Personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) vuelve a aparecer referenciado en el ranking de la editorial Elsevier y la Universidad de Stanford, que reúne los científicos y las científicas más citados a escala mundial en trabajos de personal investigador. La prestigiosa compilación correspondiente a la edición de 2025, que recoge el 2 % de los investigadores y las investigadoras más citados de todo el mundo, incluye el nombre de seis académicos de la universidad. Dos de los investigadores que se incorporan, Santi Caballé y Gary Morgan, aparecen en la clasificación que reconoce el impacto de sus publicaciones a lo largo de toda la carrera investigadora. En una segunda clasificación, que reconoce el impacto de las publicaciones del último año, figura también Morgan, además de Hug March, Gemma Chiva-Blanch y Margarita Triguero-Mas, que repiten respecto al año anterior, y Anna Bach-Faig, que también es una nueva incorporación al ranking.

El catedrático Gary Morgan es un investigador que se estrena en el ranking, tanto en la clasificación que reconoce el impacto de sus publicaciones a lo largo de toda la carrera investigadora como en la que destaca el impacto de las publicaciones del último año. Morgan aparece en los subcampos de Patología del Lenguaje y Audiología, Lenguas y Lingüística, y Salud Pública y Servicios de Salud. Morgan, que es integrante del grupo de investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL) del eHealth Centre, profesor de los Estudios de Educación y realiza investigación en salud humana y planetaria, valora de manera positiva su inclusión dentro del ranking: "Siempre me ha interesado encontrar las razones por las que las cosas son como son". Y subraya: "Tengo la suerte de poder dedicar mi vida profesional a plantear estas cuestiones en el ámbito del desarrollo infantil".

Santi Caballé, que también se estrena en el ranking, aparece en la clasificación que reconoce el impacto de sus publicaciones a lo largo de toda la carrera investigadora en los subcampos de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Experto en ingeniería del aprendizaje (learning engineering), el aprendizaje en línea (e-learning), la inteligencia artificial aplicada a la educación y la analítica del aprendizaje (learning analytics), Caballé es catedrático e investigador del grupo de investigación de Educación y TIC (Edul@b), adscrito al centro UOC-FuturEd, y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Para Caballé, el reconocimiento "pone en valor más de veinte años de investigación dedicada a explorar cómo las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar el aprendizaje en línea", destacando que "es fruto del trabajo colectivo y de la colaboración con muchos investigadores e investigadoras con quienes he compartido esta trayectoria".

El catedrático Hug March aparece de nuevo en el ranking como uno de los investigadores más citados en el campo de las Ciencias Sociales y los subcampos de especialización de Geografía y de Planificación Urbana y Regional. March, reconocido por ICREA Academia, es uno de los codirectores del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab) —adscrito al centro UOC-TRÀNSIC— y profesor de los Estudios de Economía y Empresa, donde coordina el grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medio Ambiente. Es experto en ecología política del agua y también se centra de manera más amplia en la sostenibilidad urbana y la adaptación a la emergencia climática, así como en la intersección entre la transición ecológica y digital. March celebra la inclusión en el ranking y apunta: "A pesar de que la aparición es individual, es un reconocimiento a la investigación que construimos colectivamente en el grupo TURBA, y más extensivamente al trabajo bien hecho en los Estudios de Economía y Empresa y en TRÀNSIC".

La investigadora Gemma Chiva-Blanch —una de las investigadoras responsables del grupo Nutrición, Alimentación, Salud y Sostenibilidad (NUTRALiSS), adscrito también al eHealth Centre— se mantiene en el ranking de personas investigadoras más citadas, en concreto en los subcampos de Sistema Cardiovascular y Hematología, Nutrición y Dietética, y Medicina Clínica. Chiva-Blanch, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud, es experta en los efectos de los compuestos bioactivos de la dieta y/o patrones dietéticos (hábitos alimentarios), y en la modulación de biomarcadores de ateroesclerosis, trombosis y accidentes cardiovasculares (infarto o ictus). Para Chiva-Blanch, "es un honor estar en esta lista por segundo año consecutivo", pero también recalca que "la ciencia es un trabajo de equipo, y, por tanto, este mérito no es solo mío".

La investigadora Anna Bach-Faig, que también es coordinadora de NUTRALiSS y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud, aparece también por primera vez en el ranking, concretamente en los subcampos de Nutrición y Dietética, Toxicología, e investigación Biomédica, y dentro de la clasificación que reconoce el impacto de sus publicaciones del último año. Bach-Faig, experta en promoción de la salud, alimentación y actividad física, apunta que "es un honor, y me emociona ver que la investigación que hacemos llega a la comunidad científica, a las políticas alimentarias y, sobre todo, a la sociedad, porque es el mejor termómetro para saber que aquello que investigamos importa". "Trabajamos para dar respuesta a los grandes retos de la alimentación, la salud y la sostenibilidad, y este reconocimiento no habría sido posible sin la colaboración de más de 150 investigadores e investigadoras de varios países", añade.

En esta edición también repite en el ranking Margarita Triguero-Mas, investigadora del Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health (BITAL) —adscrito al eHealth Centre—, reconocida en Toxicología, Salud Pública, e Investigación Biomédica. La investigadora trabaja para encontrar soluciones a los problemas globales del antropoceno, como la alteración del clima y la pérdida de biodiversidad, y destaca la importancia de las colaboraciones interdisciplinarias para avanzar en la creación de entornos más saludables para todas las especies y para el planeta.