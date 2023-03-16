La UOC exhibeix el seu potencial emprenedor amb 16 projectes al 4YFN de 2026La fira de 'start-ups' del Mobile World Congress se celebrarà del 2 al 5 de març
Les iniciatives procedeixen de programes d'emprenedoria de la UOC
Del 2 al 5 de març torna la fira de start-ups del Mobile World Congress (MWC), el 4 Years From Now (4YFN), a la Fira Gran Via de Barcelona. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tornarà a ser present en l'esdeveniment internacional de referència de l'emprenedoria tecnològica amb un estand propi. Hi presentarà 16 projectes que representen la vitalitat de la seva comunitat a l'hora de desenvolupar idees innovadores de negoci.
En l'avantsala del 4YFN, Àngels Fitó, rectora de la UOC, destaca que l'emprenedoria "és una manera de generar ocupació de qualitat" i subratlla que "bona part de les persones que formen part de la comunitat UOC porten aquest esperit emprenedor a l'ADN". La presència a la fira de projectes emergents de l'MWC és una oportunitat per a treballs que neixen de l'ecosistema universitari, destaca el catedràtic Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria: "Creiem que impulsar start-ups, especialment les sorgides de la xarxa Alumni o de membres de la comunitat UOC, és una eina clau per enfortir el nostre entorn social i empresarial més pròxim, transferir coneixement i generar un impacte econòmic tangible al territori".
La UOC presentarà al seu estand, coordinat per la plataforma Hubbik, 16 projectes de start-ups i spin-offs participants en els seus programes d'emprenedoria SpinUOC, Edutech Emprèn i Santander X.
“Impulsar start-ups és una eina clau per enfortir el nostre entorn social i empresarial més pròxim, transferir coneixement i generar un impacte econòmic tangible al territori”
Aimentia, IA per a diagnòstic, intervenció i prevenció en salut mental
Innovar amb solucions digitals de salut mental que utilitzen la intel·ligència artificial (IA) per millorar la labor dels professionals i l'atenció als pacients és l'objectiu de Aimentia. Nascuda com a plataforma tecnològica, actualment és un ecosistema de solucions i serveis que combina atenció individual amb cribratges a gran escala. La seva tecnologia dona suport a la prevenció, el diagnòstic i la intervenció en diferents contextos treballant amb professionals sanitaris, organitzacions, centres educatius, administracions públiques i l'àmbit de la recerca, amb un fort compromís social. El projecte està liderat per Edgar Jorba, CEO de Aimentia i el Màster universitari Online de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) per la UOC.
AlfaSAAC, una plataforma inclusiva per a menors amb discapacitat sense parla
El projecte AlfaSAAC, que lidera Ruth Candela, psiquiatra i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, impulsa una plataforma especialitzada per a menors amb discapacitat sense llenguatge oral. La seva tecnologia ofereix formació, acompanyament i assessorament, i promou la recerca en comunicació augmentativa i alternativa i l'alfabetització d'infància amb aquesta circumstància.
All-Voiced, avaluació clínica de la veu
All-Voiced és una plataforma digital que connecta educació, recerca i pràctica clínica per transformar l'avaluació de la veu a escala global. La seva creadora és Neus Calaf, professora col·laboradora del grau de Logopèdia de la UOC i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Amb més de 1.000 usuaris de 35 països, All-Voiced es posiciona com una eina digital de referència que contribueix activament a l'estudi de la salut vocal.
Authory, edtech per verificar l'autenticitat dels treballs acadèmics
Authory és una plataforma edtech que ajuda els docents a verificar l'autenticitat dels treballs de l'estudiantat en l'era de la IA mitjançant l'anàlisi del procés d'escriptura. El projecte —liderat per Nil Gàllego, enginyer informàtic per la UOC, i Rosa Garcia— cerca promoure un ús responsable de la IA en l'ensenyament mitjà i superior per garantir que l'educació continuï sent un factor clau en l'ascensor social.
