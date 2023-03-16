La UOC conecta investigación, empresas e instituciones en la primera edición del UOC Transfer DayLa jornada ha dado visibilidad a 25 casos de transferencia de conocimiento vinculados a las cinco misiones de investigación de la universidad para generar nuevas oportunidades de colaboración e impacto social
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha celebrado hoy la primera edición del UOC Transfer Day bajo el lema "Ven y descubre lo que podemos hacer juntos". La jornada ha reunido a investigadores e investigadoras, empresas, instituciones y otros agentes del ecosistema para dar a conocer las capacidades y los resultados de investigación de esta universidad, compartir experiencias de transferencia y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Con esta iniciativa, la UOC quiere reforzar su compromiso con una transferencia de conocimiento orientada a generar impacto social y económico, conectando la experiencia de sus equipos de investigación con las necesidades y los retos de las organizaciones y de la sociedad. La jornada ha destacado 25 casos de transferencia vinculados a las 5 misiones estratégicas: educación del futuro; transición digital y sostenibilidad; cultura para una sociedad crítica; salud y bienestar planetario, y tecnología ética y humana.
El vicerrector de Investigación, Emprendimiento y Transferencia de la UOC, el catedrático Xavier Vilajosana, ha dado la bienvenida a los participantes en la jornada definiendo el UOC Transfer Day como "un punto de inflexión" y "un golpe de efecto para reivindicar una universidad como la nuestra, que busca transformar el ecosistema del que formamos parte". En su discurso, Vilajosana ha considerado que "hoy es un día importante" porque "las universidades y también los centros de investigación afines a nosotros queremos dar un toque de atención". "Queremos reivindicar el posicionamiento de una universidad como la nuestra: las universidades tenemos diversas misiones, entre las cuales ser agentes transformadores del territorio, y esto pasa, siempre que podamos, por hacer llegar el conocimiento más allá de nuestras fronteras", ha destacado. El vicerrector también ha subrayado que esta función de la universidad se ha convertido en "una necesidad", viendo el contexto local y global: "Debemos unir esfuerzos para que la investigación vaya más allá de las fronteras académicas". Así pues, Vilajosana ha defendido que las universidades se acerquen a las empresas, a las asociaciones y a todos los agentes del territorio con el objetivo "de identificar en qué podemos contribuir" en beneficio del "colectivo".
Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, destaca que esta primera edición representa un paso más en la consolidación del modelo de transferencia de la UOC: "Queremos avanzar hacia una transferencia cada vez más proactiva, que no se limite a apoyar los proyectos que ya existen, sino que sea capaz de generar nuevas oportunidades a partir de la conexión entre las capacidades de investigación de la UOC y los retos de las empresas, las instituciones y la sociedad. El UOC Transfer Day es una oportunidad para hacer visibles estas capacidades, reconocer el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras y abrir la puerta a nuevas colaboraciones".
La jornada se enmarca en la voluntad de la UOC de consolidar una cultura de transferencia transversal, en la que la generación de conocimiento y su aplicación a retos reales sean elementos conectados de la actividad universitaria.
“Queremos avanzar hacia una transferencia cada vez más proactiva, que sea capaz de generar nuevas oportunidades”
Los 25 casos de éxito de transferencia por misión
Los proyectos presentados reflejan la diversidad de formas que puede adoptar la transferencia de conocimiento, desde la colaboración con empresas e instituciones hasta la creación de spin-offs, las cátedras, los doctorados industriales, el asesoramiento especializado o el desarrollo de soluciones innovadoras. A continuación se presentan clasificados en las cinco misiones de investigación de la UOC.
La educación del futuro, con proyectos de personal investigador del centro UOC-FuturEd y profesorado de los Estudios de Educación:
- Cátedra UOC – Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras. Impulsa una transformación digital sin barreras para mejorar la empleabilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. La investigadora principal del proyecto es Marta López Costa, una de las coordinadoras del grupo de investigación en Educación (GREDU).
- Smart Classroom Project. Es una spin-off de la UOC y la Universidad de Barcelona que acompaña a centros e instituciones educativas a repensar sus espacios de aprendizaje, con un diseño a medida para cada proyecto educativo. El investigador principal del proyecto es Guillermo Bautista, del grupo GREDU.
- ACTIC Acreditación Catalana en Competencias TIC, reimaginada con la IA. Redefine las competencias digitales para reinventar la ACTIC en la era de la inteligencia artificial. La investigadora principal es Teresa Romeu, del grupo de investigación en Educación y TIC (Edul@b).
- Territorio Digital Sostenible: hacia un territorio digital sostenible para adolescentes. Impulsa un uso saludable de las pantallas para transformar el espacio digital en un territorio seguro, libre de ciberviolencia y lleno de respeto mutuo. La investigadora principal es la catedrática Montse Guitert, coordinadora de Edul@b.
- CreativitArt – Escenarios inmersivos de aprendizaje. Facilita la adopción de la realidad virtual en las aulas para desarrollar competencias digitales y el pensamiento crítico. El investigador principal del proyecto es Josep M. Mominó, de Edul@b.
Transición digital y sostenibilidad, con proyectos de personal investigador del centro UOC-DIGIT y profesorado de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y de los Estudios de Economía y Empresa:
- Transformación digital y orientación a la gestión. Analiza los retos de la transformación digital y la IA en las administraciones locales para ayudarlas a adaptarse a los nuevos desafíos. La investigadora principal del proyecto es Pilar Ficapal, una de las coordinadoras del Grupo de investigación interdisciplinaria sobre las TIC - Laboratorio de inteligencia artificial (i2TIC-IA Lab).
