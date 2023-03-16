La UOC connecta recerca, empreses i institucions en la primera edició del UOC Transfer DayLa jornada ha donat visibilitat a 25 casos de transferència de coneixement vinculats a les cinc missions de recerca de la Universitat per generar noves oportunitats de col·laboració i impacte social
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha celebrat avui la primera edició del UOC Transfer Day sota el lema "Vine i descobreix el que podem fer junts". La jornada ha reunit investigadors i investigadores, empreses, institucions i altres agents de l'ecosistema per donar a conèixer les capacitats i els resultats de recerca de la Universitat, compartir experiències de transferència i explorar noves oportunitats de col·laboració. Amb aquesta iniciativa, la UOC vol reforçar el seu compromís amb una transferència de coneixement orientada a generar impacte social i econòmic, connectant l'expertesa dels seus equips de recerca amb les necessitats i els reptes de les organitzacions i de la societat. La jornada ha destacat 25 casos de transferència vinculats a les 5 missions estratègiques: educació del futur; transició digital i sostenibilitat; cultura per a una societat crítica; salut i benestar planetari, i tecnologia ètica i humana.
El vicerector de Recerca, Emprenedoria i Transferència de la UOC, el catedràtic Xavier Vilajosana, ha donat la benvinguda als participants en la jornada definint la cita com "un punt d’inflexió" i "un cop d’efecte per reivindicar una universitat com la nostra, que busca transformar l’ecosistema del qual formem part". En el seu discurs, Vilajosana ha considerat que "avui és un dia important" perquè "les universitats i també els centres de recerca afins a nosaltres volem fer un toc d’atenció". "Volem reivindicar el posicionament d’una universitat com la nostra: les universitats tenim diverses missions, entre les quals ser agents transformadors del territori, i això passa, sempre que puguem, per fer arribar el coneixement més enllà de les nostres fronteres", ha destacat. El vicerector també ha subratllat que aquesta funció de la universitat ha esdevingut "una necessitat", veient el context local i global: "Hem d’unir esforços perquè la recerca vagi més enllà de les fronteres acadèmiques". Així doncs, Vilajosana ha defensat que les universitats s’apropin a les empreses, a les associacions i a tots els agents del territori amb l’objectiu "d’identificar a què podem contribuir" en benefici del "col·lectiu".
Mireia Riera, directora de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, destaca que aquesta primera edició representa un pas més en la consolidació del model de transferència de la UOC: "Volem avançar cap a una transferència cada vegada més proactiva, que no es limiti a donar suport als projectes que ja existeixen, sinó que sigui capaç de generar noves oportunitats a partir de la connexió entre les capacitats de recerca de la Universitat i els reptes de les empreses, les institucions i la societat. El UOC Transfer Day és una oportunitat per fer visibles aquestes capacitats, reconèixer la feina dels nostres investigadors i investigadores i obrir la porta a noves col·laboracions".
La jornada s'emmarca en la voluntat de la UOC de consolidar una cultura de transferència transversal, en què la generació de coneixement i la seva aplicació a reptes reals siguin elements connectats de l'activitat universitària.
“Volem avançar cap a una transferència cada vegada més proactiva, capaç de generar noves oportunitats”
Els 25 casos d'èxit de transferència per missió
Els projectes presentats reflecteixen la diversitat de formes que pot adoptar la transferència de coneixement, des de la col·laboració amb empreses i institucions fins a la creació de spin-offs (empreses derivades), les càtedres, els doctorats industrials, l'assessorament especialitzat o el desenvolupament de solucions innovadores. A continuació es presenten classificats en les cinc missions de recerca de la UOC.
L'educació del futur, amb projectes de personal investigador del centre UOC-FuturEd i professorat dels Estudis d'Educació:
- Càtedra UOC – Fundación VASS per a la Transformació Digital sense Barreres. Impulsa una transformació digital sense barreres per millorar l'ocupabilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat. La investigadora principal del projecte és Marta López Costa, una de les coordinadores del grup de recerca en Educació (GREDU).
- Smart Classroom Project. És una spin-off de la UOC i la Universitat de Barcelona que acompanya centres i institucions educatives a repensar els seus espais d'aprenentatge, amb un disseny a mida de cada projecte educatiu. L'investigador principal del projecte és Guillermo Bautista, del grup GREDU.
- ACTIC Acreditació Catalana en Competències TIC, reimaginada amb la IA. Redefineix les competències digitals per reinventar l'ACTIC en l'era de la intel·ligència artificial. La investigadora principal és Teresa Romeu, del grup de recerca en Educació i TIC (Edul@b).
- Territori Digital Sostenible: cap a un territori digital sostenible per a adolescents. Impulsa un ús saludable de les pantalles per transformar l'espai digital en un territori segur, lliure de ciberviolència i ple de respecte mutu. La investigadora principal és la catedràtica Montse Guitert, coordinadora d'Edul@b.
- CreativitArt – Escenaris immersius d'aprenentatge. Facilita l'adopció de la realitat virtual a les aules per desenvolupar competències digitals i el pensament crític. L'investigador principal del projecte és Josep M. Mominó, d'Edul@b.
Transició digital i sostenibilitat, amb projectes de personal investigador del centre UOC-DIGIT i professorat dels Estudis de Dret i Ciència Política i dels Estudis d'Economia i Empresa:
- Transformació digital i orientació a la gestió. Analitza els reptes de la transformació digital i la IA a les administracions locals per ajudar-les a adaptar-se als nous desafiaments. La investigadora principal del projecte és Pilar Ficapal, una de les coordinadores del Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC - Laboratori d'intel·ligència artificial (i2TIC-IA Lab).
