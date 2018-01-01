Promovemos la sostenibilidad y el bienestar entre la comunidad universitaria con iniciativas, proyectos y recursos que contribuyen a crear entornos más saludables y responsables.

Desde el Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, impulsamos el programa UOC saludable y sostenible, con acciones orientadas a promover una universidad abierta y accesible que prioriza la salud y la sostenibilidad. Favorecemos la colaboración, la participación activa y el compromiso ambiental, así como el bienestar, la convivencia y la salud del planeta.

Ponemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el centro de nuestra transformación en una universidad global y comprometida con los desafíos sociales desde la educación, la investigación, la gestión y el liderazgo social.