Edurantia, l'app que motiva a aprendre construint ciutats virtuals
Edurantia és una plataforma educativa que converteix l'aprenentatge en un repte continu. L'estudiantat guanya punts amb activitats alineades amb el currículum i els utilitza per construir i gestionar una ciutat virtual de manera col·laborativa. La plataforma, liderada per Óscar Herrero, ofereix una experiència pràctica en la qual s'apliquen competències a situacions reals.
Immersium Studio, aprenentatge immersiu amb realitat virtual, augmentada i mixta
La spin-off de la UOC Immersium Studio, impulsada per Luis Villarejo, està especialitzada en experiències d'aprenentatge immersives interactives en 360 graus, amb realitat virtual, augmentada i mixta. També és experta en la formació en soft skills —com poden ser comunicació, treball en equip i resolució de conflictes— a través de la realitat virtual. Àmbits com el de la formació, la cultura, la salut i el turisme es beneficien d'unes solucions que ofereixen formacions vivencials per millorar competències i habilitats en entorns segurs i controlats. L'any 2021, Immersium Studio va ser reconeguda amb l'Auggie Award a la millor solució de salut i benestar.
Indatika, la plataforma per seleccionar influencers per a campanyes
La plataforma Indatika, impulsada per Paola Chaler, graduada en Comunicació per la UOC, ofereix a les marques una eina per valorar i triar influencers per a campanyes mitjançant opinions reals d'altres empreses. El projecte cerca millorar els resultats i reduir riscos en les campanyes de màrqueting amb influencers proporcionant dades com la qualitat del contingut creat, la facilitat de gestió (resposta, agilitat i tracte), l'increment de seguidors després de la col·laboració, l'augment de visites a la web i l'impacte en les vendes.
Kala, una app per acompanyar en la menopausa
Kala és una plataforma de salut digital centrada en l'acompanyament integral de les dones durant la menopausa que combina informació, eines de seguiment de símptomes i espais de suport. La solució integra IA per analitzar l'evolució menopàusica i donar suport en la presa de decisions informades en salut. El projecte està liderat per Talia Leibovitz, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.
Levelab, la plataforma per a una experiència d'aprenentatge més accessible
Levelab és una plataforma que permet afegir sessions pràctiques al contingut educatiu per fer l'aprenentatge més interactiu. D'una banda, facilita als centres educatius i al professorat la millora de la retenció de coneixements, i de l'altra, que l'alumnat estigui motivat a través d'activitats gamificades. Levelab, impulsada per Àlex Rius, col·labora amb universitats, escoles en línia i plataformes educatives per eliminar les barreres d'accés i proporcionar solucions escalables d'aprenentatge.
Melvin, un assistent digital per a un món digital més accessible
Crear un món digital sense barreres cognitives, comunicatives ni sensorials és l'objectiu d'Accessibles, la companyia que ha creat Melvin, un assistent digital que facilita l'accés a la informació de manera comprensible i autònoma per ajudar a reduir desigualtats. Melvin adapta continguts mitjançant lectura fàcil, pictogrames i descripcions amb un disseny universal en entorns educatius i corporatius, així com en usos quotidians i administratius. El projecte està liderat per Laura Martín, la seva cofundadora i CEO, formada a la UOC en Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos i amb un postgrau d’Educació i TIC (E-learning).
Panssari, IA dual per a seguretat en defensa i entorns crítics
Detectar i analitzar accessos no autoritzats en infraestructures com ara ports, plantes energètiques, fronteres i zones de conflicte, i respondre-hi és l'objectiu de Panssari. Aquesta plataforma d'IA, impulsada per Helena Calva, graduada en Disseny i Creació Digitals per la UOC, ha desenvolupat un sistema patentat que permet detectar moviments fins i tot a través d'obstacles, de manera que s'adapta a contextos complexos i redueix les falses alarmes. Això la converteix en una tecnologia estratègica.
