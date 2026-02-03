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Becas Maestrías México

La UOC convoca 25 becas parciales para apoyar a estudiantes sobresalientes de México para cursar estudios de Máster Universitario.

Plazo de solicitud cerrado.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.

Las Maestrías (Másters Universitarios) incluidas en esta convocatoria son las siguientes:

Los cursos de la UOC se realizan en línea.

La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.

Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.

La docencia se realiza en español.

 

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2022-2023 y el segundo semestre del curso 2024-2025.

El segundo semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en febrero.

Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.
 

La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento que ofrezca la Universidad.

Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:

 

  1. Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC.
  2. Enviar a la dirección de correo electrónico uocbeca@uoc.edu, en formato pdf, la siguiente documentación:
    1. Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, podrán aportar la fotocopia del INE, o la acreditación de residencia legal.

    2. Fotocopia del Título Universitario Oficial o del Título Profesional.

    3. Fotocopia de la Apostilla de la Haya del Título Universitario Oficial.

    4. Fotocopia de la Cédula profesional emitida por el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

    5. Fotocopia del Certificado académico personal (Historia académica con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.

    6. Currículum Vitae.

    7. Carta de motivación.

Importante:

Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada.

  • 4 de julio de 2022: Fecha límite para postular a la beca.
  • 4 de julio de 2022: Fecha límite para entrega de la documentación requerida.
  • 15 de julio de 2022: Publicación listado provisional de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • 16 al 17 de julio de 2022: Plazo presentación alegaciones.
  • 20 de julio de 2022: Publicación listado definitivo de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • 21 de julio de 2022 al 14 de septiembre de 2022: Período formalización matrícula (inscripción y pago de las asignaturas para el primer semestre de la beca).
  • 28 de septiembre / 19 de octubre de 2022: Inicio de docència.

Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.

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