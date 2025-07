Assignatura de Desplaçaments i Drets Humans: apatrídia, refugi, asil i migració

La mobilitat humana pot obeir a diversos motius, i la situació de les persones en moviment pot donar lloc a contextos d'especial vulnerabilitat. En aquesta assignatura s'estudia la relació existent entre els moviments de població i els drets humans. Més concretament, s'aborda com els drets de les persones es veuen afectats per la nacionalitat i la falta de nacionalitat, i també per la regulació internacional relativa a l'apatrídia.