PlanetAI Space, tecnologia per al planeta
PlanetAI Space és una start-up especialitzada en el desenvolupament d'algorismes d'IA per quantificar el capital natural. La seva missió és aportar evidència científica que doni suport a la presa de decisions estratègiques en sostenibilitat i protecció de la salut del planeta. PlanetAI Space, liderada per María Fernanda González, Santiago Vargas i Ivan Vilar, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, detecta i quantifica les emissions de metà per tot el món a través de més de 600 satèl·lits d'observació de la Terra. D'aquesta manera, converteix en accessible informació complexa, visibilitza l'impacte de la contaminació per a la presa de decisions informades i redueix els riscos ambientals del planeta.
SeniorDomo, la tecnologia per al benestar i la seguretat de la gent gran a casa
SeniorDomo és una start-up que ha desenvolupat una tecnologia perquè la gent gran pugui viure i envellir a casa seva. La iniciativa garanteix l'atenció durant les 24 hores del dia a través de la implementació d'un rellotge intel·ligent connectat a serveis d'emergència que supervisa el moviment, els signes vitals i la ubicació, i és capaç de detectar caigudes, problemes en el pols o altres situacions de risc tant dins com fora de casa. Actualment, dona servei a més de 12.000 famílies a Espanya, Itàlia i França. El CEO de SeniorDomo és Ángel Puertas, MBA en Entrepreneurship i Innovació per la UOC.
SmartSim, plataforma per a l'ocupació que dona suport a la modernització de les universitats
SmartSim és un projecte de la UOC i CompanyGame orientat a l'ocupabilitat i a la modernització universitària. Està impulsat per Enric Serradell, professor dels Estudis d'Economia i Empresa i investigador del grup Management i eLearning (MeL) del Centre de Recerca en Transformació Digital i Governança (UOC-DIGIT), i integra simulació empresarial, IA i aprenentatge personalitzat per crear microcredencials altament aplicades. El projecte situa els simuladors al centre de l'aprenentatge, amb experiències de decisió en contextos reals, i adapta itineraris amb analítica avançada i recomanacions intel·ligents segons el progrés individual.
Twintual, el bessó virtual que facilita la gestió de la comunicació virtual personal
L'enginyera Cristina Grau Vílchez, estudiant del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) de la UOC, ha desenvolupat Twintual, un bessó virtual que replica el comportament de l'usuari en entorns digitals. L'aplicació es pot descarregar en qualsevol dispositiu i, en funció del grau d'autonomia que s'hi configuri, respondrà per l'usuari, programarà reunions, farà resums de comunicacions i mantindrà l'usuari al dia del que s'ha perdut i del que Twintual ha gestionat en lloc seu mentre no ha estat disponible.
Xperiences, una proposta per al team building del futur
Xperiences és una companyia que ofereix team sprints per a empreses mitjançant experiències immersives de realitat mixta. L'objectiu és desenvolupar equips directius de manera divertida per generar un aprenentatge i oferir a l'empresa dades objectives sobre les habilitats de cada participant. El projecte, liderat per David Hernández, es presenta com un referent del team building del futur.
Presència a l'estand de la UOC
Les persones presents al 4YFN podran entrar en contacte amb els responsables d'aquests projectes i obtenir més informació sobre emprenedoria a la UOC a l'estand 8.1C24.
El 2 i 3 de març hi seran presents Accessibles, Aimentia, All-Voiced, Authory, Immersium Studio, Kala, Panssari i PlanetAI Space. El 4 i 5 de març serà el torn d'AlfaSAAC, Edurantia, Indatika, Levelab, SeniorDomo, SmartSim, Twintual i Xperiences.
L’emprenedoria de la UOC està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, com ara el 3 (Salut i benestar), el 4 (Educació de qualitat), el 5 (Igualtat de gènere), el 8 (Treball decent i creixement econòmic) i el 9 (Indústria, innovació i infraestructura).
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca