La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha celebrado hoy la primera edición del UOC Transfer Day bajo el lema "Ven y descubre lo que podemos hacer juntos". La jornada ha reunido a investigadores e investigadoras, empresas, instituciones y otros agentes del ecosistema para dar a conocer las capacidades y los resultados de investigación de esta universidad, compartir experiencias de transferencia y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Con esta iniciativa, la UOC quiere reforzar su compromiso con una transferencia de conocimiento orientada a generar impacto social y económico, conectando la experiencia de sus equipos de investigación con las necesidades y los retos de las organizaciones y de la sociedad. La jornada ha destacado 25 casos de transferencia vinculados a las 5 misiones estratégicas: educación del futuro; transición digital y sostenibilidad; cultura para una sociedad crítica; salud y bienestar planetario, y tecnología ética y humana.

El vicerrector de Investigación, Emprendimiento y Transferencia de la UOC, el catedrático Xavier Vilajosana, ha dado la bienvenida a los participantes en la jornada definiendo el UOC Transfer Day como "un punto de inflexión" y "un golpe de efecto para reivindicar una universidad como la nuestra, que busca transformar el ecosistema del que formamos parte". En su discurso, Vilajosana ha considerado que "hoy es un día importante" porque "las universidades y también los centros de investigación afines a nosotros queremos dar un toque de atención". "Queremos reivindicar el posicionamiento de una universidad como la nuestra: las universidades tenemos diversas misiones, entre las cuales ser agentes transformadores del territorio, y esto pasa, siempre que podamos, por hacer llegar el conocimiento más allá de nuestras fronteras", ha destacado. El vicerrector también ha subrayado que esta función de la universidad se ha convertido en "una necesidad", viendo el contexto local y global: "Debemos unir esfuerzos para que la investigación vaya más allá de las fronteras académicas". Así pues, Vilajosana ha defendido que las universidades se acerquen a las empresas, a las asociaciones y a todos los agentes del territorio con el objetivo "de identificar en qué podemos contribuir" en beneficio del "colectivo".

Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, destaca que esta primera edición representa un paso más en la consolidación del modelo de transferencia de la UOC: "Queremos avanzar hacia una transferencia cada vez más proactiva, que no se limite a apoyar los proyectos que ya existen, sino que sea capaz de generar nuevas oportunidades a partir de la conexión entre las capacidades de investigación de la UOC y los retos de las empresas, las instituciones y la sociedad. El UOC Transfer Day es una oportunidad para hacer visibles estas capacidades, reconocer el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras y abrir la puerta a nuevas colaboraciones".

La jornada se enmarca en la voluntad de la UOC de consolidar una cultura de transferencia transversal, en la que la generación de conocimiento y su aplicación a retos reales sean elementos conectados de la actividad universitaria.