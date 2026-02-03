Becas de la UOC e ICETEX para Colombia

Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:

1) Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC. Es imprescindible rellenar el formulario para poder solicitar la beca.

2) Realizar la postulación y adjuntar la documentación, en formato pdf, a través de la plataforma asignada por el ICETEX. Los documentos requeridos por ICETEX para concurrir a la presente convocatoria son:

a) Formulario de inscripción a la beca del centro docente, debidamente diligenciado, del cual deberá aportarse justificante o captura de pantalla.

b) Copia digital de la cédula de ciudadanía colombiana, por ambas caras, en formato legible.

c) Certificado oficial de notas de los estudios de pregrado, expedido por la institución de educación superior correspondiente, que incluya el promedio acumulado ponderado. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, deberá aportarse debidamente traducido de manera oficial al español y con indicación expresa del sistema de calificación.

d) Copia del título universitario de pregrado o, en su defecto, acta de grado. Quedan excluidos los títulos de pregrado tecnológico.

En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, deberá acreditarse su correspondiente convalidación por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

e) Certificados de experiencia profesional, expedidos por las entidades correspondientes, en los que consten las funciones desempeñadas y el período de tiempo trabajado.

f) Documentación acreditativa de las condiciones socioeconómicas, incluyendo, en su caso, certificado o captura del SISBÉN IV y factura reciente de servicios públicos en la que conste el estrato socioeconómico y la dirección de residencia.

g) Currículum vitae actualizado.

h) Carta de motivación, en la que se expongan las razones para cursar el programa y el impacto esperado de los estudios.