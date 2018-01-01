Sostenibilitat
Promovem la sostenibilitat i el benestar entre la comunitat universitària amb iniciatives, projectes i recursos que contribueixen a crear entorns més saludables i responsables.
Des del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura impulsem el programa UOC Saludable i Sostenible, un conjunt d'accions dirigides a promoure la salut i la sostenibilitat. Afavorim la col·laboració, la connexió i la participació activa de tota la comunitat, mitjançant activitats de compromís amb el medi ambient, el benestar, la convivència i la salut.
Posem l'Agenda 2030 de les Nacions Unides al centre de la nostra transformació en una universitat global i compromesa amb els reptes socials des de l'educació, la recerca, la gestió i el lideratge social.
- Salut
- Sostenibilitat
Salut
Una universitat més saludable
A la UOC promovem el benestar físic i emocional en un entorn digital, oferim recursos i duem a terme activitats i iniciatives que afavoreixen una vida universitària més sana i equilibrada.
Formem part de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables per treballar juntament amb altres universitats i impulsar iniciatives que contribueixen a crear entorns universitaris més saludables.
Recursos
La salut és clau per al creixement personal, professional i acadèmic.
És per això que impulsem programes adaptats a les necessitats de la nostra comunitat per promoure hàbits saludables i prevenir problemes de salut.
Servei Telemàtic d'Atenció Psicològica
Un servei d’acompanyament i atenció psicològica, que té per objectiu la millora de la salut emocional de l'estudiant i afavorir el seu benestar en situacions de crisi.
Suport a esportistes d'elit
Oferim acompanyament personalitzat a l'estudiantat per facilitar la conciliació entre la carrera acadèmica i l'esportiva.
Activitats de promoció de la salut física i mental
Fomentem la participació de la comunitat UOC en activitats de salut i benestar.
Per mitjà de tallers, xerrades i altres iniciatives, compartim coneixements de persones expertes i eines per millorar la qualitat de vida, promoure una alimentació saludable, incentivar l'activitat física i reforçar el benestar emocional i la convivència.
T'has perdut alguna activitat?
Setmana Saludable 2026 en Xifres
L’onzena edició va oferir set webinars oberts a tota la comunitat, amb més de 700 persones inscrites en el conjunt d’activitats i més de 1.000 visualitzacions.
Sostenibilitat
Compromesos amb la sostenibilitat
La sostenibilitat és un pilar clau de la nostra estratègia. El Pla estratègic 2026-2030 de la UOC la incorpora com una de les seves prioritats, amb l’objectiu d’avançar cap a una universitat més sostenible, saludable i responsable amb el medi ambient.
A través d’aquesta aposta, la UOC impulsa mesures orientades a reduir el seu impacte ambiental, fomentar pràctiques sostenibles i contribuir a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic.
Consulta la primera edició de la Memòria de sostenibilitat, un document que recull com avancem, actuem i ens comprometem amb el nostre entorn des dels àmbits ambiental, social i de bon govern.
Aquesta memòria fa visible la nostra aposta per la transparència i la rendició de comptes, i consolida una manera d'entendre la universitat: més responsable, conscient i compromesa amb el futur col·lectiu.
Des del 2019, calculem anualment la petjada de carboni per conèixer l'impacte de la nostra activitat i orientar les accions de reducció.
Respecte a l'any base (2019), l'indicador de petjada de carboni (kg CO₂eq/crèdit) s'ha reduït un 17 %, tot i el creixement de l'activitat universitària durant aquest període.
Aquest seguiment ens permet continuar identificant oportunitats de millora per reduir el nostre impacte ambiental.
Evolució de les emissions relatives (kg CO₂ eq./crèdit matriculat)
Contribuïm directament a diversos ODS vinculats a la sostenibilitat ambiental, com ara els següents:
7. Energia assequible i no contaminant
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Producció i consum responsables
13. Acció pel clima
Transformació del nostre compromís
ActualitatMostra'n més
Així es desequilibra el cervell amb l'Alzheimer: un índex permet mesurar l'avenç de la malaltia
Un equip internacional amb participació de la UOC desenvolupa un índex que permet analitzar l'atròfia desigual de les regions cerebrals a causa de la malaltia d'Alzheimer.
La generació Z no perdona el 'greenwashing'
Un estudi liderat des de la UOC conclou que els membres de la generació Z observen, avaluen i jutgen de manera activa el comportament ambiental de les empreses.
Com poden les pimes esdevenir motors d'una Europa més verda i inclusiva?
Un estudi de la UOC i la Universitat de València apunta que un conjunt estratègic de factors tecnològics, organitzatius i de suport de l'entorn són la clau per a un progrés digital, verd i social.
Coneixement amb impacte
L'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides permet visibilitzar i potenciar la relació de la recerca de la UOC amb la millora de la societat. Per a fer-ho, apostem per obrir el coneixement amb tothom i per a tothom.
La UOC forma part d'iniciatives i grups d'experts que promouen canvis en algunes de les polítiques que regeixen el món de la recerca, des de la seva concepció fins a l'avaluació dels investigadors. Entre altres, estem adherits a la Declaració de San Francisco d'avaluació de la recerca (DORA).
A més, la UOC també té un pla d'acció per a impulsar el coneixement obert a la Universitat i formació en recerca i innovació responsable (RRI).
Transformació del nostre compromís
El grup de recerca DIMMONS ha impulsat les polítiques en economia col·laborativa de Barcelona i participa en una xarxa internacional de ciutats.
El grup de recerca CareNet contribueix al paper de les cures en la gestió de desastres.
El projecte Decidim promou societats més democràtiques i participatives en diferents consistoris municipals arreu del món.
L'eHealth Center té com a objectiu un canvi de paradigma en la salut i apoderar els ciutadans i els professionals mitjançant la tecnologia.
Recerca en Salut Humana i Planetària (UOC-eHealth)
- Grau de Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)
- Grau Online de Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)
- Grau Online de Psicologia
- Màster universitari Online d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport
- Màster universitari Online d'Alimentació Saludable i Sostenible
- Màster universitari Online de Salut Digital (eHealth)
- Màster universitari Online de Treball Social Sanitari
- Màster universitari Online de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)
- Màster universitari Online de Neuropsicologia
- Màster universitari Online de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)
- Màster universitari Online de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció
- Màster universitari Online de Neuropsicologia
- Màster universitari Online de Psicopedagogia
Universitat en xarxa
Participem en xarxes universitàries i col·laborem amb institucions que comparteixen la nostra visió i les nostres prioritats en salut i sostenibilitat.
Aquestes aliances integren la salut i la sostenibilitat en l'educació superior i reforcen el benestar i la responsabilitat de la nostra comunitat universitària.
En el marc d’OpenEU, una aliança paneuropea d’universitats obertes liderada per la UOC, reforcem la dimensió ecològica de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i promovem una educació superior de qualitat, accessible i ambientalment sostenible.
Amb més de 368.000 estudiants i 24.000 professionals, OpenEU aposta per la innovació i l’educació com a resposta als reptes globals.