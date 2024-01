La UOC enceta el 29è. curs amb una lliçó inaugural que girarà entorn d'una de les eines més poderoses del nostre present: la intel·ligència artificial (IA). En la lliçó d'enguany, titulada "Repensar la intel·ligència per repensar-nos. La irrupció de les IA generatives ens dona l'oportunitat de repensar-nos i entendre què ens defineix com a espècie" , Marina Garcés, filòsofa i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats , i Andreas Kaltenbrunner , investigador líder del grup AI and Data for Society (AID4So) , conversaran sobre les implicacions de la IA. L'acte, que tindrà lloc el 18 d'octubre a les 11 h (CEST) al campus UOC i que es podrà seguir en línia a través de YouTube i LinkedIn, comptarà amb el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

Com canviarà la nostra vida amb l'arribada de la IA? Com influiran les tecnologies d'IA en la docència? Podem demanar a un algoritme creat per IA que no tingui biaix? Com pot fer canviar la IA el que ens defineix com a espècie? Són algunes reflexions entorn de les quals girarà la lliçó inaugural. Conduirà la conversa Sílvia Sivera , directora de l' eLearning Innovation Center , que farà de mestra de cerimònia.

Andreas Kaltenbrunner investiga el costat més humà de l'aplicació de la IA i analitza la tecnologia posant l'ésser humà al centre. Després de passar per diferents centres tecnològics i de recerca europeus, enguany ha arribat a la UOC per liderar el nou grup de l' Internet Interdisciplinary Institute (IN3) : AI and Data for Society (AID4So) . Aquest grup se centrarà, d'una banda, en el desenvolupament de nous mètodes d'IA, aprenentatge automàtic i analítica de dades massives, i, de l'altra, en la cerca d'aplicacions per fer recerca en àmbits com les ciències socials i les humanitats digitals.