- Planes de Logística Urbana Sostenible (PLUS). Diseña nuevos instrumentos de planificación urbana para conseguir una distribución urbana de mercancías más eficiente, segura y sostenible. Los investigadores principales del proyecto son Eduard J. Álvarez Palau y Cristian Castillo, coordinadores del grupo de investigación Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG).
- Salud y Educación Financiera. Impulsa la educación y la salud financiera como herramientas de equidad para que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan tomar decisiones financieras adecuadas a sus necesidades. Los investigadores principales son Elisabet Ruiz Dotras y Josep Lladós, del grupo de investigación Digital Business (DigiBiz).
- Observatorio Vueling-UOC sobre Transporte Aéreo. Una plataforma que conecta a los principales actores de la aviación para impulsar soluciones sostenibles en Cataluña. El investigador principal del proyecto es el catedrático Pere Suau-Sanchez, coordinador del Sustainability, Management and Transport Research Group (SUMAT).
- Derecho de la propiedad intelectual e industrial, protección de datos y nuevas tecnologías. Acompañamiento en la gestión y la actualización del conocimiento en derecho digital para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios jurídicos. El investigador principal es el catedrático Miquel Peguera Poch, coordinador del grupo de investigación Derecho, Internet y Transformación Digital (DITD).
Cultura para una sociedad crítica, con proyectos de personal investigador del centro UOC-TRÀNSIC y profesorado de los Estudios de Artes y Humanidades, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y de los Estudios de Psicología:
- Extracción de terminología. Analiza la precisión de la IA en la gestión de la terminología científica multilingüe y en catalán. La investigadora principal es Mercè Vàzquez Garcia, del Grupo de Investigación Interuniversitario en Aplicaciones Lingüísticas (GRIAL).
- Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes. Analiza y anticipa los cambios en las narrativas, los formatos y los hábitos de consumo audiovisual en el entorno digital. El investigador principal del proyecto es el catedrático Jordi Sánchez Navarro, uno de los coordinadores del Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME).
- Decidim. Plataforma abierta y libre para una democracia participativa. El investigador principal es Antonio Calleja, del grupo de investigación Communication Networks and Social Change (CNSC).
- Coolschools. Evalúa el beneficio de las soluciones basadas en la naturaleza en entornos escolares para impulsar la adaptación climática de las ciudades. La investigadora principal del proyecto es Isabel Ruiz Mallén, una de las coordinadoras del grupo de investigación Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab).
- Gestión del multilingüismo. Soluciones prácticas para favorecer la diversidad lingüística y garantizar una comunicación fluida en organizaciones multilingües. La investigadora principal es Maite Puigdevall, una de las coordinadoras del grupo de investigación Lengua, cultura e identidad en un mundo global (IDENTICAT).
Salud y bienestar planetario, con proyectos de personal investigador del centro UOC-eHealth y profesorado de los Estudios de Ciencias de la Salud, de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y de los Estudios de Psicología:
- Instituto UNNE de Neuroestimulación. Es una spin-off de la UOC para abordar problemas de salud mental y trastornos neurológicos con neuromodulación no invasiva. La investigadora principal del proyecto es Elena Muñoz, una de las coordinadoras del grupo de investigación NeuroADaS Lab.
- IA basada en guías clínicas. Evalúa los sistemas de IA médica para asegurar su utilidad, seguridad y aplicabilidad en la práctica clínica. El investigador principal del proyecto es el catedrático Francesc Saigí, coordinador del grupo de investigación Laboratorio de Investigación en Salud Digital Basada en la Evidencia (EviDHLab).
- Mobile Corneal Topographer (MoCoTo). Una aplicación y un complemento para el móvil para analizar la forma de la córnea y personalizar las lentillas. Los investigadores principales son David Merino y Marta Massip, del grupo de investigación Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL).
- PICOFON. Programa educativo interactivo para mejorar la conciencia fonológica y facilitar el aprendizaje de la lectura en niñas y niños. El investigador principal es el catedrático Llorenç Andreu, coordinador del Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL).
- La pirámide del sueño. Una metodología progresiva para adquirir hábitos saludables y mejorar la calidad del sueño. El investigador principal del proyecto es el catedrático Manuel Armayones, coordinador del grupo de investigación Behavioural Design Lab (BD Lab).
Tecnología y ética humana, con proyectos de personal investigador del centro UOC-TECH y profesorado de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación:
- Sensores inalámbricos y sin batería para invernaderos sostenibles. Sensores de bajo coste, inalámbricos y sin batería que permiten monitorizar la humedad del suelo y optimizar el uso del agua en invernaderos sostenibles. El investigador principal del proyecto es Joan Melià, del grupo de investigación Wireless Networks Research Lab (WINE).
- Monitorización automática del crecimiento de larvas de Hermetia illucens. Sistema de monitorización por visión computacional con IA. El investigador principal del proyecto es Javier Borge, coordinador del grupo de investigación Complex Systems (CoSIN3).
- High-Precision GNSS. Sensores de radio y tecnología satelital (GNSS) para monitorizar infraestructuras civiles en tiempo real. El investigador principal del proyecto es Borja Martínez, coordinador del grupo WINE.
- StegoCrypt. Protección de datos con sistemas de seguridad de alta robustez que combinan la criptografía y la esteganografía. El investigador principal del proyecto es el catedrático David Megías, coordinador del grupo de investigación K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON) y director del centro UOC-TECH.
- Mirror Box. Caja de espejos que permite recoger datos audiovisuales de población infantil en entornos naturales, de manera no intrusiva y centrada en cada niño y niña. La investigadora principal del proyecto es Lucrezia Crescenzi-Lanna, coordinadora del grupo de investigación ChildTech Lab.
La investigación de la UOC se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion