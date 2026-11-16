Becas UOC para estudiantes de Colombia
La UOC convoca 100 becas parciales para apoyar a estudiantes sobresalientes de Colombia para cursar estudios de Máster Universitario.
El estudiantado sobresaliente con ciudadanía en Ecuador y otros países de América Latina dispone de una convocatoria de becas específica.
Plazo de solicitud abierto
Jornada de puertas abiertas UOC Medellín 2026
Te esperamos este 27 de noviembre en nuestro evento presencial gratuito en Medellín para resolver tus dudas sobre programas de maestría, matrícula y becas vigentes.
Las Maestrías (Másters Universitarios) incluidas en esta convocatoria son las siguientes:
- Máster Universitario en Alimentación Saludable y Sostenible
- Máster Universitario en Análisis Económico
- Máster Universitario en Análisis Político y Gobernanza
- Màster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Aplicados
- Máster Universitario en Ciberdelincuencia
- Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo
- Máster Universitario en Comunicación corporativa, Protocolo y Eventos
- Máster Universitario en Derechos Humanos y Globalización
- Máster universitario en Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
- Máster Universitario en Dirección Financiera
- Máster universitario en Dirección Logística
- Máster Universitario en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
- Máster Universitario en Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos
- Máster Universitario en Educación y TIC (eLearning)
- Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
- Máster Universitario en Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Máster Universitario en Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Máster Universitario en Gestión Cultural
- Máster Universitario en Historia del Mundo Contemporáneo
- Máster Universitario en Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
- Máster Universitario en Ingeniería Informática
- Máster Universitario en Innovación y Transformación Digital
- Máster Universitario en Marketing Digital
- Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo
- Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
- Máster universitario en Psicopedagogía
- Máster Universitario en Relaciones Internacionales
- Máster universitario en Salud Digital / eHealth
- Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia
- Máster Universitario en Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Máster Universitario en Traducción y Tecnologías
Para participar en el proceso de selección, las personas candidatas deben cumplir todos los requisitos establecidos en las bases legales de la convocatoria. A continuación, se destacan algunos de ellos:
- Poseer la nacionalidad y/o residir legalmente en Colombia.
Quedan excluidas las personas que ostenten la residencia legal en España, o posean la nacionalidad, de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que se aplique el régimen comunitario.
- Presentar la documentación solicitada para la valoración de la solicitud y haber sido preseleccionado por la UOC para optar a las presentes becas.
- No haber recibido una beca académica de la UOC ni figurar como persona seleccionada en otra convocatoria de becas académicas de la UOC, en el mismo semestre, para cursar un programa del mismo nivel de estudios que el de esta convocatoria. A estos efectos, la condición de persona seleccionada se entenderá adquirida desde la fecha de publicación del listado provisional de adjudicación de la convocatoria correspondiente. Asimismo, no haber recibido otras becas académicas de la UOC en semestres anteriores para cursar este mismo programa.
- Estar en disposición de los requisitos de acceso legales para cursar el máster universitario.
Las personas candidatas que resulten finalmente beneficiarias de alguna de las becas , deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales, y en su caso, de los criterios de admisión en los plazos y canales establecidos por la UOC.
Los requisitos de admisión específicos al programa formativo becado deberán acreditarse antes de formalizar la matrícula, para garantizar que se tienen las competencias necesarias y el perfil requerido para cursar el máster universitario objeto de la beca.
Se puede consultar el listado de programas con admisión en las bases de la convocatoria.
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando en cada semestre se matriculen por primera vez 15 créditos ECTS con docencia.
La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.
La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el segundo semestre del curso académico 2026-2027 y el primer semestre del curso 2028-2029.
El segundo semestre en la UOC empieza en febrero / marzo y finaliza en junio..
Las personas interesadas en obtener alguna de las becas de matrícula deberán seguir los siguientes pasos:
Completar el formulario de solicitud de Beca de la UOC.
En el formulario encontrarás las instrucciones sobre los documentos que debes adjuntar. La documentación solicitada debe ser cargada directamente en el mismo formulario.
Documentación requerida:
- Fotocopia del pasaporte (solamente es necesaria de la página de datos), en caso de no disponer de este documento, podrá aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
En caso de ser residente, pero no disponer de la nacionalidad, copia del documento legal que acredite esta situación.
- Fotocopia del Título (Diploma) universitario que acredite vuestra titulación de Pregrado. Deberá ser del diploma y no del acta de grado ya que ésta no acredita legalmente, en España, una titulación universitaria.
- Fotocopia del Certificado académico personal (Certificado de notas o calificaciones con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
*La no presentación del documento requerido en el plazo establecido comportará la asignación de una nota media de 5,00, a efectos del proceso de valoración.
- Carta de motivación.
Importante:
Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada.
- Del 24 de noviembre de 2026 al 13 de enero de 2027: plazo para solicitar la beca mediante el formulario habilitado y adjuntar la documentación requerida.
- 26 de enero de 2027: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- Del 26 al 28 de enero de 2027: plazo para la presentación alegaciones a través del siguiente formulario.
- 2 de febrero de 2027: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- 2 de febrero de 2027: comunicación por correo electrónico a las personas adjudicatarias de la Beca.
- Del 2 de febrero al 11 de febrero de 2027: plazo para formalizar la matricula (solicitar el acceso a los estudios, acceder al campus virtual de la UOC, contactar con el tutor o la tutora para formalizar la matrícula y pago asignaturas para el primer semestre de la beca)
- 17 de febero de 2027 / 10 de marzo de 2027: inicio de la docencia.
Las maestrías de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
La docencia se realiza en español.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
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