El disseny dels espais educatius es revela com un factor clau per al benestar de l'alumnat i la millora de l'aprenentatge. Portar a la pràctica la recerca en el disseny i l'ús dels espais educatius per transformar-los i millorar l'aprenentatge és l'objectiu principal de Smart Classroom Project. Aquesta empresa derivada (spin-off) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) té una àmplia trajectòria en el desenvolupament d'intervencions amb impacte real, tant en l'àmbit local com internacional, basades en la investigació científica.
Els resultats de la seva recerca es materialitzen en innovacions concretes en centres educatius i l'èxit de la seva implementació ha despertat l'interès de nombrosos ajuntaments de Catalunya i fins i tot de l'estranger, com és el cas del govern de l'Uruguai. Guillermo Bautista, cofundador de l'empresa derivada i investigador del Grup de Recerca en Educació (GREDU) del centre UOC-FuturEd, ha estat convidat avui a exposar l'experiència de Smart Classroom Project a la comissió d'Educació i Formació Professional del Parlament de Catalunya.
Davant dels diputats i les diputades, Bautista ha exposat les evidències obtingudes en la recerca feta fins ara en el marc del projecte, i ha incidit en la influència que els espais educatius tenen en el benestar, la participació i els processos d'aprenentatge de l'alumnat. La trajectòria de recerca de Smart Classroom Project ha confirmat que "l'espai no és simplement el lloc on es desenvolupa l'activitat educativa, sinó un element que condiciona les oportunitats d'aprenentatge, les relacions entre les persones i les pràctiques pedagògiques", apunta l'expert de la UOC. Les investigacions mostren que els espais dissenyats amb criteris pedagògics "poden afavorir que l'alumnat participi i s'impliqui més, facilitar metodologies més actives i flexibles i contribuir a generar entorns més adequats per al seu benestar", diu Bautista, professor dels Estudis d'Educació. La recerca també permet identificar les condicions i les limitacions que cal tenir en compte perquè les millores siguin efectives.
En la presentació, Bautista ha posat en valor la necessitat d'abordar els espais educatius "des d'una perspectiva pedagògica, arquitectònica i científica", i ha reivindicat que la seva millora ha de formar part de les polítiques de qualitat i innovació educativa. "No es tracta únicament de modernitzar les instal·lacions escolars, sinó de reflexionar sobre com els espais poden ajudar a construir una educació amb més benestar i millors aprenentatges, i alhora més inclusiva, participativa i adaptada a les necessitats actuals dels centres", remarca l'expert de la UOC.
“L'espai no és només el lloc on es desenvolupa l'activitat educativa, sinó un element que condiciona les oportunitats d'aprenentatge, les relacions i les pràctiques pedagògiques”
De la recerca a la pràctica
La recerca de Smart Classroom Project s'ha aplicat els darrers anys en nombrosos centres educatius i administracions públiques, tant a Catalunya com a la resta del món. Destaca el projecte fet en col·laboració amb l'Administració Nacional d'Educació Pública (ANEP) del govern de l'Uruguai, centrat en la millora dels espais d'aprenentatge de centres d'educació primària i secundària. El projecte ha consistit en processos d'anàlisi, assessorament i codisseny amb les comunitats educatives.
A Catalunya, s'han iniciat projectes en diverses comunitats educatives col·laborant amb ajuntaments com els de Viladecans i Santa Coloma de Gramenet. En aquesta darrera ciutat, per exemple, s'està desenvolupant el projecte Sentir-me bé, pensar i aprendre, orientat a analitzar i millorar els espais dels centres educatius públics per millorar el projecte educatiu, el benestar i els resultats de l'aprenentatge. L'empresa derivada de la UOC i la UB també ha treballat en el disseny d'aules flexibles de centres de primària i secundària, espais polivalents, biblioteques escolars, aules universitàries, aules maker, patis, laboratoris i altres entorns destinats a afavorir metodologies actives, la inclusió i el benestar.
