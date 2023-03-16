Aimentia, IA para diagnóstico, intervención y prevención en salud mental

Innovar con soluciones digitales de salud mental que usan la inteligencia artificial (IA) para mejorar la labor de los profesionales y la atención a los pacientes es el objetivo de Aimentia. Nacida como plataforma tecnológica, actualmente es un ecosistema de soluciones y servicios que combina atención individual con cribados a gran escala. Su tecnología apoya la prevención, el diagnóstico y la intervención en distintos contextos trabajando con profesionales sanitarios, organizaciones, centros educativos, administraciones públicas y el ámbito de la investigación, con un fuerte compromiso social. El proyecto está liderado por Edgar Jorba, CEO de Aimentia y máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) por la UOC.

AlfaSAAC, una plataforma inclusiva para menores con discapacidad sin habla

El proyecto AlfaSAAC, que lidera Ruth Candela, psiquiatra y profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, impulsa una plataforma especializada para menores con discapacidad sin lenguaje oral. Su tecnología ofrece formación, acompañamiento y asesoramiento, y promueve la investigación en comunicación aumentativa y alternativa y la alfabetización de infancia con esta circunstancia.

All-Voiced, evaluación clínica de la voz

All-Voiced es una plataforma digital que conecta educación, investigación y práctica clínica para transformar la evaluación de la voz a escala global. Su creadora es Neus Calaf, profesora colaboradora del grado de Logopedia de la UOC y de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña. Con más de 1.000 usuarios de 35 países, All-Voiced se posiciona como una herramienta digital de referencia que contribuye activamente al estudio de la salud vocal.

Authory, edtech para verificar la autenticidad de los trabajos académicos

Authory es una plataforma edtech que ayuda a los docentes a verificar la autenticidad de los trabajos del estudiantado en la era de la IA mediante el análisis del proceso de escritura. El proyecto —liderado por Nil Gàllego, ingeniero informático por la UOC, y Rosa Garcia— busca promover un uso responsable de la IA en la enseñanza media y superior para asegurar que la educación siga siendo un factor clave en el ascensor social.

Edurantia, la app que motiva a aprender construyendo ciudades virtuales

Edurantia es una plataforma educativa que convierte el aprendizaje en un reto continuo. El estudiantado gana puntos con actividades alineadas con el currículo y los utiliza para construir y gestionar una ciudad virtual de forma colaborativa. La plataforma, liderada por Óscar Herrero, ofrece una experiencia práctica en la que se aplican competencias a situaciones reales.

Immersium Studio, aprendizaje inmersivo con realidad virtual, aumentada y mixta

La spin-off de la UOC Immersium Studio, impulsada por Luis Villarejo, está especializada en experiencias de aprendizaje inmersivas interactivas en 360 grados, con realidad virtual, aumentada y mixta. También es experta en la formación en soft skills —como pueden ser comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos— a través de la realidad virtual. Ámbitos como el de la formación, la cultura, la salud y el turismo se benefician de unas soluciones que ofrecen formaciones vivenciales para mejorar competencias y habilidades en entornos seguros y controlados. En 2021, Immersium Studio fue reconocida con el Auggie Award a la mejor solución de salud y bienestar.

Indatika, la plataforma para seleccionar influencers para campañas

La plataforma Indatika, impulsada por Paola Chaler, graduada en Comunicación por la UOC, ofrece a las marcas una herramienta para valorar y elegir influencers para campañas mediante opiniones reales de otras empresas. El proyecto busca mejorar los resultados y reducir riesgos en las campañas de marketing con influencers proporcionando datos como la calidad del contenido creado, la facilidad de gestión (respuesta, agilidad y trato), el incremento de seguidores después de la colaboración, el aumento de visitas en la web y el impacto en las ventas.

Kala, una app para acompañar en la menopausia

Kala es una plataforma de salud digital centrada en el acompañamiento integral de las mujeres durante la menopausia que combina información, herramientas de seguimiento de síntomas y espacios de apoyo. La solución integra IA para analizar la evolución menopáusica y dar apoyo en la toma de decisiones informadas en salud. El proyecto está liderado por Talia Leibovitz, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Levelab, la plataforma para una experiencia de aprendizaje más accesible

Levelab es una plataforma que permite añadir sesiones prácticas al contenido educativo para hacer el aprendizaje más interactivo. Por un lado, facilita a los centros educativos y al profesorado la mejora de la retención de conocimientos, y por el otro, que el alumnado esté motivado a través de actividades gamificadas. Levelab, impulsada por Àlex Rius, colabora con universidades, escuelas en línea y plataformas educativas para eliminar las barreras de acceso y proporcionar soluciones escalables de aprendizaje.

Melvin, un asistente digital para un mundo digital más accesible

Crear un mundo digital sin barreras cognitivas, comunicativas ni sensoriales es el objetivo de Accessibles, la compañía que ha creado Melvin, un asistente digital que facilita el acceso a la información de manera comprensible y autónoma para ayudar a reducir desigualdades. Melvin adapta contenidos mediante lectura fácil, pictogramas y descripciones con un diseño universal en entornos educativos y corporativos, así como en usos cotidianos y administrativos. El proyecto está liderado por Laura Martín, su cofundadora y CEO, formada en la UOC en Diseño Tecnopedagógico de Programas, Entornos y Recursos y con un posgrado de Educación y TIC (E-learning).

Panssari, IA dual para seguridad en defensa y entornos críticos

Detectar y analizar accesos no autorizados en infraestructuras como puertos, plantas energéticas, fronteras y zonas de conflicto, y responder ante estos accesos es el objetivo de Panssari. Esta plataforma de IA, impulsada por Helena Calva, graduada en Diseño y Creación Digitales por la UOC, ha desarrollado un sistema patentado que permite detectar movimientos incluso a través de obstáculos, de manera que se adapta a contextos complejos y reduce las falsas alarmas. Esto la convierte en una tecnología estratégica.

PlanetAI Space, tecnología para el planeta

PlanetAI Space es una start-up especializada en el desarrollo de algoritmos de IA para cuantificar el capital natural. Su misión es aportar evidencia científica que respalde la toma de decisiones estratégicas en sostenibilidad y protección de la salud del planeta. PlanetAI Space, liderada por María Fernanda González, Santiago Vargas e Ivan Vilar, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, detecta y cuantifica las emisiones de metano por todo el mundo a través de más de 600 satélites de observación de la Tierra. De este modo, convierte en accesible información compleja, visibiliza el impacto de la contaminación para la toma de decisiones informadas y reduce los riesgos ambientales del planeta.

SeniorDomo, la tecnología para el bienestar y la seguridad de la gente mayor en casa

SeniorDomo es una start-up que ha desarrollado una tecnología para que la gente mayor pueda vivir y envejecer en su casa. La iniciativa garantiza la atención durante las 24 horas del día a través de la implementación de un reloj inteligente conectado a servicios de emergencia que supervisa el movimiento, los signos vitales y la ubicación, y es capaz de detectar caídas, problemas en el pulso u otras situaciones de riesgo tanto dentro como fuera de casa. Actualmente, da servicio a más de 12.000 familias en España, Italia y Francia. El CEO de SeniorDomo es Ángel Puertas, MBA en Entrepreneurship e Innovación por la UOC.

SmartSim, plataforma para el empleo que apoya la modernización de las universidades

SmartSim es un proyecto de la UOC y CompanyGame orientado a la empleabilidad y a la modernización universitaria. Está impulsado por Enric Serradell, profesor de los Estudios de Economía y Empresa e investigador del grupo Management y eLearning (MeL) del Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT), e integra simulación empresarial, IA y aprendizaje personalizado para crear microcredenciales altamente aplicadas. El proyecto sitúa los simuladores en el centro del aprendizaje, con experiencias de decisión en contextos reales, y adapta itinerarios con analítica avanzada y recomendaciones inteligentes según el progreso individual.

Twintual, el gemelo virtual que facilita la gestión de la comunicación virtual personal

La ingeniera Cristina Grau Vílchez, estudiante del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) de la UOC, ha desarrollado Twintual, un gemelo virtual que replica el comportamiento del usuario en entornos digitales. La aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo y, en función del grado de autonomía que se configure, responderá por el usuario, programará reuniones, hará resúmenes de comunicaciones y mantendrá al usuario al día de lo que se ha perdido y de lo que Twintual ha gestionado en su lugar mientras no ha estado disponible.

Xperiences, una propuesta para el team building del futuro

Xperiences es una compañía que ofrece team sprints para empresas mediante experiencias inmersivas de realidad mixta. El objetivo es desarrollar equipos directivos de forma divertida para generar un aprendizaje y ofrecer a la empresa datos objetivos sobre las habilidades de cada participante. El proyecto, liderado por David Hernández, se presenta como un referente del team building del futuro.

Presencia en el estand de la UOC

Las personas presentes en el 4YFN podrán entrar en contacto con los responsables de estos proyectos y obtener más información sobre emprendimiento en la UOC en el estand 8.1C24.

El 2 y 3 de marzo estarán presentes en el estand Accessibles, Aimentia, All-Voiced, Authory, Immersium Studio, Kala, Panssari y PlanetAI Space. El 4 y 5 de marzo será el turno de AlfaSAAC, Edurantia, Indatika, Levelab, SeniorDomo, SmartSim, Twintual y Xperiences.

El emprendimiento de la UOC está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como el 3 (Salud y bienestar), el 4 (Educación de calidad), el 5 (Igualdad de género), el 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el 9 (Industria, innovación e infraestructura).