- Plans de Logística Urbana Sostenible (PLUS). Dissenya nous instruments de planificació urbana per aconseguir una distribució urbana de mercaderies més eficient, segura i sostenible. Els investigadors principals del projecte són Eduard J. Álvarez Palau i Cristian Castillo, coordinadors del grup de recerca Urbanització, Comerç i Logística Sostenible (URBANLOG).
- Salut i Educació Financera. Impulsa l'educació i la salut financera com a eines d'equitat perquè totes les persones, especialment les més vulnerables, puguin prendre decisions financeres adequades a les seves necessitats. Els investigadors principals són Elisabet Ruiz Dotras i Josep Lladós, del grup de recerca Digital Business (DigiBiz).
- Observatori Vueling-UOC sobre Transport Aeri. Una plataforma que connecta els principals actors de l'aviació per impulsar solucions sostenibles a Catalunya. L'investigador principal del projecte és el catedràtic Pere Suau-Sanchez, coordinador del Sustainability, Management and Transport Research Group (SUMAT).
- Dret de la propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades i noves tecnologies. Acompanyament en la gestió i l'actualització del coneixement en dret digital per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis jurídics. L'investigador principal és el catedràtic Miquel Peguera Poch, coordinador del grup de recerca Dret, Internet i Transformació Digital (DITD).
Cultura per a una societat crítica, amb projectes de personal investigador del centre UOC-TRÀNSIC i professorat dels Estudis d'Arts i Humanitats, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i dels Estudis de Psicologia:
- Extracció de terminologia. Analitza la precisió de la IA en la gestió de la terminologia científica multilingüe i en català. La investigadora principal és Mercè Vàzquez Garcia, del Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL).
- Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents. Analitza i anticipa els canvis en les narratives, els formats i els hàbits de consum audiovisual en l'entorn digital. L'investigador principal del projecte és el catedràtic Jordi Sánchez Navarro, un dels coordinadors del Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME).
- Decidim. Plataforma oberta i lliure per a una democràcia participativa. L'investigador principal és Antonio Calleja, del grup de recerca Communication Networks and Social Change (CNSC).
- Coolschools. Avalua el benefici de les solucions basades en la natura en entorns escolars per impulsar l'adaptació climàtica de les ciutats. La investigadora principal del projecte és Isabel Ruiz Mallén, una de les coordinadores del grup de recerca Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab).
- Gestió del multilingüisme. Solucions pràctiques per afavorir la diversitat lingüística i garantir una comunicació fluida en organitzacions multilingües. La investigadora principal és Maite Puigdevall, una de les coordinadores del grup de recerca Llengua, cultura i identitat en un món global (IDENTICAT).
Salut i benestar planetari, amb projectes de personal investigador del centre UOC-eHealth i professorat dels Estudis de Ciències de la Salut, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i dels Estudis de Psicologia:
- Institut UNNE de Neuroestimulació. És una spin-off de la UOC per abordar problemes de salut mental i trastorns neurològics amb neuromodulació no invasiva. La investigadora principal del projecte és Elena Muñoz, una de les coordinadores del grup de recerca NeuroADaS Lab.
- IA basada en guies clíniques. Avalua els sistemes d'IA mèdica per assegurar-ne la utilitat, la seguretat i l'aplicabilitat en la pràctica clínica. L'investigador principal del projecte és el catedràtic Francesc Saigí, coordinador del grup de recerca Laboratori de Recerca en Salut Digital Basada en l'Evidència (EviDHLab).
- Mobile Corneal Topographer (MoCoTo). Una aplicació i un complement per al mòbil per analitzar la forma de la còrnia i personalitzar les lents de contacte. Els investigadors principals són David Merino i Marta Massip, del grup de recerca Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL).
- PICOFON. Programa educatiu interactiu per millorar la consciència fonològica i facilitar l'aprenentatge de la lectura en infants. L'investigador principal és el catedràtic Llorenç Andreu, coordinador del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL).
- La piràmide del son. Una metodologia progressiva per adquirir hàbits saludables i millorar la qualitat del son. L'investigador principal del projecte és el catedràtic Manuel Armayones, coordinador del grup de recerca Behavioural Design Lab (BD Lab).
Tecnologia i ètica humana, amb projectes de personal investigador del centre UOC-TECH i professorat dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:
- Sensors sense fils i sense bateria per a hivernacles sostenibles. Sensors de baix cost, sense fils i sense bateria que permeten monitorar la humitat del sòl i optimitzar l'ús de l'aigua en hivernacles sostenibles. L'investigador principal del projecte és Joan Melià, del grup de recerca Wireless Networks Research Lab (WINE).
- Monitoratge automàtic del creixement de larves Hermetia illucens. Sistema de monitoratge per visió computacional amb IA. L'investigador principal del projecte és Javier Borge, coordinador del grup de recerca Complex Systems (CoSIN3).
- High-Precision GNSS. Sensors de ràdio i tecnologia satel·litària (GNSS) per monitorar infraestructures civils en temps real. L'investigador principal del projecte és Borja Martínez, coordinador del grup WINE.
- StegoCrypt. Protecció de dades amb sistemes de seguretat d'alta robustesa que combinen la criptografia i l'esteganografia. L'investigador principal del projecte és el catedràtic David Megías, coordinador del grup de recerca K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON) i director del centre UOC-TECH.
- Mirror Box. Caixa de miralls que permet recollir dades audiovisuals d'infants en entorns naturals, de manera no intrusiva i centrada en l'infant. La investigadora principal del projecte és Lucrezia Crescenzi-Lanna, coordinadora del grup de recerca ChildTech Lab.
La recerca de la UOC s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca