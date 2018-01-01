Campus

Sostenibilitat

Promovem la sostenibilitat i el benestar entre la comunitat universitària amb iniciatives, projectes i recursos que contribueixen a crear entorns més saludables i responsables.

Des del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura impulsem el programa UOC Saludable i Sostenible, un conjunt d'accions dirigides a promoure la salut i la sostenibilitat. Afavorim la col·laboració, la connexió i la participació activa de tota la comunitat, mitjançant activitats de compromís amb el medi ambient, el benestar, la convivència i la salut.

Posem l'Agenda 2030 de les Nacions Unides al centre de la nostra transformació en una universitat global i compromesa amb els reptes socials des de l'educació, la recerca, la gestió i el lideratge social.

Sostenibilitat

Salut

Una universitat més saludable

A la UOC promovem el benestar físic i emocional en un entorn digital, oferim recursos i duem a terme activitats i iniciatives que afavoreixen una vida universitària més sana i equilibrada.

Formem part de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables per treballar juntament amb altres universitats i impulsar iniciatives que contribueixen a crear entorns universitaris més saludables.

Salut

Recursos

La salut és clau per al creixement personal, professional i acadèmic.

És per això que impulsem programes adaptats a les necessitats de la nostra comunitat per promoure hàbits saludables i prevenir problemes de salut.

Servei Telemàtic d'Atenció Psicològica

Un servei d’acompanyament i atenció psicològica,  que té per objectiu la millora de la salut emocional de l'estudiant  i afavorir el seu benestar en situacions de crisi.

Suport a esportistes d'elit

Oferim acompanyament personalitzat a l'estudiantat per facilitar la conciliació entre la carrera acadèmica i l'esportiva.

Servei mèdic i de fisioteràpia

Promovem la salut i l'atenció preventiva per al personal propi.

Activitats de promoció de la salut física i mental

Fomentem la participació de la comunitat UOC en activitats de salut i benestar.

Per mitjà de tallers, xerrades i altres iniciatives, compartim coneixements de persones expertes i eines per millorar la qualitat de vida, promoure una alimentació saludable, incentivar l'activitat física i reforçar el benestar emocional i la convivència.

La Setmana Saludable és la iniciativa universitària de promoció d'hàbits saludables més destacada, amb activitats dinàmiques i participatives, sessions formatives i recursos que promouen estils de vida més saludables i sostenibles entre la comunitat UOC.
Setmana Saludable

T'has perdut alguna activitat?

De veritat parlarem d'això? Converses sobre el final de la vida

Com cuidar la teva salut financera

Envelliment saludable: prevenció i demènciaida

Envelliment saludable: prevenció i demènciaida

Ciutats per a la gent: planificant ciutats saludables

Ciutats per a la gent: planificant ciutats saludables

Carmanyola i snacks saludables

Carmanyola i snacks saludables

https://www.youtube.com/live/zG_Ey_vaUKw

Salut masculina

Salut en moviment: l’activitat física pot transformar la salut?

Salut en moviment: l’activitat física pot transformar la salut?

Setmana Saludable 2026 en Xifres

L’onzena edició va oferir set webinars oberts a tota la comunitat, amb més de 700 persones inscrites en el conjunt d’activitats i més de 1.000 visualitzacions.

Del 25 al 31 de maig celebrem una nova edició de la Setmana Sense Fum, una iniciativa per promoure hàbits saludables i conscienciar sobre la importància de viure en espais lliures de fum i residus del tabac. Amb el lema “Inhala Vida”, la campanya convida tota la comunitat a sumar-se amb accions individuals o col·lectives al voltant del Dia Mundial Sense Tabac
Setmana sense fum

Col·laborem, com a membres de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.cat), en l’Escola de Salut Catalana, un espai per a la ciutadania on es poden adquirir habilitats i coneixements per mantenir, potenciar i millorar la salut.
Escola de Salut Catalana

Una campanya de sensibilització per prevenir el suïcidi.
Trio la vida

Sostenibilitat

Compromesos amb la sostenibilitat

La sostenibilitat és un pilar clau de la nostra estratègia. El Pla estratègic 2026-2030 de la UOC la incorpora com una de les seves prioritats, amb l’objectiu d’avançar cap a una universitat més sostenible, saludable i responsable amb el medi ambient.

A través d’aquesta aposta, la UOC impulsa mesures orientades a reduir el seu impacte ambiental, fomentar pràctiques sostenibles i contribuir a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

 

Sostenibilitat

Consulta la primera edició de la Memòria de sostenibilitat, un document que recull com avancem, actuem i ens comprometem amb el nostre entorn des dels àmbits ambiental, social i de bon govern.