En paral·lel al projecte, s'han fet recerques en centres educatius com l'Escola Marina de Montgat, l'Escola Lola Anglada d'Esplugues, l'Escola Norai de Montgat o l'Escola Miquel Martí i Pol de Viladecans. Aquesta recerca ha permès "estudiar, en situacions reals d'aula, les relacions entre les característiques dels espais, les pràctiques docents, el benestar i els resultats d'aprenentatge", explica Bautista.
Una iniciativa de llarg recorregut
Smart Classroom Project és des de fa quatre anys una empresa derivada i fa deu anys que fa projectes de transferència. Prové de la recerca universitària sobre la relació entre els espais educatius, el benestar i els processos d'ensenyament i aprenentatge. La iniciativa es va començar a consolidar l'any 2016, amb un projecte de recerca competitiu finançat per RecerCaixa, que va permetre a la UOC estudiar i experimentar com el disseny dels espais escolars podria contribuir a la millora educativa, recorda Bautista.
"Una de les fites més importants d'aquella primera etapa va ser el disseny i la implementació de cinc espais d'aprenentatge innovadors, desenvolupats mitjançant processos participatius de codisseny amb les comunitats educatives", afegeix l'investigador. Fruit d'aquells primers passos, "es van avaluar tant els processos de participació com els resultats de les intervencions, i es van obtenir valoracions molt positives dels nous espais en comparació amb les aules tradicionals". L'equip impulsor va fer difusió dels resultats de la recerca i va començar a rebre nombroses peticions de centres educatius i administracions públiques que s'hi van interessar per "repensar els seus espais per donar una millor resposta als seus projectes educatius", comenta Bautista.
En aquell moment, es van fer més de vint projectes mitjançant contractes de transferència. Gràcies a l'ajut Innovadors 2019, per a projectes de valorització i transferència de coneixement de la Generalitat de Catalunya, es va impulsar la creació, l'any 2023, de Smart Classroom Project com a empresa derivada de la UOC i la UB amb l'objectiu de transferir el coneixement científic a la pràctica educativa. Des d'aleshores, Smart Classroom Project ha desplegat projectes en centres educatius, institucions i administracions tant en l'àmbit local com en l'internacional. "Un dels principals trets diferencials —explica Bautista— és que les intervencions es basen en la recerca científica, una activitat que hem mantingut de manera continuada mitjançant projectes competitius i publicacions científiques internacionals. L'objectiu no és simplement transformar físicament les aules, sinó contribuir a crear entorns que afavoreixin el benestar, la participació, la inclusió i l'aprenentatge de tot l'alumnat".
Fonamentar les millores o les transformacions dels espais educatius
Actualment, el projecte continua treballant en l'anàlisi, l'avaluació, el disseny i la millora dels espais d'aprenentatge, integrant tres dimensions fonamentals: "la pedagògica, l'ambiental i la digital", subratlla Bautista. "L'espai educatiu ha de respondre a les necessitats de les persones que l'utilitzen, facilitar diferents maneres d'ensenyar i aprendre, i oferir unes condicions adequades de confort, benestar i ús de la tecnologia", afegeix l'expert. L'empresa derivada continua desplegant els projectes amb administracions públiques d'àmbit local, nacional i internacional, centres educatius de totes les etapes i altres institucions, com ara biblioteques, ludoteques i equipaments dedicats a la infància i l'adolescència.
Els serveis d'assessorament que s'ofereixen inclouen des del diagnòstic i l'avaluació dels espais existents fins al codisseny i la implementació de nous entorns educatius, així com l'assessorament i la formació dels equips docents. Bautista va exposar davant els diputats que la millora dels espais "no sempre implica fer grans obres o adquirir equipament nou: sovint comença per reflexionar sobre com s'utilitzen els espais disponibles i com es poden aprofitar millor per potenciar el projecte educatiu de cada centre".
Aquesta iniciativa s'emmarca en la missió de recerca de la UOC L'educació del futur i contribueix a assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
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