El nombre d'estudiants de doctorat de la UOC creix prop d'un centenar de persones els darrers cinc anys

Motius pels quals cursen un doctorat

"Fer un doctorat et permet accedir a la formació de nivell més alt que ofereix el sistema universitari, la de doctor, per esdevenir un investigador o investigadora independent preparat per resoldre els problemes complexos que afrontem com a societat", explica Masip. I les raons per les quals l'alumnat decideix cursar un doctorat són diverses. Per exemple, Zarina Kulaeva, de Rússia, explica que el context sociopolític i cultural que l'ha envoltat sempre s'ha traduït en el tema del seu doctorat: "la meva vida ha estat marcada pel país on vaig néixer i pels esdeveniments que hi han tingut lloc al llarg de molts anys". La Zarina cursa el doctorat de Dret, Política i Economia .

Adrià Torralba, estudiant del doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes , i Alex García, estudiant del doctorat de Salut i Psicologia , en canvi, expliquen que es van decantar per cursar un doctorat per introduir-se en el món de la recerca. L'Adrià assenyala que sempre ha tingut un "interès especial pel mètode científic i el rigor". A més a més, argumenta que "fent un doctorat, aportes una part significativa a la comunitat científica i, per tant, contribueixes una miqueta a millorar la societat i el món en què vivim". L'Alex, al seu torn, indica que va començar el doctorat "per donar continuïtat natural a la trajectòria professional i acadèmica, per introduir-me en el món de la recerca i, potser també, per aprofundir en el de la docència".