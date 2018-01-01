Sostenibilidad
Promovemos la sostenibilidad y el bienestar entre la comunidad universitaria con iniciativas, proyectos y recursos que contribuyen a crear entornos más saludables y responsables.
Desde el Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, impulsamos el programa UOC saludable y sostenible, con acciones orientadas a promover una universidad abierta y accesible que prioriza la salud y la sostenibilidad. Favorecemos la colaboración, la participación activa y el compromiso ambiental, así como el bienestar, la convivencia y la salud del planeta.
Ponemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el centro de nuestra transformación en una universidad global y comprometida con los desafíos sociales desde la educación, la investigación, la gestión y el liderazgo social.
- Salud
- Sostenibilidad
Salud
Una universidad más saludable
Recursos
La salud es clave para el crecimiento personal, profesional y académico. Por este motivo, impulsamos programas adaptados a las necesidades de nuestra comunidad para promover hábitos saludables y prevenir problemas de salud.
Servicio telemático de atención psicológica
Contamos con un servicio de acompañamiento y atención psicológica que tiene como objetivo mejorar la salud emocional del estudiante y favorecer su bienestar en situaciones de crisis.
Apoyo a deportistas de élite
Ofrecemos acompañamiento personalizado al estudiantado para facilitar la conciliación entre la carrera académica y la deportiva.
Servicio médico y de fisioterapia
Promovemos la salud y la atención preventiva para el personal propio.
Actividades de promoción de la salud física y mental
Fomentamos la participación de la comunidad UOC en actividades de salud y bienestar.
A través de talleres, charlas y otras iniciativas, compartimos conocimientos de personas expertas y herramientas para mejorar la calidad de vida, promover una alimentación saludable, incentivar la actividad física, y reforzar el bienestar emocional y la convivencia.
¿Te has perdido alguna actividad?
La Semana Saludable 2026 en cifras
La undécima edición ofreció siete seminarios web abiertos a toda la comunidad, con más de 700 personas inscritas en el conjunto de actividades y más de 1.000 visualizaciones.
Sostenibilidad
Comprometidos con la sostenibilidad
La sostenibilidad es un pilar clave de nuestra estrategia. El Plan estratégico 2026-2030 de la UOC la incorpora como una de sus prioridades, con el objetivo de avanzar hacia una universidad más sostenible, saludable y responsable con el medioambiente.
A través de esta apuesta, la UOC impulsa medidas orientadas a reducir su impacto ambiental, fomentar prácticas sostenibles y contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.
Consulta la primera edición de la Memoria de sostenibilidad, un documento que recoge cómo avanzamos, actuamos y nos comprometemos con nuestro entorno desde los ámbitos ambiental, social y de buen gobierno.
Esta memoria pone de manifiesto nuestra apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, y consolida una manera de entender la universidad: más responsable, consciente y comprometida con el futuro colectivo.
Desde 2019, calculamos anualmente la huella de carbono para conocer el impacto de nuestra actividad y orientar las acciones de reducción.
Respecto al año base (2019), el indicador de huella de carbono (kg CO₂eq/crédito matriculado) se ha reducido un 17 %, a pesar del crecimiento de la actividad universitaria durante este periodo.
Este seguimiento nos permite seguir identificando oportunidades de mejora para reducir nuestro impacto ambiental.
Evolución de las emisiones relativas (kg CO₂ eq./crédito matriculado)
Contribuimos directamente a varios ODS vinculados a la sostenibilidad ambiental, como los siguientes:
7. Energía asequible y no contaminante
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
Transformación de nuestro compromiso
ActualidadMuestra más
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Un estudio de la UOC y la Universitat de València apunta que un conjunto estratégico de factores tecnológicos, organizativos y de apoyo del entorno son la clave para un progreso digital, verde y social.
Conocimiento con impacto
La Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas permite visibilizar y potenciar la relación de la investigación de la UOC con la mejora de la sociedad. Para ello, apostamos por abrir el conocimiento con todos y para todos.
La UOC forma parte de iniciativas y grupos de expertos que promueven cambios en algunas de las políticas que rigen el mundo de la investigación, desde su concepción hasta la evaluación de los investigadores. Entre otros, estamos adheridos a la Declaración de San Francisco de evaluación de la investigación (DORA). Además, la UOC cuenta también con un plan de acción para impulsar el conocimiento abierto dentro de ella, y ofrece formación en investigación e innovación responsable (RRI).
Transformación de nuestro compromiso
El grupo de investigación DIMMONS ha impulsado las políticas en economía colaborativa de Barcelona y participa en una red internacional de ciudades.
El grupo de investigación CareNet contribuye al papel de los cuidados en la gestión de desastres.
El proyecto Decidim promueve sociedades más democráticas y participativas en diferentes consistorios municipales en todo el mundo.
El eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria tiene como objetivo un cambio de paradigma en la salud y busca empoderar a los ciudadanos y los profesionales a través de la tecnología.
eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria
Promovemos un cambio de modelo en la salud: pasamos de tratar la enfermedad a empoderar a las personas. Mediante la estrategia 7P (preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, participativa, poblacional y planetaria), integramos el bienestar individual con el cuidado de nuestro entorno global.
- Grado de Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)
- Grado Online de Nutrición Humana y Dietética (interuniversitario: UOC, UPF)
- Grado Online de Psicología
- Máster universitario Online de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte
- Máster universitario Online de Alimentación Saludable y Sostenible
- Máster universitario Online de Salud Digital (eHealth)
- Máster universitario Online de Trabajo Social Sanitario
- Máster universitario Online de Bioinformática y Bioestadística (interuniversitario: UOC, UB)
- Máster universitario Online de Neuropsicología
- Máster universitario Online de Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)
- Máster universitario Online de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención
- Máster universitario Online de Neuropsicología
- Máster universitario Online de Psicopedagogía
Universidad en red
Participamos en redes universitarias y colaboramos con instituciones que comparten nuestra visión y nuestras prioridades en salud y sostenibilidad.
Estas alianzas integran la salud y la sostenibilidad en la educación superior y refuerzan el bienestar y la responsabilidad de nuestra comunidad universitaria. En el marco de OpenEU, una alianza paneuropea de universidades abiertas liderada por la UOC, reforzamos la dimensión ecológica del espacio europeo de educación superior (EEES) y promovemos una educación superior de calidad, accesible y ambientalmente sostenible. Con más de 368.000 estudiantes y 24.000 profesionales, OpenEU apuesta por la innovación y la educación como respuesta a los desafíos globales.