Becas de la UOC e ICETEX para Colombia
La UOC y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) de Colombia han decidido apoyar a profesionales universitarios colombianos mediante el auspicio de 150 becas académicas para cursar sus estudios de Máster Universitario.
Plazo de solicitud cerrado
¿Te interesa una próxima convocatoria de becas?
La convocatoria actual de las Becas UOC para Colombia ha finalizado. Si deseas ser de las primeras personas en conocer la próxima apertura, completa este formulario con tus datos.
- Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
- Máster Universitario de Análisis Económico
- Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
- Màster Universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados
- Máster universitario de Bioinformática y Bioestadística
- Máster Universitario de Ciberdelincuencia
- Máster Universitario de Ciberseguridad y privacidad
- Máster Universitario de Ciencia de Datos
- Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
- Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
- Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
- Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
- Máster Universitario de Dirección Financiera
- Máster Universitario de Dirección Logística
- Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
- Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
- Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
- Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
- Máster universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
- Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Máster Universitario de Gestión Cultural
- Master universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
- Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
- Máster Universitario de Ingeniería Informática
- Máster Universitario de Innovación y Transformación digital
- Máster Universitario de Marketing Digital
- Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
- Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
- Máster Universitario de Psicopedagogía
- Máster Universitario de Relaciones Internacionales
- Master Universitario de Salud Digital / eHealth
- Máster Universitario de Salud Planetaria
- Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
- Máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Máster Universitario de Traducción y Tecnologías
Para participar en el proceso de selección, las personas candidatas tienen que cumplir los requisitos establecidos en el las bases legales de la convocatoria. Entre otros, hay que cumplir:
Residir legalmente en la República Colombia.
Quedan excluidas de las presentes becas aquellas personas que ostenten la residencia legal en España o posean la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados a los que se aplique el régimen comunitario, incluso en los casos en que el solicitante posea la doble nacionalidad.
- Ser mayor de 21 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.
- Poseer un título universitario de pregrado o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Quedan excluidos los títulos de pregrado tecnológico.
Las personas candidatas que resulten finalmente beneficiarias de alguna de las becas , deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales, y en su caso, de los criterios de admisión en los plazos y canales establecidos por la UOC.
Los requisitos de admisión específicos al programa formativo becado deberán acreditarse antes de formalizar la matrícula, para garantizar que se tienen las competencias necesarias y el perfil requerido para cursar el máster universitario objeto de la beca.
Se puede consultar el listado de programas con admisión en las bases de la convocatoria.
- Acreditar un promedio acumulado mínimo de 3.8 sobre 5,0 en los estudios de pregrado, o su equivalente.
- Acreditar mínimo doce (12) meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, preferiblemente en áreas relacionadas con el programa de maestría al que se postula.
- Haber sido preseleccionado por el ICETEX para concurrir a las presentes becas y presentar la documentación solicitada.
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando en cada semestre se matriculen por primera vez 15 créditos ECTS con docencia.
La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.
La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el el primer semestre del curso académico 2026-2027 y el segundo semestre del curso académico 2028-2029.
El primer semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en enero.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:
1) Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC. Es imprescindible rellenar el formulario para poder solicitar la beca.
2) Realizar la postulación y adjuntar la documentación, en formato pdf, a través de la plataforma asignada por el ICETEX. Los documentos requeridos por ICETEX para concurrir a la presente convocatoria son:
a) Formulario de inscripción a la beca del centro docente, debidamente diligenciado, del cual deberá aportarse justificante o captura de pantalla.
b) Copia digital de la cédula de ciudadanía colombiana, por ambas caras, en formato legible.
c) Certificado oficial de notas de los estudios de pregrado, expedido por la institución de educación superior correspondiente, que incluya el promedio acumulado ponderado. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, deberá aportarse debidamente traducido de manera oficial al español y con indicación expresa del sistema de calificación.
d) Copia del título universitario de pregrado o, en su defecto, acta de grado. Quedan excluidos los títulos de pregrado tecnológico.
En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, deberá acreditarse su correspondiente convalidación por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
e) Certificados de experiencia profesional, expedidos por las entidades correspondientes, en los que consten las funciones desempeñadas y el período de tiempo trabajado.
f) Documentación acreditativa de las condiciones socioeconómicas, incluyendo, en su caso, certificado o captura del SISBÉN IV y factura reciente de servicios públicos en la que conste el estrato socioeconómico y la dirección de residencia.
g) Currículum vitae actualizado.
h) Carta de motivación, en la que se expongan las razones para cursar el programa y el impacto esperado de los estudios.
- Del 12 de mayo al 19 de junio a las 17h (hasta las 17:00 h, hora de Colombia) de 2026: plazo para postular a la beca completando el formulario de solicitud y adjuntando la documentación requerida.
- 17 de julio de 2026: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- Del 17 al 20 de julio de 2026: plazo para la presentación de alegaciones.
- 23 de julio de 2026: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- 23 de julio de 2026: comunicación por correo electrónico a las personas adjudicatarias de la Beca.
- Del 23 de julio al 16 de septiembre de 2026: plazo para formalizar la matricula (solicitar el acceso a los estudios, acceder al campus virtual de la UOC, contactar con el tutor o la tutora para formalizar la matrícula y pago asignaturas para el primer semestre de la beca)
- 23 de septiembre de 2026 / 14 de octubre de 2026: inicio de la docencia.
Las maestrías de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
La docencia se realiza en español.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
Puedes consultar más información sobre la convocatoria y el envío de la documentación en la web de ICETEX