Aquesta memòria fa visible la nostra aposta per la transparència i la rendició de comptes, i consolida una manera d'entendre la universitat: més responsable, conscient i compromesa amb el futur col·lectiu.

Descobreix la Memòria

Des del 2019, calculem anualment la petjada de carboni per conèixer l'impacte de la nostra activitat i orientar les accions de reducció.

Respecte a l'any base (2019), l'indicador de petjada de carboni (kg CO₂eq/crèdit) s'ha reduït un 17 %, tot i el creixement de l'activitat universitària durant aquest període.

Aquest seguiment ens permet continuar identificant oportunitats de millora per reduir el nostre impacte ambiental.

Evolució de les emissions relatives (kg CO₂ eq./crèdit matriculat)

El nostre compromís amb la sostenibilitat està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Integrant aquests objectius en la recerca i en els programes acadèmics, ens assegurem que les nostres iniciatives generen un impacte positiu i tangible.

Contribuïm directament a diversos ODS vinculats a la sostenibilitat ambiental, com ara els següents:
 

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima

Transformació del nostre compromís

Actualitat

Mostra'n més
Així es desequilibra el cervell amb l'Alzheimer: un índex permet mesurar l'avenç de la malaltia

Així es desequilibra el cervell amb l'Alzheimer: un índex permet mesurar l'avenç de la malaltia

Un equip internacional amb participació de la UOC desenvolupa un índex que permet analitzar l'atròfia desigual de les regions cerebrals a causa de la malaltia d'Alzheimer.

La generació Z no perdona el 'greenwashing'

La generació Z no perdona el 'greenwashing'

Un estudi liderat des de la UOC conclou que els membres de la generació Z observen, avaluen i jutgen de manera activa el comportament ambiental de les empreses.

Com poden les pimes esdevenir motors d'una Europa més verda i inclusiva?

Com poden les pimes esdevenir motors d'una Europa més verda i inclusiva?

Un estudi de la UOC i la Universitat de València apunta que un conjunt estratègic de factors tecnològics, organitzatius i de suport de l'entorn són la clau per a un progrés digital, verd i social.

Coneixement amb impacte

L'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides permet visibilitzar i potenciar la relació de la recerca de la UOC amb la millora de la societat. Per a fer-ho, apostem per obrir el coneixement amb tothom i per a tothom.

La UOC forma part d'iniciatives i grups d'experts que promouen canvis en algunes de les polítiques que regeixen el món de la recerca, des de la seva concepció fins a l'avaluació dels investigadors. Entre altres, estem adherits a la Declaració de San Francisco d'avaluació de la recerca (DORA).

A més, la UOC també té un pla d'acció per a impulsar el coneixement obert a la Universitat i formació en recerca i innovació responsable (RRI).

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la recerca

Transformació del nostre compromís

El grup de recerca DIMMONS ha impulsat les polítiques en economia col·laborativa de Barcelona i participa en una xarxa internacional de ciutats.

El grup de recerca CareNet contribueix al paper de les cures en la gestió de desastres. 

El projecte Decidim promou societats més democràtiques i participatives en diferents consistoris municipals arreu del món.

L'eHealth Center té com a objectiu un canvi de paradigma en la salut i apoderar els ciutadans i els professionals mitjançant la tecnologia.

Recerca en Salut Humana i Planetària (UOC-eHealth)

Promovem un canvi de model en la salut: passem de tractar la malaltia a empoderar les persones. Mitjançant l'estratègia 7P (preventiva, proactiva, predictiva, personalitzada, participativa, poblacional i planetària), integrem el benestar individual amb la cura del nostre entorn global.
eHealth Center

Universitat en xarxa

Participem en xarxes universitàries i col·laborem amb institucions que comparteixen la nostra visió i les nostres prioritats en salut i sostenibilitat.

Aquestes aliances integren la salut i la sostenibilitat en l'educació superior i reforcen el benestar i la responsabilitat de la nostra comunitat universitària.

En el marc d’OpenEU, una aliança paneuropea d’universitats obertes liderada per la UOC, reforcem la dimensió ecològica de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i promovem una educació superior de qualitat, accessible i ambientalment sostenible.

Amb més de 368.000 estudiants i 24.000 professionals, OpenEU aposta per la innovació i l’educació com a resposta als reptes globals.

IAU
CRUE
OpenEU
Taula Salut i Natura
US CAT
Xarxa Vives